English
/ SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ LHP Busan, điện ảnh Việt tính đường ra thế giới và hút đoàn phim quốc tế

Thứ Hai, 09:22, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ đưa phim Việt ra thế giới đến thu hút các đoàn phim quốc tế, nhiều hướng hợp tác được đặt ra tại tọa đàm trong khuôn khổ LHP Quốc tế Busan 2026. Các nhà làm phim, chuyên gia cũng bàn về phát triển thị trường, đào tạo tài năng, đồng sản xuất và tạo điều kiện cho dự án quốc tế đến Việt Nam.

Ngày 11/10, trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), tọa đàm “Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới” diễn ra tại Busan (Hàn Quốc), tập trung thảo luận về cơ hội đưa phim Việt ra quốc tế, phát triển thị trường, đào tạo tài năng, đồng sản xuất và thu hút các đoàn phim nước ngoài đến Việt Nam.

tu lhp busan, dien anh viet tinh duong ra the gioi va hut doan phim quoc te hinh anh 1
Các đại biểu, diễn giả Việt Nam và quốc tế tại tọa đàm “Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới” ở Busan.

Tọa đàm do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức, có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập, cựu Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF), cùng các nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia và đại diện tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế.

tu lhp busan, dien anh viet tinh duong ra the gioi va hut doan phim quoc te hinh anh 2
Ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập, cựu Chủ tịch LHP Quốc tế Busan, đánh giá cao những bước phát triển của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).

Ông Kim Dong-ho đánh giá cao những bước phát triển của DANAFF, ghi nhận đóng góp của liên hoan phim cũng như những nỗ lực của bà Ngô Phương Lan trong quảng bá văn hóa, đất nước và điện ảnh Việt Nam, kết nối điện ảnh châu Á với thế giới. Nhà sáng lập BIFF kỳ vọng hoạt động trao đổi giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục được mở rộng, tạo thêm cơ hội hợp tác trong cộng đồng điện ảnh quốc tế. 

tu lhp busan, dien anh viet tinh duong ra the gioi va hut doan phim quoc te hinh anh 3
Đại sứ Vũ Hồ phát biểu về hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc và những cơ hội kết nối giữa hai nước.

Đại sứ Vũ Hồ cho rằng hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc cần vượt ra ngoài giao lưu văn hóa, tiến tới những dự án cụ thể trong phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ, phát hành và đào tạo nhân lực. Ông đồng thời lưu ý việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phải đi cùng trách nhiệm đối với quyền tác giả, quyền lợi nghệ sĩ và tính độc đáo của sáng tạo.

Theo TS. Ngô Phương Lan, liên hoan phim không chỉ đưa các câu chuyện điện ảnh đến với khán giả mới mà còn tạo dựng quan hệ nghề nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác. Điện ảnh Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực với sự xuất hiện của các tài năng trẻ và sự phát triển của thị trường trong nước, song cần hệ thống hỗ trợ, kết nối hiệu quả hơn để tạo dựng vị thế bền vững trên trường quốc tế.

Từ định hướng này, DANAFF V dự kiến có các chương trình giới thiệu di sản điện ảnh Việt Nam, APEC Cinema Spotlight, DANAFF Talents và DANAFF Industry Connect, kết hợp quảng bá tác phẩm với phát triển tài năng, hỗ trợ dự án và kết nối đối tác quốc tế.

tu lhp busan, dien anh viet tinh duong ra the gioi va hut doan phim quoc te hinh anh 4
TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF, phát biểu tại tọa đàm.

Chia sẻ kinh nghiệm hơn một thập kỷ gắn bó với các hoạt động phát triển dự án tại Busan, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho rằng môi trường nghề nghiệp có khả năng truyền cảm hứng, giúp các nhà làm phim tìm được sự đồng hành và tiếp tục con đường sáng tạo. Trở lại Busan sau hơn 12 năm, nữ đạo diễn xúc động khi chứng kiến sự hiện diện ngày càng đông của các nhà làm phim, nhà sản xuất và tổ chức điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, theo bà, phim nghệ thuật và phim độc lập vẫn thiếu những không gian chiếu phù hợp để tiếp cận khán giả trong nước sau hành trình tại các liên hoan phim quốc tế.

