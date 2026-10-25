Phát huy giá trị lịch sử, văn hoá vùng căn cứ Chữ V

Sở dĩ có tên gọi căn cứ Chữ V là bởi địa hình khu vực tạo thành thế liên hoàn, thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ và tổ chức hoạt động cách mạng. Trong những năm kháng chiến, giữa vòng vây của địch, cán bộ, chiến sĩ được nhân dân chở che, đùm bọc; căn cứ Tỉnh ủy nhờ đó được giữ vững qua nhiều năm. Chính sự hy sinh, cưu mang và đồng lòng của quân dân đã làm nên giá trị đặc biệt của vùng đất này. Phát huy những giá trị căn cứ Chữ V trong đời sống hôm nay chính là cách để văn hóa, lịch sử trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Côn Tòng, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, nhớ lại: “Chữ V này, địa bàn nó liên hoàn, lại tương đối rộng,… cho nên Tỉnh uỷ đã quyết định lấy khu vực Chữ V này làm khu căn cứ Tỉnh uỷ. Suốt thời gian Tỉnh uỷ ở, nhiều năm vậy căn cứ này vẫn được giữ vững được căn cứ, đồng thời tất cả cán bộ, nhân viên văn phòng Tỉnh uỷ… đều ở trong dân, được dân bảo vệ, đùm bọc, đó là truyền thống cách mạng”.

Căn cứ Tỉnh uỷ Vĩnh Long ở vùng Chữ V nên có tên gọi căn cứ Chữ V.

Những ký ức của người từng đi qua chiến tranh giúp các thế hệ hôm nay hiểu rằng, giá trị của căn cứ Chữ V không chỉ nằm ở những dấu tích lịch sử, mà còn ở tinh thần yêu nước, nghĩa tình và sức mạnh đoàn kết được hun đúc qua năm tháng. Vì vậy, bảo tồn di tích cần đi đôi với lưu giữ tư liệu, kể lại câu chuyện lịch sử và đưa những giá trị ấy đến gần hơn với cộng đồng. Đây cũng là cách để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống, góp phần bồi đắp nhân cách, lòng tự hào và trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương.

Với thế hệ trẻ, tìm hiểu lịch sử không chỉ để biết về quá khứ, mà còn để nhận thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của cha ông bằng hành động cụ thể trong cuộc sống hôm nay. Chị Nguyễn Ngọc Như Huỳnh, xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Đối với một đoàn viên, thông qua các hoạt động, em sẽ luôn tuyên truyền về pháp luật, đồng thời truyền thống cha ông ngày xưa đã chiến đấu hy sinh bảo vệ quê hương như thế nào. Em sẽ luôn cố gắng giữ gìn gìn cho quê hương luôn xanh, sạch, đẹp”.

Nhà bia tưởng niệm.

Việc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa càng có ý nghĩa khi xã Tân Nhuận Đông được công nhận là địa phương An toàn khu trong năm 2026. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn đặt ra trách nhiệm trong việc bảo tồn di tích, phát huy truyền thống cách mạng và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa cần được gắn kết hài hòa với các lĩnh vực của đời sống, trở thành nguồn lực và động lực cho phát triển bền vững. Từ định hướng đó, địa phương xác định việc gìn giữ di sản phải gắn với giáo dục truyền thống, chăm lo đời sống nhân dân và khai thác phù hợp những tiềm năng sẵn có.

Tuổi trẻ hoạt động giáo dục truyền thống tại Căn cứ Tỉnh uỷ Vĩnh Long ở vùng Chữ V.

Ông Lê Quang Biểu, Chủ tịch UBND xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Địa phương có trách nhiệm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích, nhất là giá trị lịch sử, văn hóa; ưu tiên chính sách cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của vùng kháng chiến. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, đồng thời gắn truyền thống cách mạng với phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch, xây dựng nông thôn mới… để bảo đảm phát triển kinh tế gắn với giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”.

Từ định hướng này, phát huy giá trị căn cứ Chữ V cần được thực hiện đồng bộ, không chỉ dừng lại ở bảo tồn di tích hay tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống. Với thế mạnh sản xuất lúa, cây ăn trái, đặc biệt là khoai lang, cùng sự hiện diện của các doanh nghiệp chế biến nông sản, Tân Nhuận Đông có cơ sở để kết nối giá trị lịch sử, văn hóa với sản phẩm đặc trưng và hoạt động trải nghiệm tại địa phương. Việc nghiên cứu hình thành các tuyến tham quan di tích kết hợp tìm hiểu đời sống, sản xuất của người dân, quảng bá nông sản và văn hóa bản địa sẽ mở thêm hướng khai thác di sản gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Khi được tổ chức phù hợp, những giá trị của quá khứ có thể góp phần tạo thêm cơ hội sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cộng đồng.

Căn cứ Tỉnh uỷ Vĩnh Long ở vùng Chữ V là một “địa chỉ đỏ” quan trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Từ một vùng căn cứ cách mạng được nhân dân hết lòng chở che trong chiến tranh đến hành trình xây dựng quê hương hôm nay, Chữ V vẫn mang trong mình những giá trị lịch sử, văn hóa cần được gìn giữ và tiếp nối. Phát huy di sản không chỉ là trách nhiệm với quá khứ, mà còn là cách khơi dậy sức mạnh tinh thần, vun đắp con người và tạo thêm động lực cho Tân Nhuận Đông phát triển bền vững trong tương lai.