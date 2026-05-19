中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dự đoán Cành cọ vàng Cannes 2026: Những ứng viên sáng giá nhất

Thứ Ba, 09:37, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên hoan phim Cannes 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động nhất khi hàng loạt tác phẩm tranh giải nhận được sự chú ý từ giới phê bình và khán giả quốc tế. Từ “Fatherland”, “All of a Sudden”, “Paper Tiger” cho đến cú sốc mang tên “Hope”, cuộc đua giành Cành cọ vàng năm nay được đánh giá khó đoán.

Cuộc đua giành Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2026 đang nóng lên khi nhiều tác phẩm trong hạng mục tranh giải chính thức lần lượt ra mắt và tạo ra những luồng ý kiến khác nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, các bộ phim như “Fatherland”, “All of a Sudden”, “Paper Tiger” và đặc biệt là phim khoa học viễn tưởng quái vật Hàn Quốc “Hope” đang được nhắc đến nhiều trong nhóm ứng viên sáng giá.

du doan canh co vang cannes 2026 nhung ung vien sang gia nhat hinh anh 1
Renate Reinsve và Sebastian Stan đến dự buổi chiếu phim 'Fjord' tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79.

Theo bảng xếp hạng cập nhật, “Fatherland” của Pawel Pawlikowski hiện được xem là một trong những đối thủ mạnh nhất. Bộ phim có sự tham gia của Sandra Hüller, kể về chuyến đi đường dài thời hậu chiến của Thomas Mann. Tác phẩm được đón nhận tích cực, nhận phản hồi mạnh mẽ sau buổi ra mắt và đang đứng đầu bảng xếp hạng của ban giám khảo Screen International. Pawlikowski từng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes năm 2018 với “Cold War”, vì vậy “Fatherland” được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp ông ghi dấu tại mùa giải năm nay.

Đứng ngay sau là “All of a Sudden” của Ryusuke Hamaguchi. Bộ phim xoay quanh giám đốc một viện dưỡng lão chăm sóc người già, người kết bạn với một nhà viết kịch Nhật Bản mắc bệnh nan y. Tác phẩm nhận được nhiều lời khen và được giới báo chí bàn tán như một ứng viên tiềm năng cho Cành cọ vàng. Hamaguchi từng giành giải Kịch bản xuất sắc nhất tại Cannes năm 2021 với “Drive My Car”, bộ phim sau đó đoạt Oscar, nên sự trở lại của ông tiếp tục thu hút chú ý.

du doan canh co vang cannes 2026 nhung ung vien sang gia nhat hinh anh 2
(Từ trái sang phải) Adam Driver, James Gray và Miles Teller tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79.

Một cái tên khác cũng rất đáng gờm là “Paper Tiger” của James Gray. Bộ phim kinh dị lấy bối cảnh Queens những năm 1980, có sự tham gia của Adam Driver và Miles Teller. Dù phản ứng giữa các nhóm khán giả có phần khác nhau, phim vẫn được đánh giá cao nhờ cách dàn dựng hồi hộp, kỹ thuật chắc tay và diễn xuất nổi bật. Với sức nặng tên tuổi của James Gray cùng dàn diễn viên đáng chú ý, “Paper Tiger” được xem là tác phẩm có khả năng gây ấn tượng với ban giám khảo do Park Chan-wook đứng đầu.

Bất ngờ lớn nhất trong cuộc đua năm nay là “Hope” của Na Hong-jin. Đây là phim khoa học viễn tưởng quái vật Hàn Quốc, được xem là bộ phim bom tấn tiềm năng đầu tiên và gần như duy nhất trong hạng mục tranh giải. Tác phẩm của đạo diễn “The Wailing” nhận được phần lớn đánh giá tích cực, dù hiệu ứng CGI của các sinh vật ngoài hành tinh bị chê bai. Phim có sự tham gia của Michael Fassbender, Alicia Vikander và Taylor Russell. Với yếu tố hành động, xâm lược ngoài hành tinh và khả năng thu hút khán giả trẻ, “Hope” đang trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi tại Cannes.

du doan canh co vang cannes 2026 nhung ung vien sang gia nhat hinh anh 3
Isabelle Huppert tại buổi ra mắt phim 'Parallel Tales' tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79

Trong nhóm tiếp theo, “Fjord” của Cristian Mungiu cũng là một ứng viên đáng chú ý. Bộ phim sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Na Uy, có sự tham gia của Sebastian Stan và Renate Reinsve. Tác phẩm nhận nhiều đánh giá tích cực nhờ cách kể chuyện bất ngờ về một gia đình Cơ đốc sùng đạo bị những người theo chủ nghĩa tiến bộ bức hại. Mungiu từng giành Cành cọ vàng năm 2007 với “4 Months, 3 Weeks and 2 Days”, vì vậy khả năng ông trở lại đường đua giải thưởng lớn là điều không thể bỏ qua.

Ngoài ra, Cannes 2026 còn có nhiều tác phẩm gây chú ý như “Gentle Monster” của Marie Kreutzer, “Nagi Notes” của Koji Fukada, “The Unknown” của Arthur Harari, “Sheep in a Box” của Hirokazu Koreeda, “Beloved” của Rodrigo Sorogoyen, “A Woman’s Life” của Charline Bourgeois-Tacquet, “Garance” của Jeanne Herry và “Parallel Tales” của Asghar Farhadi. Tuy nhiên, không phải phim nào cũng nhận được phản hồi thuận lợi. “Another Day” của Jeanne Herry bị đánh giá là có kịch bản nhạt nhòa, còn “Parallel Tales” gây tranh cãi và nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ giới chuyên môn.

Dù vậy, việc dự đoán Cành cọ vàng luôn là bài toán khó. Ban giám khảo năm nay do Park Chan-wook làm chủ tịch, với các thành viên gồm Diego Céspedes, Isaach de Bankolé, Paul Laverty, Demi Moore, Ruth Negga, Stellan Skarsgård, Laura Wandel và Chloé Zhao. Thị hiếu của ban giám khảo Cannes thường rất khó đoán, khiến mọi bảng xếp hạng trước lễ trao giải chỉ mang tính tham khảo.

Tính đến thời điểm hiện tại, “Fatherland” và “All of a Sudden” đang có lợi thế rõ rệt về phản hồi phê bình, trong khi “Paper Tiger” sở hữu sức nặng điện ảnh và “Hope” lại tạo ra hiệu ứng bất ngờ nhất. Cuộc đua Cành cọ vàng Cannes 2026 vì thế vẫn còn rộng mở, đặc biệt khi nhiều phim tranh giải quan trọng như “Minotaur”, “The Man I Love”, “Moulin”, “Birthday Party”, “Notre Salut”, “Dream Adventure”, “Coward”, “Black Ball” và “Bitter Christmas” vẫn chưa ra mắt.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Indiewire
Tag: Cành cọ vàng Cannes 2026 Liên hoan phim Cannes 2026 dự đoán Cành cọ vàng Cannes ứng viên Cành cọ vàng 2026 phim tranh giải Cannes 2026 Fatherland Cannes 2026 All of a Sudden Cannes 2026 Paper Tiger Cannes 2026 Hope Cannes 2026 Palme d’Or 2026 phim nổi bật Cannes 2026 James Gray Cannes 2026 Ryusuke Hamaguchi Cannes 2026 Pawel Pawlikowski Cannes 2026 Na Hong-jin Cannes 2026 tin tức Cannes 2026 phim hay tại Cannes 2026 giải thưởng Cannes 2026 điện ảnh thế giới 2026 liên hoan phim quốc tế Cannes
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Liệu Han So Hee - Ryu Jun Yeol có tái hợp ở Cannes?
Liệu Han So Hee - Ryu Jun Yeol có tái hợp ở Cannes?

VOV.VN - Sự xuất hiện của Han So Hee tại Liên hoan phim Cannes 2026 đang khiến mạng xã hội Hàn Quốc dậy sóng, không chỉ vì nhan sắc hay phong cách thời trang, mà còn bởi một cái tên bất ngờ bị réo gọi: Ryu Jun Yeol.

