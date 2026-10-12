English
/ SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội, Đà Nẵng mời các nhà làm phim quốc tế đến Việt Nam

Thứ Hai, 16:24, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hà Nội và Đà Nẵng đang đẩy mạnh việc đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với giới làm phim quốc tế, không chỉ bằng cảnh quan mà còn qua hệ thống di sản, chất liệu văn hóa, lịch sử và những cơ hội hợp tác sản xuất điện ảnh.

Thông điệp này được hai địa phương đưa ra tại Vietnam Night diễn ra tối 11/10 ở Busan, Hàn Quốc, trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026). Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức, thu hút hơn 600 đại biểu, nghệ sĩ, nhà sản xuất phim, đại diện các tổ chức điện ảnh và đối tác quốc tế.

ha noi, Da nang moi cac nha lam phim quoc te den viet nam hinh anh 1
Đại diện Hà Nội và Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng, bối cảnh và cơ hội hợp tác điện ảnh tại Vietnam Night.

Đại diện Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giới thiệu hình ảnh Thủ đô và mời gọi các nhà sản xuất quốc tế đến tìm hiểu bối cảnh, khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, di sản, đồng thời nghiên cứu cơ hội triển khai các dự án phim.

Với Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, gửi lời mời giới điện ảnh quốc tế đến thành phố, cũng như tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) được tổ chức hằng năm. Đà Nẵng đồng thời giới thiệu tiềm năng phát triển điện ảnh và định hướng tăng cường kết nối với các nhà sản xuất, đối tác quốc tế.

Việc Hà Nội và Đà Nẵng cùng giới thiệu mình tại Busan cho thấy hướng xúc tiến điện ảnh gắn với quảng bá điểm đến đang được đẩy mạnh. Thay vì chỉ giới thiệu cảnh quan, hai địa phương hướng tới khai thác hệ thống bối cảnh, lịch sử, văn hóa và di sản như một nguồn chất liệu cho hoạt động sản xuất phim.

Từ câu chuyện của các địa phương, Vietnam Night cũng đặt trọng tâm vào việc mở rộng mạng lưới hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam với quốc tế.

ha noi, Da nang moi cac nha lam phim quoc te den viet nam hinh anh 2
TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, phát biểu tại Vietnam Night trong khuôn khổ BIFF 2026.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa điện ảnh Việt Nam đến với các diễn đàn quốc tế, đồng thời tạo dựng những mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa các nhà làm phim, nhà sản xuất và tổ chức điện ảnh.

Bà cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự hiện diện của ông Park Kwang Su, Chủ tịch BIFF, đồng thời ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ và tình cảm ông dành cho VFDA cũng như điện ảnh Việt Nam trong nhiều năm qua.

Bên cạnh quảng bá điểm đến, một số dự án điện ảnh Việt Nam cũng được giới thiệu trước các nhà làm phim và đối tác quốc tế tại Busan. Trong đó, Viên đạn cuối cùng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ là dự án hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc. Nhà sản xuất Park Min Chul giới thiệu tác phẩm và chia sẻ kỳ vọng về hành trình đưa phim đến với khán giả.

Một dự án khác là phim hoạt hình Lớp học mật ngữ: Cuộc đua sao chổi của đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh và nhà sản xuất Lương Minh Hằng. Phim được phát triển từ thương hiệu truyện tranh Lớp học mật ngữ, hợp tác sản xuất với Dee Dee Studio, CGV là đối tác phát hành chiến lược và dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Sự hiện diện của điện ảnh Việt tại BIFF 2026 không chỉ nằm ở các hoạt động xúc tiến.

Phim 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tham gia Vision - Asia; Thính giác của đạo diễn Lê Bảo và Hộ Linh Tráng Sỹ của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được giới thiệu tại A Window on Asian Cinema. Phim tài liệu Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng của đạo diễn Nông Nhật Quang góp mặt tại Wide Angle Documentary Showcase.

ha noi, Da nang moi cac nha lam phim quoc te den viet nam hinh anh 3
Vietnam Night tại Busan thu hút hơn 600 đại biểu, nghệ sĩ, nhà sản xuất và đối tác quốc tế.

Tại Vietnam Night, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến cũng chia sẻ về vai diễn trong Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh. Trailer Con mắt thứ ba của đạo diễn Hàm Trần được giới thiệu tới các khách mời.

Một dấu ấn khác là nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành VFDA, được mời tham gia Ban Giám khảo BIFF 2026, do đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm Chủ tịch.

Cùng với Vietnam Night, VFDA còn tổ chức gian hàng Điện ảnh Việt Nam và các tọa đàm chuyên đề tại Busan. Chuỗi hoạt động hướng tới việc giới thiệu tác phẩm, dự án và tài năng điện ảnh, đồng thời tạo thêm không gian để các nhà sản xuất, phát hành, nghệ sĩ và đối tác quốc tế gặp gỡ, trao đổi.

