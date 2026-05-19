Dự đoán Cành cọ vàng Cannes 2026: Những ứng viên sáng giá nhất

Cuộc đua giành Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2026 đang nóng lên khi nhiều tác phẩm trong hạng mục tranh giải chính thức lần lượt ra mắt và tạo ra những luồng ý kiến khác nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, các bộ phim như “Fatherland”, “All of a Sudden”, “Paper Tiger” và đặc biệt là phim khoa học viễn tưởng quái vật Hàn Quốc “Hope” đang được nhắc đến nhiều trong nhóm ứng viên sáng giá.

Renate Reinsve và Sebastian Stan đến dự buổi chiếu phim 'Fjord' tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79.

Theo bảng xếp hạng cập nhật, “Fatherland” của Pawel Pawlikowski hiện được xem là một trong những đối thủ mạnh nhất. Bộ phim có sự tham gia của Sandra Hüller, kể về chuyến đi đường dài thời hậu chiến của Thomas Mann. Tác phẩm được đón nhận tích cực, nhận phản hồi mạnh mẽ sau buổi ra mắt và đang đứng đầu bảng xếp hạng của ban giám khảo Screen International. Pawlikowski từng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes năm 2018 với “Cold War”, vì vậy “Fatherland” được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp ông ghi dấu tại mùa giải năm nay.

Đứng ngay sau là “All of a Sudden” của Ryusuke Hamaguchi. Bộ phim xoay quanh giám đốc một viện dưỡng lão chăm sóc người già, người kết bạn với một nhà viết kịch Nhật Bản mắc bệnh nan y. Tác phẩm nhận được nhiều lời khen và được giới báo chí bàn tán như một ứng viên tiềm năng cho Cành cọ vàng. Hamaguchi từng giành giải Kịch bản xuất sắc nhất tại Cannes năm 2021 với “Drive My Car”, bộ phim sau đó đoạt Oscar, nên sự trở lại của ông tiếp tục thu hút chú ý.

(Từ trái sang phải) Adam Driver, James Gray và Miles Teller tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79.

Một cái tên khác cũng rất đáng gờm là “Paper Tiger” của James Gray. Bộ phim kinh dị lấy bối cảnh Queens những năm 1980, có sự tham gia của Adam Driver và Miles Teller. Dù phản ứng giữa các nhóm khán giả có phần khác nhau, phim vẫn được đánh giá cao nhờ cách dàn dựng hồi hộp, kỹ thuật chắc tay và diễn xuất nổi bật. Với sức nặng tên tuổi của James Gray cùng dàn diễn viên đáng chú ý, “Paper Tiger” được xem là tác phẩm có khả năng gây ấn tượng với ban giám khảo do Park Chan-wook đứng đầu.

Bất ngờ lớn nhất trong cuộc đua năm nay là “Hope” của Na Hong-jin. Đây là phim khoa học viễn tưởng quái vật Hàn Quốc, được xem là bộ phim bom tấn tiềm năng đầu tiên và gần như duy nhất trong hạng mục tranh giải. Tác phẩm của đạo diễn “The Wailing” nhận được phần lớn đánh giá tích cực, dù hiệu ứng CGI của các sinh vật ngoài hành tinh bị chê bai. Phim có sự tham gia của Michael Fassbender, Alicia Vikander và Taylor Russell. Với yếu tố hành động, xâm lược ngoài hành tinh và khả năng thu hút khán giả trẻ, “Hope” đang trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi tại Cannes.

Isabelle Huppert tại buổi ra mắt phim 'Parallel Tales' tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79

Trong nhóm tiếp theo, “Fjord” của Cristian Mungiu cũng là một ứng viên đáng chú ý. Bộ phim sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Na Uy, có sự tham gia của Sebastian Stan và Renate Reinsve. Tác phẩm nhận nhiều đánh giá tích cực nhờ cách kể chuyện bất ngờ về một gia đình Cơ đốc sùng đạo bị những người theo chủ nghĩa tiến bộ bức hại. Mungiu từng giành Cành cọ vàng năm 2007 với “4 Months, 3 Weeks and 2 Days”, vì vậy khả năng ông trở lại đường đua giải thưởng lớn là điều không thể bỏ qua.

Ngoài ra, Cannes 2026 còn có nhiều tác phẩm gây chú ý như “Gentle Monster” của Marie Kreutzer, “Nagi Notes” của Koji Fukada, “The Unknown” của Arthur Harari, “Sheep in a Box” của Hirokazu Koreeda, “Beloved” của Rodrigo Sorogoyen, “A Woman’s Life” của Charline Bourgeois-Tacquet, “Garance” của Jeanne Herry và “Parallel Tales” của Asghar Farhadi. Tuy nhiên, không phải phim nào cũng nhận được phản hồi thuận lợi. “Another Day” của Jeanne Herry bị đánh giá là có kịch bản nhạt nhòa, còn “Parallel Tales” gây tranh cãi và nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ giới chuyên môn.

Dù vậy, việc dự đoán Cành cọ vàng luôn là bài toán khó. Ban giám khảo năm nay do Park Chan-wook làm chủ tịch, với các thành viên gồm Diego Céspedes, Isaach de Bankolé, Paul Laverty, Demi Moore, Ruth Negga, Stellan Skarsgård, Laura Wandel và Chloé Zhao. Thị hiếu của ban giám khảo Cannes thường rất khó đoán, khiến mọi bảng xếp hạng trước lễ trao giải chỉ mang tính tham khảo.

Tính đến thời điểm hiện tại, “Fatherland” và “All of a Sudden” đang có lợi thế rõ rệt về phản hồi phê bình, trong khi “Paper Tiger” sở hữu sức nặng điện ảnh và “Hope” lại tạo ra hiệu ứng bất ngờ nhất. Cuộc đua Cành cọ vàng Cannes 2026 vì thế vẫn còn rộng mở, đặc biệt khi nhiều phim tranh giải quan trọng như “Minotaur”, “The Man I Love”, “Moulin”, “Birthday Party”, “Notre Salut”, “Dream Adventure”, “Coward”, “Black Ball” và “Bitter Christmas” vẫn chưa ra mắt.