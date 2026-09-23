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Nhiều tác giả trẻ tham gia Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 16
Thứ Tư, 10:00, 23/09/2026

Nhiều tác giả trẻ tham gia Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 16

VOV.VN - Cùng với sự tham gia của thành viên mới đến từ đất nước Na Uy, Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 16 có nhiều tác phẩm của các đạo diễn độc lập, trong đó có tác giả đang là học sinh phổ thông, với góc nhìn mới về nghệ thuật truyền thống.

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