Hà Nội, Đà Nẵng mời các nhà làm phim quốc tế đến Việt Nam

Thông điệp này được hai địa phương đưa ra tại Vietnam Night diễn ra tối 11/10 ở Busan, Hàn Quốc, trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026). Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức, thu hút hơn 600 đại biểu, nghệ sĩ, nhà sản xuất phim, đại diện các tổ chức điện ảnh và đối tác quốc tế.

Đại diện Hà Nội và Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng, bối cảnh và cơ hội hợp tác điện ảnh tại Vietnam Night.

Đại diện Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giới thiệu hình ảnh Thủ đô và mời gọi các nhà sản xuất quốc tế đến tìm hiểu bối cảnh, khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, di sản, đồng thời nghiên cứu cơ hội triển khai các dự án phim.

Với Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, gửi lời mời giới điện ảnh quốc tế đến thành phố, cũng như tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) được tổ chức hằng năm. Đà Nẵng đồng thời giới thiệu tiềm năng phát triển điện ảnh và định hướng tăng cường kết nối với các nhà sản xuất, đối tác quốc tế.

Việc Hà Nội và Đà Nẵng cùng giới thiệu mình tại Busan cho thấy hướng xúc tiến điện ảnh gắn với quảng bá điểm đến đang được đẩy mạnh. Thay vì chỉ giới thiệu cảnh quan, hai địa phương hướng tới khai thác hệ thống bối cảnh, lịch sử, văn hóa và di sản như một nguồn chất liệu cho hoạt động sản xuất phim.

Từ câu chuyện của các địa phương, Vietnam Night cũng đặt trọng tâm vào việc mở rộng mạng lưới hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam với quốc tế.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, phát biểu tại Vietnam Night trong khuôn khổ BIFF 2026.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa điện ảnh Việt Nam đến với các diễn đàn quốc tế, đồng thời tạo dựng những mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa các nhà làm phim, nhà sản xuất và tổ chức điện ảnh.

Bà cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự hiện diện của ông Park Kwang Su, Chủ tịch BIFF, đồng thời ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ và tình cảm ông dành cho VFDA cũng như điện ảnh Việt Nam trong nhiều năm qua.

Bên cạnh quảng bá điểm đến, một số dự án điện ảnh Việt Nam cũng được giới thiệu trước các nhà làm phim và đối tác quốc tế tại Busan. Trong đó, Viên đạn cuối cùng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ là dự án hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc. Nhà sản xuất Park Min Chul giới thiệu tác phẩm và chia sẻ kỳ vọng về hành trình đưa phim đến với khán giả.

Một dự án khác là phim hoạt hình Lớp học mật ngữ: Cuộc đua sao chổi của đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh và nhà sản xuất Lương Minh Hằng. Phim được phát triển từ thương hiệu truyện tranh Lớp học mật ngữ, hợp tác sản xuất với Dee Dee Studio, CGV là đối tác phát hành chiến lược và dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Sự hiện diện của điện ảnh Việt tại BIFF 2026 không chỉ nằm ở các hoạt động xúc tiến.

Phim 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tham gia Vision - Asia; Thính giác của đạo diễn Lê Bảo và Hộ Linh Tráng Sỹ của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được giới thiệu tại A Window on Asian Cinema. Phim tài liệu Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng của đạo diễn Nông Nhật Quang góp mặt tại Wide Angle Documentary Showcase.

Vietnam Night tại Busan thu hút hơn 600 đại biểu, nghệ sĩ, nhà sản xuất và đối tác quốc tế.

Tại Vietnam Night, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến cũng chia sẻ về vai diễn trong Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh. Trailer Con mắt thứ ba của đạo diễn Hàm Trần được giới thiệu tới các khách mời.

Một dấu ấn khác là nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành VFDA, được mời tham gia Ban Giám khảo BIFF 2026, do đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm Chủ tịch.

Cùng với Vietnam Night, VFDA còn tổ chức gian hàng Điện ảnh Việt Nam và các tọa đàm chuyên đề tại Busan. Chuỗi hoạt động hướng tới việc giới thiệu tác phẩm, dự án và tài năng điện ảnh, đồng thời tạo thêm không gian để các nhà sản xuất, phát hành, nghệ sĩ và đối tác quốc tế gặp gỡ, trao đổi.

Trong bức tranh đó, lời mời từ Hà Nội và Đà Nẵng cho thấy các địa phương đang chủ động hơn trong việc sử dụng điện ảnh như một kênh quảng bá điểm đến và tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất. Mục tiêu không chỉ là đưa hình ảnh Việt Nam ra quốc tế, mà còn thu hút các nhà làm phim đến Việt Nam tìm bối cảnh, phát triển dự án và kết nối với thị trường điện ảnh trong nước.