Trong bức tranh đó, lời mời từ Hà Nội và Đà Nẵng cho thấy các địa phương đang chủ động hơn trong việc sử dụng điện ảnh như một kênh quảng bá điểm đến và tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất. Mục tiêu không chỉ là đưa hình ảnh Việt Nam ra quốc tế, mà còn thu hút các nhà làm phim đến Việt Nam tìm bối cảnh, phát triển dự án và kết nối với thị trường điện ảnh trong nước.

img_3744.jpg

Từ LHP Busan, điện ảnh Việt tính đường ra thế giới và hút đoàn phim quốc tế

VOV.VN - Từ đưa phim Việt ra thế giới đến thu hút các đoàn phim quốc tế, nhiều hướng hợp tác được đặt ra tại tọa đàm trong khuôn khổ LHP Quốc tế Busan 2026. Các nhà làm phim, chuyên gia cũng bàn về phát triển thị trường, đào tạo tài năng, đồng sản xuất và tạo điều kiện cho dự án quốc tế đến Việt Nam.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan
Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan

VOV.VN - Chợ Phim và Nội dung Châu Á (ACFM) tại Liên hoan phim quốc tế Busan đánh dấu bước tiến mới của điện ảnh Việt khi hai dự án kinh dị đình đám là "Arithmadtic" (Cộng trừ nhân chia) và "Bloodline: The Curse Within" (Huyết thống) đồng loạt ra mắt, khẳng định sức hút mạnh mẽ từ làn sóng điện ảnh nội địa.

Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan

Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan

VOV.VN - Chợ Phim và Nội dung Châu Á (ACFM) tại Liên hoan phim quốc tế Busan đánh dấu bước tiến mới của điện ảnh Việt khi hai dự án kinh dị đình đám là "Arithmadtic" (Cộng trừ nhân chia) và "Bloodline: The Curse Within" (Huyết thống) đồng loạt ra mắt, khẳng định sức hút mạnh mẽ từ làn sóng điện ảnh nội địa.

Điện ảnh Việt quảng bá bối cảnh, dự án tại Liên hoan phim Busan
Điện ảnh Việt quảng bá bối cảnh, dự án tại Liên hoan phim Busan

VOV.VN - Sáng 10/10, tại Chợ Nội dung và Phim châu Á (Asian Contents & Film Market - ACFM), trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan (BEXCO), Hàn Quốc.

Điện ảnh Việt quảng bá bối cảnh, dự án tại Liên hoan phim Busan

Điện ảnh Việt quảng bá bối cảnh, dự án tại Liên hoan phim Busan

VOV.VN - Sáng 10/10, tại Chợ Nội dung và Phim châu Á (Asian Contents & Film Market - ACFM), trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan (BEXCO), Hàn Quốc.

Phạm Băng Băng gây chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2026
Phạm Băng Băng gây chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2026

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 khai mạc với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn của điện ảnh châu Á và thế giới như Phạm Băng Băng, Dương Tử Quỳnh, Hyun Bin, Jung Woo Sung, Son Suk Ku, Charlotte Gainsbourg, Trương Nghệ Mưu, Alfonso Cuarón, Hirokazu Kore-eda, Lee Chang-dong và Lee Jung Jae.

Phạm Băng Băng gây chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2026

Phạm Băng Băng gây chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2026

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 khai mạc với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn của điện ảnh châu Á và thế giới như Phạm Băng Băng, Dương Tử Quỳnh, Hyun Bin, Jung Woo Sung, Son Suk Ku, Charlotte Gainsbourg, Trương Nghệ Mưu, Alfonso Cuarón, Hirokazu Kore-eda, Lee Chang-dong và Lee Jung Jae.

Việt Nam có đại diện trong Ban giám khảo LHP Busan 2026 cùng Trương Nghệ Mưu
Việt Nam có đại diện trong Ban giám khảo LHP Busan 2026 cùng Trương Nghệ Mưu

VOV.VN - Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc là một trong 7 thành viên Ban giám khảo Hạng mục tranh giải chính thức tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026, cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nhiều nhà làm phim, diễn viên châu Á.

Việt Nam có đại diện trong Ban giám khảo LHP Busan 2026 cùng Trương Nghệ Mưu

Việt Nam có đại diện trong Ban giám khảo LHP Busan 2026 cùng Trương Nghệ Mưu

VOV.VN - Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc là một trong 7 thành viên Ban giám khảo Hạng mục tranh giải chính thức tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026, cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nhiều nhà làm phim, diễn viên châu Á.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc