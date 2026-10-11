Bế mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 năm 2026

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 tại Điện Biên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức, quy tụ các đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành phố. Các hoạt động góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào Mông và các dân tộc.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 năm 2026 đã bế mạc sau những ngày diễn ra sôi nổi

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức công bố, trao giải các nội dung văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Đối với các nội dung văn hóa, nghệ thuật của 11 đoàn nghệ thuật quần chúng dân tộc Mông, tổng cộng có 26 giải A, 31 giải B và 29 giải C.

Ở các nội dung trình diễn nghệ thuật khèn Mông, trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, trình diễn nghề truyền thống và trang phục truyền thống dân tộc Mông, ban tổ chức cũng trao các giải A, B, C để ghi nhận những phần thể hiện xuất sắc. Riêng Liên hoan nghệ thuật quần chúng, theo bài phát biểu bế mạc, có 14 giải A, 15 giải B và 15 giải C.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngày hội.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Minh Phú - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 khẳng định thành công của sự kiện là kết quả từ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành Trung ương, sự phối hợp của các địa phương và sự tham gia trách nhiệm của nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên cùng đồng bào các dân tộc. Ngày hội tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, trao truyền di sản, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Minh Phú - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 phát biểu bế mạc.

Tỉnh Điện Biên đã trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 5 năm 2031 cho tỉnh Cao Bằng. Phát biểu nhận cờ đăng cai, bà Hà Nhật Lệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh việc tổ chức Ngày hội lần thứ 5 vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm của địa phương, đồng thời sẽ chuẩn bị chu đáo, hướng tới một kỳ Ngày hội trang trọng, an toàn, thiết thực và giàu bản sắc.

Tỉnh Điện Biên đã trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 5, năm 2031 cho tỉnh Cao Bằng.

"Việc đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 5 năm 2031 là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng. Tỉnh Cao Bằng sẽ nghiêm túc tiếp thu những kinh nghiệm từ Ngày hội lần thứ 4, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết; phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Điện Biên và các địa phương liên quan, quyết tâm tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 5 năm 2031 bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, giàu bản sắc", bà Hà Nhật Lệ cho biết.