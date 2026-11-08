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Ra mắt tập thơ “Về cùng nước Việt của ta” tại Nga

Chủ Nhật, 09:27, 08/11/2026
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VOV.VN - Chiều 7/11, tại Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức lễ ra mắt tập thơ “Về cùng nước Việt của ta”. Tham dự sự kiện có Đại sứ Đặng Minh Khôi, cán bộ Đại sứ quán, các tác giả, cùng đông đảo bạn đọc và sinh viên Việt Nam tại Nga

 

Tập thơ “Về cùng nước Việt của ta” gồm 154 sáng tác của 10 tác giả hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ văn học, giáo dục, khoa học đến kinh doanh. Những trang thơ là câu chuyện, lời tự sự về gia đình, tình bạn, ký ức tuổi trẻ và những vui buồn trong cuộc sống nơi xứ người. Qua từng tác phẩm, nỗi nhớ người thân, quê nhà hòa cùng tình cảm dành cho nước Nga, nơi nhiều tác giả đã học tập, làm việc và gắn bó phần lớn cuộc đời.

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Lễ ra mắt tập thơ “Về cùng nước Việt của ta” thu hút đông đảo người tham dự.

Chia sẻ về quá trình thực hiện tập thơ, ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết ý tưởng xuất bản được đề xuất vào khoảng tháng 8/2026. Từ những sáng tác của hội viên, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga đã tuyển chọn 154 bài, phối hợp với Nhà xuất bản Văn học để biên tập và hoàn thiện cuốn sách. Dù gặp một số trở ngại ban đầu, những người thực hiện vẫn cố gắng chăm chút cả về nội dung lẫn hình thức để kịp thời đưa tác phẩm đến với bạn đọc.

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Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, tình cảm dành cho Việt Nam và Nga được gửi gắm ngay trên bìa sách: Bìa trước là mùa thu vàng nước Nga, bìa sau là hình ảnh lũy tre xanh và con đường làng Việt Nam. Hai hình ảnh ấy được đặt cạnh nhau như hai mặt không thể tách rời của một tờ giấy cũng giống như tình hữu nghị Việt – Nga và sự gắn bó của các tác giả với quê hương cùng đất nước đã trở thành một phần cuộc đời mình.

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Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga chia sẻ về quá trình thực hiện tập thơ.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ trân trọng tâm huyết của các tác giả, đánh giá những sáng tác thể hiện tình yêu quê hương và dấu ấn văn hóa Nga. Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh:

“Văn học nghệ thuật luôn sống cùng cả chúng ta, với đất nước, với dân tộc của chúng ta. Và nước Việt Nam ta ngày hôm nay, cộng đồng chúng ta mặt ngày hôm nay - vẫn có bản sắc của mình. Đấy chính là nhờ thơ ca. Đấy chính là cái dòng chảy, ý nghĩa của thơ ca. Và điều này gắn bó liên kết tất cả các dân tộc trên thế giới với nhau. Dù người da trắng, da vàng, dù nước Nga hay ở Việt Nam, chúng ta đều có một ngôn ngữ chung - ngôn ngữ văn học nghệ thuật”.

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Tập thơ "Về cùng nước Việt của ta".

Tập thơ “Về cùng nước Việt của ta” đã góp phần gửi gắm nỗi nhớ quê hương, tình cảm với gia đình, bạn bè và sự gắn bó với nước Nga. Qua những câu chuyện riêng, tập thơ thể hiện đời sống tinh thần của người Việt xa xứ, cùng những trăn trở về gìn giữ cội nguồn và truyền lại tình yêu tiếng Việt cho thế hệ trẻ mai sau.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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