Liệu Han So Hee - Ryu Jun Yeol có tái hợp ở Cannes?

Liệu Han So Hee - Ryu Jun Yeol có tái hợp ở Cannes?

VOV.VN - Sự xuất hiện của Han So Hee tại Liên hoan phim Cannes 2026 đang khiến mạng xã hội Hàn Quốc dậy sóng, không chỉ vì nhan sắc hay phong cách thời trang, mà còn bởi một cái tên bất ngờ bị réo gọi: Ryu Jun Yeol.

LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland
LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland

VOV.VN - Tại phần tranh giải chính thức của LHP Cannes, đạo diễn từng đoạt giải Oscar Pawel Pawlikowski chính thức trở lạ và ra mắt toàn cầu bộ phim mới nhất của mình, Fatherland.

LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland

LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland

VOV.VN - Tại phần tranh giải chính thức của LHP Cannes, đạo diễn từng đoạt giải Oscar Pawel Pawlikowski chính thức trở lạ và ra mắt toàn cầu bộ phim mới nhất của mình, Fatherland.

Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á
Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á

VOV.VN - Từ cô gái lần đầu bước lên thảm đỏ Cannes năm 1988 đến nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc liên hoan phim danh giá nhất thế giới, Củng Lợi không chỉ trở thành biểu tượng điện ảnh châu Á, mà còn góp phần thay đổi cách phương Tây nhìn về nghệ thuật phương Đông.

Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á

Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á

VOV.VN - Từ cô gái lần đầu bước lên thảm đỏ Cannes năm 1988 đến nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc liên hoan phim danh giá nhất thế giới, Củng Lợi không chỉ trở thành biểu tượng điện ảnh châu Á, mà còn góp phần thay đổi cách phương Tây nhìn về nghệ thuật phương Đông.

Vì sao Cannes luôn khác biệt với Oscar, Venice hay Toronto?
Vì sao Cannes luôn khác biệt với Oscar, Venice hay Toronto?

VOV.VN - Không ồn ào như Oscar, không gần gũi như Toronto hay cổ điển như Venice, Cannes từ lâu vẫn mang vị trí rất riêng trong điện ảnh thế giới. Không chỉ là thảm đỏ của các ngôi sao, nơi đây còn được xem là “thánh đường điện ảnh”, nơi tôn vinh những tác phẩm giàu cảm xúc và dấu ấn cá nhân.

Vì sao Cannes luôn khác biệt với Oscar, Venice hay Toronto?

Vì sao Cannes luôn khác biệt với Oscar, Venice hay Toronto?

VOV.VN - Không ồn ào như Oscar, không gần gũi như Toronto hay cổ điển như Venice, Cannes từ lâu vẫn mang vị trí rất riêng trong điện ảnh thế giới. Không chỉ là thảm đỏ của các ngôi sao, nơi đây còn được xem là “thánh đường điện ảnh”, nơi tôn vinh những tác phẩm giàu cảm xúc và dấu ấn cá nhân.

Cannes 2026 gọi tên Nhật Bản: Hollywood không còn là trung tâm?
Cannes 2026 gọi tên Nhật Bản: Hollywood không còn là trung tâm?

VOV.VN - Cannes 2026 chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý của điện ảnh thế giới khi Hollywood dần lùi khỏi tâm điểm, nhường chỗ cho làn sóng Nhật Bản. Không cần bom tấn hay kỹ xảo choáng ngợp, các đạo diễn Nhật chinh phục Cannes bằng những câu chuyện giàu cảm xúc và rất con người.

Cannes 2026 gọi tên Nhật Bản: Hollywood không còn là trung tâm?

Cannes 2026 gọi tên Nhật Bản: Hollywood không còn là trung tâm?

VOV.VN - Cannes 2026 chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý của điện ảnh thế giới khi Hollywood dần lùi khỏi tâm điểm, nhường chỗ cho làn sóng Nhật Bản. Không cần bom tấn hay kỹ xảo choáng ngợp, các đạo diễn Nhật chinh phục Cannes bằng những câu chuyện giàu cảm xúc và rất con người.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc