Từ LHP Busan, điện ảnh Việt tính đường ra thế giới và hút đoàn phim quốc tế

Ngày 11/10, trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), tọa đàm “Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới” diễn ra tại Busan (Hàn Quốc), tập trung thảo luận về cơ hội đưa phim Việt ra quốc tế, phát triển thị trường, đào tạo tài năng, đồng sản xuất và thu hút các đoàn phim nước ngoài đến Việt Nam.

Các đại biểu, diễn giả Việt Nam và quốc tế tại tọa đàm “Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới” ở Busan.

Tọa đàm do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức, có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập, cựu Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF), cùng các nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia và đại diện tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế.

Ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập, cựu Chủ tịch LHP Quốc tế Busan, đánh giá cao những bước phát triển của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).

Ông Kim Dong-ho đánh giá cao những bước phát triển của DANAFF, ghi nhận đóng góp của liên hoan phim cũng như những nỗ lực của bà Ngô Phương Lan trong quảng bá văn hóa, đất nước và điện ảnh Việt Nam, kết nối điện ảnh châu Á với thế giới. Nhà sáng lập BIFF kỳ vọng hoạt động trao đổi giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục được mở rộng, tạo thêm cơ hội hợp tác trong cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Đại sứ Vũ Hồ phát biểu về hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc và những cơ hội kết nối giữa hai nước.

Đại sứ Vũ Hồ cho rằng hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc cần vượt ra ngoài giao lưu văn hóa, tiến tới những dự án cụ thể trong phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ, phát hành và đào tạo nhân lực. Ông đồng thời lưu ý việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phải đi cùng trách nhiệm đối với quyền tác giả, quyền lợi nghệ sĩ và tính độc đáo của sáng tạo.

Theo TS. Ngô Phương Lan, liên hoan phim không chỉ đưa các câu chuyện điện ảnh đến với khán giả mới mà còn tạo dựng quan hệ nghề nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác. Điện ảnh Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực với sự xuất hiện của các tài năng trẻ và sự phát triển của thị trường trong nước, song cần hệ thống hỗ trợ, kết nối hiệu quả hơn để tạo dựng vị thế bền vững trên trường quốc tế.

Từ định hướng này, DANAFF V dự kiến có các chương trình giới thiệu di sản điện ảnh Việt Nam, APEC Cinema Spotlight, DANAFF Talents và DANAFF Industry Connect, kết hợp quảng bá tác phẩm với phát triển tài năng, hỗ trợ dự án và kết nối đối tác quốc tế.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF, phát biểu tại tọa đàm.

Chia sẻ kinh nghiệm hơn một thập kỷ gắn bó với các hoạt động phát triển dự án tại Busan, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho rằng môi trường nghề nghiệp có khả năng truyền cảm hứng, giúp các nhà làm phim tìm được sự đồng hành và tiếp tục con đường sáng tạo. Trở lại Busan sau hơn 12 năm, nữ đạo diễn xúc động khi chứng kiến sự hiện diện ngày càng đông của các nhà làm phim, nhà sản xuất và tổ chức điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, theo bà, phim nghệ thuật và phim độc lập vẫn thiếu những không gian chiếu phù hợp để tiếp cận khán giả trong nước sau hành trình tại các liên hoan phim quốc tế.

Một trong những nội dung được đặt ra tại tọa đàm là phát triển DANAFF Industry Days thành không gian kết nối dự án với nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà phát hành. Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết Đà Nẵng mong muốn nghiên cứu kinh nghiệm từ Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM) tại Busan, qua đó thúc đẩy đồng sản xuất, mua bán bản quyền và khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, di sản để phát triển các tác phẩm điện ảnh.

Sự quan tâm của các nhà sản xuất quốc tế cũng thể hiện trực tiếp tại phần trao đổi. Ông Dosuk Choi, Giám đốc vận hành Run Up Company (Hàn Quốc), đặt vấn đề hợp tác với diễn viên Việt Nam, phát triển nội dung và tài sản trí tuệ Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời tìm hiểu các chương trình đào tạo tài năng của VFDA và DANAFF.

Tọa đàm tại Busan đặt ra nhiều hướng kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Trong khi đó, nhà sản xuất Leonard Bratti, đại diện Volos Films (Italy), cho biết đang tìm kiếm đối tác và biên kịch Việt Nam cho dự án phim lấy bối cảnh hoàn toàn tại Việt Nam. Đại diện VFDA cho biết hiện chưa có cơ chế quỹ hỗ trợ sản xuất phim cụ thể ở cấp trung ương để giới thiệu cho dự án, song Hiệp hội có thể làm đầu mối kết nối nhà sản xuất với các địa phương và tổ chức phù hợp.

Ở chiều ngược lại, vấn đề tạo điều kiện để các đoàn phim quốc tế đến Việt Nam cũng được thảo luận. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh tiềm năng của Thủ đô với hệ thống di sản, kiến trúc, làng nghề và nguồn nhân lực nghệ thuật. Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng Đà Nẵng cần đồng thời quảng bá bối cảnh, hoàn thiện thủ tục, hạ tầng, dịch vụ và cơ chế phối hợp để trở thành điểm đến thuận lợi cho hoạt động sản xuất phim.

Tọa đàm cũng giới thiệu định hướng xây dựng Production Attraction Index (PAI) - Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim của VFDA, tập hợp thông tin về bối cảnh, điều kiện sản xuất, thủ tục, chính sách và hoạt động hỗ trợ tại các địa phương. Qua đó, những vấn đề được đặt ra tại Busan không chỉ dừng ở việc đưa phim Việt tham dự các liên hoan phim quốc tế mà hướng tới kết nối dự án, phát triển tài năng, đồng sản xuất, mở rộng thị trường và thu hút các đoàn phim quốc tế đến Việt Nam.