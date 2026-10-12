Đắk Lắk: Tôn vinh văn hóa, kết nối nông sản trên nền tảng số

Đêm hội Áo dài và Trang phục dân tộc giới thiệu nhiều nét đẹp văn hóa của các dân tộc, vùng miền cùng hội tụ tại Đắk Lắk, với 18 đơn vị tham gia trình diễn. Từ áo dài, cổ phục Việt, áo tứ thân đến trang phục thổ cẩm Ê Đê, Gia Rai, M’nông, Thái, Tày, Mường… mỗi phần trình diễn thể hiện một nét riêng trong sự đa dạng văn hóa của Đắk Lắk sau hợp nhất.

Đêm hội giới thiệu nhiều nét đẹp văn hóa của các dân tộc, vùng miền cùng hội tụ tại Đắk Lắk.

Tham gia trình diễn là những cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân, nữ trí thức, nữ doanh nhân và phụ nữ trong lực lượng vũ trang. Các đơn vị mang đến sân khấu những bộ trang phục truyền thống cùng các thiết kế cách tân, kết hợp họa tiết thổ cẩm với áo dài.

18 đơn vị tham gia trình diễn tại đêm hội.

Trong trang phục dân tộc Thái cùng Cụm thi đua số 10, chị Hoàng Thị Dương, cán bộ Công an xã Buôn Đôn chia sẻ: “Đây là một ngày hội của phụ nữ và cũng là cơ hội để người phụ nữ kết nối giữa chị em của các Hội Phụ nữ của các xã. Bình thường chúng ta rất là bận, không có thời gian để mà giao lưu với nhau và đây là một cơ hội để chị em giao lưu, kết nối, học hỏi lẫn nhau và cũng tìm hiểu được thêm nhiều bản sắc của từng vùng miền”.

Đông đảo hội viên phụ nữ các đơn vị và công chúng theo dõi, cổ vũ chương trình.

Cùng với hoạt động tôn vinh văn hóa truyền thống, chương trình còn ra mắt Câu lạc bộ KOLs KOCs Đắk Lắk, nhằm kết nối nông dân, hợp tác xã với những người sáng tạo nội dung, giới thiệu và bán hàng trên môi trường số. Bà H’Giang Niê, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, có thêm nhiều nông dân trở thành KOLs, KOCs và nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, cũng là cách đóng góp cho sự phát triển của nông nghiệp địa phương.

Câu lạc bộ KOLs KOCs Đắk Lắk ra mắt tại chương trình, hướng đến mục tiêu kết nối nông dân, hợp tác xã với những người sáng tạo nội dung, giới thiệu và bán hàng trên môi trường số.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng câu lạc bộ KOLs, KOC của tỉnh sẽ kết nối thêm nhiều thị trường lớn trên địa bàn cả nước nói chung và thậm chí là ra ngoài thế giới, lập thành một chuỗi để nhằm quảng bá các sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh khác trên cả nước nói chung. Thông qua câu lạc bộ này, chúng tôi muốn đào tạo thành một lớp nông dân năng động, sáng tạo và tự tin đi ra thị trường số”, bà H'Giang Niê bày tỏ.

Đắk Lắk kỳ vọng doanh nghiệp tư nhân tạo 70% nguồn lực phát triển VOV.VN -Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực huy động khoảng 700.000 tỷ đồng phát triển kinh tế đến năm 2030.