Hà Việt Dũng vào vai công an giữ bình yên cho buôn làng Tây Nguyên

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, bộ phim "Trời cao nguyên xanh" được kỳ vọng lan tỏa những giá trị sâu sắc về trách nhiệm, lòng tận tuỵ và sự hi sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm gìn giữ bình yên cho đất nước.

Trời cao nguyên xanh quy tụ đông đảo dàn diễn viên được khán giả yêu mến như NSƯT Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc…cùng nhiều gương mặt mới hứa hẹn tạo dấu ấn như Luân Nguyễn, Thuý Nga…

Ê-kíp và dàn diễn viên phim Trời cao nguyên xanh tại buổi họp báo ra mắt phim Trời cao nguyên xanh

Bộ phim có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, trong đó có Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế…cùng Công an tỉnh Gia Lai, góp phần tạo nên một tác phẩm chân thực, giàu chiều sâu nghiệp vụ và cảm xúc đời sống. Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: “Bộ phim khẳng định rằng sự bình yên không tự nhiên mà có, mà là kết quả của quá trình chiến đấu bền bỉ của lực lượng an ninh nhân dân suốt 80 năm qua. Phim là lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo và cán bộ an ninh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, phim mong muốn khích lệ lực lượng công an xây dựng một lực lượng vững mạnh, phục vụ nhân dân”.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo ra mắt phim Trời cao nguyên xanh.

Lấy bối cảnh Tây Nguyên, vùng đất giàu bản sắc văn hóa, hùng vĩ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo và an ninh, phim Trời cao nguyên xanh khai thác cuộc đấu tranh bảo vệ sự ổn định của buôn làng trước những âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ phim mở đầu bằng sự trở lại của một vị tướng công an đã nghỉ hưu tại vùng đất từng gắn bó trong quá khứ. Giữa núi rừng Tơ Rơi, ký ức về những năm tháng cam go dần được tái hiện, hé lộ giai đoạn buôn làng đối mặt với nguy cơ mất ổn định khi các thế lực xấu lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và những tổn thương trong cộng đồng để kích động, chia rẽ người dân.

Thông qua câu chuyện, bộ phim Trời cao nguyên xanh không chỉ phản ánh những thách thức trong công tác bảo đảm an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận, xây dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Điểm nhấn của phim Trời cao nguyên xanh là hình tượng hai chiến sĩ công an thuộc hai thế hệ, với những cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng chung mục tiêu bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Nhân vật Phạm Minh, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh, là người giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và từng trải. Anh hiểu rằng trong cuộc chiến bảo vệ an ninh vùng cao, nghiệp vụ không phải là tất cả. Điều quan trọng hơn là xây dựng được niềm tin và sự gắn kết giữa chính quyền với người dân.

NSƯT Lê Mạnh, Giám đốc VFC chia sẻ tại buổi họ báo ra mắt phim Trời cao nguyên xanh.

Trong khi đó, Quang Tuấn là một đại úy trẻ giàu nhiệt huyết, sắc bén trong trinh sát, được điều động đến Tơ Rơi. Qua từng vụ việc, từng lần tiếp xúc với người dân, anh dần nhận ra rằng có những trận chiến không thể giải quyết bằng sức mạnh hay tốc độ, mà cần sự kiên nhẫn, bao dung và khả năng chạm đến lòng người.

Với tuyến nội dung đậm chất chính luận, kết hợp yếu tố điều tra, tâm lý và đời sống, phim Trời cao nguyên xanh hướng đến việc khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thời bình, đồng thời tôn vinh sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sự gắn bó giữa chính quyền và nhân dân trong việc giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn chiến lược.

Không chỉ hấp dẫn bởi nội dung chính luận giàu tính thời sự, Trời cao nguyên xanh còn gây chú ý bởi quy mô sản xuất lớn với những bối cảnh trải dài giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ trong điều kiện thời tiết và địa hình vô cùng khắc nghiệt.

Phim Trời cao nguyên xanh quy tụ đông đảo dàn diễn viên được khán giả yêu mến: NSƯT Hoàng Hải, diễn viên Hà Việt Dũng, Xuân Phúc… cùng nhiều gương mặt mới hứa hẹn tạo dấu ấn như Luân Nguyễn, Thuý Nga…

Không chỉ tái hiện vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên, bộ phim còn gửi gắm thông điệp rằng, nền tảng của sự bình yên không chỉ được tạo nên từ những chuyên án hay chiến công, mà còn được vun đắp bằng lòng tin, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

“Chúng tôi hy vọng rằng bộ phim Trời cao nguyên xanh của NSƯT Nguyễn Mai Hiền và ê-kíp không chỉ là món ăn tinh thần hấp dẫn, mà còn là một chiếc cầu nối giúp khán giả và đặc biệt là thế hệ trẻ thấu hiểu và trân trọng hơn những đóng góp to lớn của lực lượng an ninh nhân dân nói chung, và trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc”, NSƯT Lê Mạnh, Giám đốc VFC chia sẻ.

Phim Trời cao nguyên xanh được kỳ vọng sẽ là một trong những tác phẩm truyền hình đáng chú ý trên sóng VTV trong tháng 7/2026.