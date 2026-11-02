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Phố cổ Hà Nội kể chuyện Tuồng xưa và nay

Thứ Hai, 15:34, 02/11/2026
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VOV.VN - Triển lãm “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay”sẽ giới thiệu nghệ thuật Tuồng truyền thống, đồng thời gợi mở hướng tiếp cận di sản trong đời sống đương đại.

Hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay – Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?” tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ.

Địa điểm tổ chức từng là nhà hát Sán Nhiên Đài, gắn với những dấu ấn lịch sử của nghệ thuật Tuồng tại Hà Nội. Thông qua không gian triển lãm, chương trình giới thiệu lịch sử, ngôn ngữ biểu đạt sân khấu, âm nhạc, phục trang và nghệ thuật hóa trang của loại hình nghệ thuật truyền thống này.

pho co ha noi ke chuyen tuong xua va nay hinh anh 1

Bên cạnh trưng bày, công chúng còn có cơ hội giao lưu với nghệ sĩ, thưởng thức các trích đoạn biểu diễn và tham gia hoạt động trải nghiệm thực hành. Chuỗi sự kiện chuyên đề tiếp tục diễn ra trong tháng 11 và tháng 12/2026, tập trung khám phá giá trị nghệ thuật Tuồng và khả năng kết nối di sản với sáng tạo đương đại.

Thông qua chương trình, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội mong muốn đưa nghệ thuật Tuồng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời phát huy giá trị di sản và góp phần xây dựng phố cổ Hà Nội thành không gian kết nối văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo.

PV/VOV.VN
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