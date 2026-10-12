Đắk Lắk lan tỏa nét đẹp văn hóa qua các trang phục dân tộc

Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2026), 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, trong đó điểm nhấn là Đêm hội áo dài và trang phục dân tộc vào ngày 11/10 cùng nhiều sự kiện khác.

Bà Lê Thị Thủy – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng hoa chúc mừng chương trình. Nguồn: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, thông qua các chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng sự phối hợp giữa 2 tổ chức Hội; để mỗi hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mà còn trở thành cơ hội kết nối hội viên, giới thiệu những giá trị tốt đẹp của phụ nữ và nông dân, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, văn hóa và con người Đắk Lắk.

"Đặc biệt, Đêm hội áo dài và trang phục dân tộc là dịp để áo dài Việt Nam gặp gỡ những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc trên quê hương Đắk Lắk - nơi mỗi đường kim, mũi chỉ, màu sắc, hoa văn đều mang theo câu chuyện về lịch sử, đời sống và tâm hồn của cộng đồng", bà Nguyễn Thị Hồng Thái cho biết.

Nguồn: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Với 18 đơn vị tham gia trình diễn, điều đặc biệt của Đêm hội áo dài và trang phục dân tộc tỉnh Đắk Lắk là những người tham gia không phải người mẫu chuyên nghiệp. Đó là những người phụ nữ từ đời thường bước lên sân khấu, tự tin mang trang phục dân tộc để kể câu chuyện văn hóa, dù đang công tác trong những lĩnh vực hay ngành nghề khác nhau.

Tại chương trình, yếu tố văn hóa truyền thống được khắc họa sinh động và rõ nét, với phần trình diễn được dàn dựng thành các chương liền mạch gồm "Cội nguồn sắc Việt", "Hội tụ sắc màu" và "Lan tỏa". Khán giả được tiếp cận không gian văn hóa đa dạng, từ vẻ nền nã, đoan trang của cổ phục Việt và áo ngũ thân, qua sự thanh cao của áo dài, đến sắc chàm, sắc đỏ của thổ cẩm Ê Đê trong phần trình diễn "Sắc màu văn hóa Ê Đê – từ truyền thống đến cách tân".

Bên cạnh đó, không gian trình diễn còn giới thiệu các trang phục truyền thống tiêu biểu khác như áo tứ thân miền Bắc, trang phục dân tộc Thái vùng Tây Bắc cùng trang phục của nhiều dân tộc anh em khác. Những mảnh ghép hòa thành một bức tranh văn hóa đa dạng mà thống nhất của Đắk Lắk. Không chỉ tạo ra sân chơi giao lưu văn hóa lành mạnh, chương trình còn gửi đi thông điệp về sự đoàn kết, chủ động đưa các giá trị văn hóa truyền thống lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội hiện đại.