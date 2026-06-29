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Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xúc động khi cuộc đời được đưa lên màn ảnh

Thứ Hai, 15:53, 29/06/2026
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VOV.VN - Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bày tỏ sự xúc động khi lần đầu chứng kiến câu chuyện cuộc đời mình được đưa lên màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh "Viên đạn cuối cùng". Bộ phim do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, lấy cảm hứng từ hành trình giành HCV Olympic lịch sử của xạ thủ Việt Nam.

Sáng 29/6 tại Đà Nẵng, đoàn phim Viên đạn cuối cùng tổ chức họp báo công bố dự án với sự tham dự của ê-kíp sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc, các nhà sản xuất, diễn viên và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Bộ phim lấy cảm hứng từ hành trình của Hoàng Xuân Vinh - vận động viên đầu tiên mang về Huy chương Vàng Olympic cho thể thao Việt Nam.

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Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ giới thiệu dự án Viên đạn cuối cùng.

"Viên đạn cuối cùng" do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, là dự án hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc được phát triển trong hơn 6 năm. Sau nhiều giai đoạn nghiên cứu, phát triển kịch bản và điều chỉnh kế hoạch vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bộ phim hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Tác phẩm không chỉ tái hiện cột mốc lịch sử của thể thao Việt Nam mà còn khắc họa câu chuyện về nghị lực, kỷ luật, tình thầy trò và những hy sinh phía sau thành công của một nhà vô địch Olympic.

Dự án quy tụ ê-kíp sáng tạo đến từ Việt Nam và Hàn Quốc. Đáng chú ý, nhà sản xuất Patrick Park - người từng tham gia sản xuất bộ phim đoạt giải Oscar Parasite - đồng hành cùng dự án. Phim còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Hàn Quốc Lee Kyung Young, Lee Jung Eun, Jung Il Woo và dàn diễn viên Việt Nam gồm Nhan Phúc Vinh, Thanh Hương, Lương Gia Huy cùng nhiều gương mặt khác.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết: "Viên đạn cuối cùng không chỉ là câu chuyện về một tấm huy chương vàng Olympic. Đó là hành trình của niềm tin, của sự đồng hành và khát vọng vượt qua mọi giới hạn. Tôi tin rằng khi mình thực sự hiểu điều mình muốn kể, những cộng sự tuyệt vời nhất sẽ cùng mình biến giấc mơ ấy thành hiện thực".

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Diễn viên Thanh Hương chia sẻ tại họp báo

Đạo diễn cũng cho biết điều khiến ê-kíp kiên trì theo đuổi dự án suốt nhiều năm không chỉ là tái hiện chiến thắng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh mà còn mong muốn truyền tải những giá trị về ý chí, lòng kiên trì và tinh thần không bao giờ từ bỏ.

Tại sự kiện, các diễn viên giới thiệu vai diễn cũng như chia sẻ về quá trình ghi hình ở Việt Nam và Hàn Quốc. Để tái hiện hành trình của đội tuyển bắn súng Việt Nam, đoàn phim thực hiện nhiều cảnh quay tại Hàn Quốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có thời điểm nhiệt độ xuống tới âm 22 độ C. Dù phải ghi hình trong trang phục thi đấu mùa hè giữa mùa đông giá rét, ê-kíp vẫn hoàn thành các cảnh quay theo kế hoạch.

Trong phim, Nhan Phúc Vinh đảm nhận vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Sau khi được chọn, nam diễn viên được chính Hoàng Xuân Vinh cùng huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung hướng dẫn từ tư thế đứng bắn, cách lấy hơi đến từng động tác trên trường bắn.

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Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại họp báo công bố dự án điện ảnh Viên đạn cuối cùng.

Đáng chú ý, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có mặt tại họp báo và bày tỏ sự xúc động khi lần đầu chứng kiến câu chuyện cuộc đời mình được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Anh cho biết hy vọng bộ phim sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự kiên trì, tinh thần kỷ luật và niềm tin vào những mục tiêu tưởng chừng không thể chinh phục.

Hoàng Xuân Vinh cho biết bộ phim có một số chi tiết hư cấu, song anh đánh giá tinh thần và tính cách của nhân vật được tái hiện khá gần với con người mình ngoài đời.

Đại diện phía Hàn Quốc, nhà sản xuất Patrick Park đánh giá hành trình của Hoàng Xuân Vinh không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn mang giá trị phổ quát. Ông nói: "Viên đạn cuối cùng sẽ trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua điện ảnh". Theo ông, câu chuyện của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là câu chuyện về "ý chí, lòng bền bỉ và khát vọng chiến thắng".

Sinh năm 1974, Hoàng Xuân Vinh là vận động viên đầu tiên và đến nay vẫn là người duy nhất của thể thao Việt Nam giành HCV Olympic. Tại Olympic Rio 2016, anh giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam với thành tích 202,5 điểm, đồng thời lập kỷ lục Olympic và đoạt thêm HCB nội dung 50m súng ngắn. Anh cũng là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành hai huy chương trong cùng một kỳ Thế vận hội. Trưởng thành từ môi trường Quân đội, Hoàng Xuân Vinh có 24 năm gắn bó với đội tuyển bắn súng quốc gia. Sau khi giải nghệ, anh chuyển sang công tác huấn luyện, góp phần đào tạo nhà vô địch ASIAD 19 Phạm Quang Huy. Năm 2025, anh được Ban tổ chức SEA Games 33 vinh danh là một trong những vận động viên huyền thoại của thể thao Đông Nam Á.

 

 

Hà Phương/VOV.VN
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