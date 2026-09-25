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Ba mỹ nam J-pop cùng “đổ bộ” loạt phim truyền hình Nhật mới

Thứ Sáu, 14:05, 25/09/2026
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VOV.VN - Takahashi Kyohei của Naniwa Danshi, Sakuma Ryuto thuộc ACEes và Kawanishi Takumi của JO1 lần lượt góp mặt trong loạt phim truyền hình Nhật Bản mới, trải dài từ chuyện tình học trò, cuộc hôn nhân chênh 15 tuổi đến một vụ án nhiều bí ẩn.

Ba tác phẩm phim truyền hình Nhật Bản gồm Tình yêu lấp lánh, Dao bếp và ớt sừng xanh và Việc ngầm, đều do đài WOWOW sản xuất. Bên cạnh nội dung khác biệt, loạt phim còn gây chú ý bởi sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ đến từ các nhóm nhạc J-pop.

Tình yêu lấp lánh (Strobe Edge) được chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Sakisaka Io. Bộ truyện gồm 10 tập, đã vượt mốc 8 triệu bản phát hành, tính cả bản điện tử. Đây là lần đầu tác phẩm được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập và được chia thành hai phần.

ba my nam j-pop cung do bo loat phim truyen hinh nhat moi hinh anh 1
Loạt phim truyền hình Nhật Bản mới, trải dài từ chuyện tình học trò, cuộc hôn nhân chênh 15 tuổi đến một vụ án nhiều bí ẩn.

Phần đầu xoay quanh Kinoshita Ninako, nữ sinh hiền lành đem lòng yêu Ichinose Ren, chàng trai nổi tiếng trong trường. Dù bị Ren từ chối khi tỏ tình, Ninako vẫn không thể dừng tình cảm của mình. Trong khi đó, Ando Takumi - bạn học của Ren từ thời cấp hai - lại dành tình cảm cho Ninako.

Sang phần hai, khi cả ba lên lớp 11 và học chung lớp, mối quan hệ giữa Ren và bạn gái đi đến hồi kết. Sự xuất hiện của Mao khiến Ando nổi giận, đồng thời kéo theo những bí mật liên quan đến biến cố từng khiến Ren và Ando xa cách hai năm trước.

ba my nam j-pop cung do bo loat phim truyen hinh nhat moi hinh anh 2

Vai Ren do Takahashi Kyohei, thành viên nhóm Naniwa Danshi đảm nhận. Nam thần tượng bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2019, từng xuất hiện trong một số tác phẩm như Nanoni, Chigira-kun ga Amasugiru, My Home Hero hay Mikami-sensei. Theo Filmarks, Tình yêu lấp lánh hiện đạt 3,7/5 điểm.

Nếu Tình yêu lấp lánh khai thác tình cảm tuổi học trò, Dao bếp và ớt sừng xanh (Nagatan And Aoto-Ichika's Cook Book) lại đặt câu chuyện trong bối cảnh Kyoto những năm đầu sau chiến tranh.

Nhân vật chính Kuwanoki Ichika là nữ đầu bếp của nhà hàng truyền thống Kuwanoki đang gặp khó khăn. Để giữ lại nhà hàng, cô chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với Yamaguchi Amane, chàng trai kém mình 15 tuổi, do Sakuma Ryuto thủ vai. Từ hai người xa lạ, Ichika và Amane cùng tìm cách vực dậy Kuwanoki bằng những món ăn của cô, rồi dần trở thành vợ chồng thực sự.

ba my nam j-pop cung do bo loat phim truyen hinh nhat moi hinh anh 3

Một năm sau đám cưới, khi cả hai vẫn còn ngượng ngùng trong tình cảm, sự xuất hiện của cậu bé mồ côi Michiya tạo ra nhiều thay đổi. Cùng thời điểm, Sakae - anh trai thứ hai của Amane - trở về từ Mỹ, khiến nhà hàng một lần nữa đối mặt thử thách. Phim kết hợp câu chuyện hôn nhân lệch tuổi với yếu tố ẩm thực, trong đó các món ăn được chuyên gia Ohara Chizuru trực tiếp chế biến.

Khác với hai tác phẩm trên, Việc ngầm (Shadow Work) đi theo hướng trinh thám tâm lý. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Sano Hiromi, nhà văn từng đoạt giải Edogawa Rampo.

Tác phẩm triển khai hai tuyến truyện song song. Một bên là Noriko, người phụ nữ nhiều năm bị chồng bạo hành và sau đó chuyển đến sống trong một ngôi nhà chung ở Enoshima cùng những phụ nữ có hoàn cảnh tương tự. Tuyến còn lại theo chân nữ thanh tra Kitagawa Kaoru trong quá trình điều tra cái chết bất thường của một phụ nữ ở Tateyama. Đồng hành cùng cô là cảnh sát trẻ Araki Yuma, do Kawanishi Takumi của JO1 đảm nhận. Những manh mối dần dẫn cuộc điều tra tới ngôi nhà ở Enoshima và bí mật liên quan đến những người phụ nữ sống tại đây.

Tình yêu lấp lánh phần 1 và 2, Dao bếp và ớt sừng xanh phần 1 và 2 cùng Việc ngầm hiện đã được phát hành trọn bộ trên FPT Play trong tháng 9.

PV/VOV.VN
Ảnh: BTC
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