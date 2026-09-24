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Những câu chuyện về người thầy, hiền tài và lịch sử Thăng Long lên màn ảnh

Thứ Năm, 08:32, 24/09/2026
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VOV.VN - Tối 23/9, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động điện ảnh kéo dài đến ngày 28/9, giới thiệu các tác phẩm về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội.

Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” được tổ chức trong năm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026), dấu mốc gắn với truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và sự trân trọng hiền tài của dân tộc Việt Nam.

Chương trình giới thiệu 15 tác phẩm điện ảnh, gồm 4 phim truyện, 4 tập phim tài liệu và 7 phim hoạt hình tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Bên cạnh đó, 6 tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” được trình chiếu tại Rạp Ngọc Khánh.

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Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” khai mạc tối 23/9 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Các tác phẩm được lựa chọn khai thác nhiều lát cắt về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và những huyền tích gắn với Thăng Long - Hà Nội. Trong đó có các phim truyện “Truyện cổ tích cho tuổi 17”, “Học trò thủy thần”, “Chiếc chìa khóa vàng”, “Mùi cỏ cháy”; chùm phim tài liệu “Thái Tổ Lý Công Uẩn” và nhiều tác phẩm hoạt hình như “Chuyện Ông Gióng”, “Giấc mơ Loa Thành”, “Hào khí Thăng Long”, “Người thầy của muôn đời”, “Sự tích Đền Bạch Mã”, “Sự tích Đền Voi Phục”, “Truyền thuyết gươm thần”.

Hai tác phẩm được lựa chọn mở màn Tuần phim là phim tài liệu “Khát vọng vươn xa” và phim truyện “Học trò thủy thần”.

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TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc Tuần phim.

“Khát vọng vươn xa” do Hoàng Hà Lê đạo diễn, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, là tác phẩm đoạt Giải Nhất Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Phim kể về cô giáo tiếng Anh Trần Thị Thúy tại Trường THPT Đức Hợp, Hưng Yên, người ứng dụng công nghệ và các nền tảng trực tuyến để giúp học sinh nông thôn mở rộng cơ hội học tập, kết nối với bạn bè quốc tế.

Trong khi đó, “Học trò thủy thần” do NSND Nguyễn Khánh Dư đạo diễn, Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, được xây dựng từ chất liệu truyền thuyết về Chu Văn An và người học trò có lai lịch bí ẩn. Bộ phim gợi mở câu chuyện về đạo học, lòng biết ơn và trách nhiệm của người có tài trước cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết Tuần phim là một hoạt động quan trọng trong chuỗi hoạt động điện ảnh nhân kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

Theo bà Ngô Phương Lan, Tuần phim được tổ chức “với mong muốn đưa tinh thần tôn sư trọng đạo, trân trọng và phát huy sức mạnh hiền tài, hào khí Thăng Long trong bảo vệ và xây dựng đất nước”.

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Bà nhấn mạnh: “Đây là những tác phẩm về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội. Và quan trọng hơn, đây là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, để lịch sử không chỉ nằm trong sách vở; để di sản không chỉ được gìn giữ, mà trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo hôm nay”.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cũng cho rằng, trong sáu ngày diễn ra Tuần phim, các tác phẩm của nhiều thế hệ làm phim sẽ tạo nên một dòng chảy “từ truyền thống đạo học đến hào khí dựng nước, giữ nước; từ ký ức của cha anh đến khát vọng của người trẻ hôm nay”.

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Khán giả tham dự Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” diễn ra từ ngày 23-28/9/2026.

Bên cạnh các tác phẩm điện ảnh qua nhiều thời kỳ, chương trình còn giới thiệu 6 phim ngắn đoạt giải “Hiền tài hôm nay”, gồm “Khát vọng vươn xa”, “Chuyện một nữ trí thức Hà Nội”, “Nghề nghiệp”, “Poocbaga”, “Sắc màu của núi” và “Buổi lễ trưởng thành của Adei”. Các tác phẩm tiếp cận chủ đề hiền tài từ nhiều góc độ như giáo dục, tri thức, lựa chọn nghề nghiệp, bảo tồn văn hóa truyền thống, tình thân và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Trong khuôn khổ Tuần phim, các chương trình giao lưu trực tiếp giữa khán giả với nghệ sĩ, đạo diễn và đại diện đoàn phim cũng được tổ chức gắn với các suất chiếu. Qua đó, khán giả có cơ hội gặp gỡ những người trực tiếp sáng tạo nên các tác phẩm, đồng thời tiếp cận những câu chuyện lịch sử, văn hóa và giáo dục bằng ngôn ngữ điện ảnh.

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Hơn 200 phim ngắn đi tìm chân dung “hiền tài” hôm nay

VOV.VN - Hơn 200 tác phẩm với những cách tiếp cận khác nhau về giáo dục, tri thức, văn hóa, di sản và đời sống đương đại đã tham dự Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Từ đó, 23 tác phẩm được lựa chọn vào vòng Chung khảo và 13 giải thưởng được trao tối 17/9 tại Hà Nội.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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