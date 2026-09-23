Nhiều tác giả trẻ tham gia Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 16

VOV.VN - Cùng với sự tham gia của thành viên mới đến từ đất nước Na Uy, Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 16 có nhiều tác phẩm của các đạo diễn độc lập, trong đó có tác giả đang là học sinh phổ thông, với góc nhìn mới về nghệ thuật truyền thống.
VOV.VN - Tri ân Tổ nghề Sân khấu, NSND Lê Chức, NSND Thanh Lam, NSND Tự Long, NTK Đức Hùng, NSƯT Chiều Xuân, các đạo diễn Việt Tú, Hoàng Công Cường, Nguyễn Việt Thanh cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ Hà Nội thành kính dâng hương Tổ nghề tại Lễ Dâng hương Tổ nghề Sân khấu 2026.
VOV.VN - Theo dữ liệu chính thức do Trung Quốc công bố hôm qua (17/9), hơn 90% trong số 430.000 bộ phim ngắn trực tuyến được phát hành tại nước này trong 8 tháng của năm 2026 là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).
VOV.VN - Hơn 200 tác phẩm với những cách tiếp cận khác nhau về giáo dục, tri thức, văn hóa, di sản và đời sống đương đại đã tham dự Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Từ đó, 23 tác phẩm được lựa chọn vào vòng Chung khảo và 13 giải thưởng được trao tối 17/9 tại Hà Nội.
VOV.VN - Phim “bom tấn” Sử thi Ramayana, thiên sử thi lâu đời nhất của nhân loại, chính thức xưng danh trên màn ảnh rộng với chi phí đắt đỏ hàng đầu lịch sử điện ảnh Ấn Độ, chốt lịch lên sóng càn quét phòng vé toàn cầu vào tháng 11/2026.
VOV.VN - Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc là một trong 7 thành viên Ban giám khảo Hạng mục tranh giải chính thức tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026, cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nhiều nhà làm phim, diễn viên châu Á.