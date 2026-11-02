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Phim kinh dị Hàn Quốc "Dead-End Job" lên Top 2 Netflix toàn cầu

Thứ Hai, 14:55, 02/11/2026
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VOV.VN - Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, loạt phim kinh dị Hàn Quốc “Dead-End Job” đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng phim truyền hình toàn cầu của Netflix, đồng thời góp mặt trong Top 10 tại 86 quốc gia.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi xếp hạng trực tuyến FlixPatrol ngày 2/11, “Dead-End Job” đạt 618 điểm trên bảng xếp hạng phim truyền hình toàn cầu của Netflix, tăng một bậc so với vị trí thứ 3 trước đó.

Bộ phim hiện đứng đầu bảng xếp hạng tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hàn Quốc, Bolivia, Chile, Hong Kong, Malaysia, Peru và Thái Lan. Tác phẩm cũng góp mặt trong Top 10 tại nhiều thị trường khác như Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Nhật Bản và Canada. Đáng chú ý, chỉ sau vài ngày phát hành, bộ phim đã lọt vào Top 10 tại tổng cộng 86 quốc gia.

phim kinh di han quoc dead-end job len top 2 netflix toan cau hinh anh 1
"Dead-End Job" kết hợp yếu tố kinh dị, giả tưởng và hài đen. (Ảnh: Netflix)

Ra mắt ngày 30/10, "Dead-End Job" gồm 8 tập, xoay quanh Hyeok Jun (Lee Jae Wook), một chàng trai trẻ đang chật vật với những khoản nợ. Trong lúc tìm cách cải thiện tình hình tài chính, anh nhận được những lời mời làm việc bán thời gian với mức thù lao hấp dẫn bất thường từ một công ty môi giới bí ẩn. Mức lương khởi điểm cao gấp 50 lần tiền công theo giờ thông thường khiến những công việc này trở nên khó cưỡng. Tuy nhiên, đằng sau khoản thu nhập đáng mơ ước là hàng loạt tình huống kinh hoàng mà anh không thể lường trước.

Mỗi tập phim đưa Hyeok Jun vào một công việc khác nhau, với những hiểm họa và thử thách riêng. Trong khi đó, em gái anh là Ji Yoon (Kim Min Ha) luôn tìm cách bảo vệ anh trai khỏi những mối nguy hiểm ngày càng khó kiểm soát.

phim kinh di han quoc dead-end job len top 2 netflix toan cau hinh anh 2
"Dead-End Job" nhanh chóng lọt Top 10 Netflix tại 86 quốc gia sau khi phát hành. (Ảnh: Netflix)
phim kinh di han quoc dead-end job len top 2 netflix toan cau hinh anh 3
Loạt phim gồm 8 tập, ra mắt trên Netflix ngày 30/10. (Ảnh: Netflix)

Do Kim Da Min đạo diễn, bộ phim có sự tham gia của Lee Jae Wook, Go Min Si, Kim Min Ha và Lee Hee Jun. Tác phẩm kết hợp các yếu tố kinh dị, giả tưởng và hài đen, đồng thời khai thác những vấn đề xã hội đương đại thông qua góc nhìn khác thường về công việc và đời sống lao động.

Với ý tưởng khai thác mặt tối đằng sau những công việc tưởng chừng bình thường, “Dead-End Job” đang thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế, trở thành một trong những loạt phim Hàn Quốc nổi bật trên Netflix trong những ngày đầu tháng 11.

PV/VOV.VN
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