Một trong những nội dung được đặt ra tại tọa đàm là phát triển DANAFF Industry Days thành không gian kết nối dự án với nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà phát hành. Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết Đà Nẵng mong muốn nghiên cứu kinh nghiệm từ Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM) tại Busan, qua đó thúc đẩy đồng sản xuất, mua bán bản quyền và khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, di sản để phát triển các tác phẩm điện ảnh.

Sự quan tâm của các nhà sản xuất quốc tế cũng thể hiện trực tiếp tại phần trao đổi. Ông Dosuk Choi, Giám đốc vận hành Run Up Company (Hàn Quốc), đặt vấn đề hợp tác với diễn viên Việt Nam, phát triển nội dung và tài sản trí tuệ Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời tìm hiểu các chương trình đào tạo tài năng của VFDA và DANAFF.

tu lhp busan, dien anh viet tinh duong ra the gioi va hut doan phim quoc te hinh anh 5
Tọa đàm tại Busan đặt ra nhiều hướng kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Trong khi đó, nhà sản xuất Leonard Bratti, đại diện Volos Films (Italy), cho biết đang tìm kiếm đối tác và biên kịch Việt Nam cho dự án phim lấy bối cảnh hoàn toàn tại Việt Nam. Đại diện VFDA cho biết hiện chưa có cơ chế quỹ hỗ trợ sản xuất phim cụ thể ở cấp trung ương để giới thiệu cho dự án, song Hiệp hội có thể làm đầu mối kết nối nhà sản xuất với các địa phương và tổ chức phù hợp.

Ở chiều ngược lại, vấn đề tạo điều kiện để các đoàn phim quốc tế đến Việt Nam cũng được thảo luận. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh tiềm năng của Thủ đô với hệ thống di sản, kiến trúc, làng nghề và nguồn nhân lực nghệ thuật. Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng Đà Nẵng cần đồng thời quảng bá bối cảnh, hoàn thiện thủ tục, hạ tầng, dịch vụ và cơ chế phối hợp để trở thành điểm đến thuận lợi cho hoạt động sản xuất phim.

Tọa đàm cũng giới thiệu định hướng xây dựng Production Attraction Index (PAI) - Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim của VFDA, tập hợp thông tin về bối cảnh, điều kiện sản xuất, thủ tục, chính sách và hoạt động hỗ trợ tại các địa phương. Qua đó, những vấn đề được đặt ra tại Busan không chỉ dừng ở việc đưa phim Việt tham dự các liên hoan phim quốc tế mà hướng tới kết nối dự án, phát triển tài năng, đồng sản xuất, mở rộng thị trường và thu hút các đoàn phim quốc tế đến Việt Nam.

img_1418.jpeg

Điện ảnh Việt quảng bá bối cảnh, dự án tại Liên hoan phim Busan

VOV.VN - Sáng 10/10, tại Chợ Nội dung và Phim châu Á (Asian Contents & Film Market - ACFM), trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan (BEXCO), Hàn Quốc.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan
Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan

VOV.VN - Chợ Phim và Nội dung Châu Á (ACFM) tại Liên hoan phim quốc tế Busan đánh dấu bước tiến mới của điện ảnh Việt khi hai dự án kinh dị đình đám là "Arithmadtic" (Cộng trừ nhân chia) và "Bloodline: The Curse Within" (Huyết thống) đồng loạt ra mắt, khẳng định sức hút mạnh mẽ từ làn sóng điện ảnh nội địa.

Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan

Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan

VOV.VN - Chợ Phim và Nội dung Châu Á (ACFM) tại Liên hoan phim quốc tế Busan đánh dấu bước tiến mới của điện ảnh Việt khi hai dự án kinh dị đình đám là "Arithmadtic" (Cộng trừ nhân chia) và "Bloodline: The Curse Within" (Huyết thống) đồng loạt ra mắt, khẳng định sức hút mạnh mẽ từ làn sóng điện ảnh nội địa.

Phạm Băng Băng gây chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2026
Phạm Băng Băng gây chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2026

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 khai mạc với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn của điện ảnh châu Á và thế giới như Phạm Băng Băng, Dương Tử Quỳnh, Hyun Bin, Jung Woo Sung, Son Suk Ku, Charlotte Gainsbourg, Trương Nghệ Mưu, Alfonso Cuarón, Hirokazu Kore-eda, Lee Chang-dong và Lee Jung Jae.

Phạm Băng Băng gây chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2026

Phạm Băng Băng gây chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2026

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 khai mạc với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn của điện ảnh châu Á và thế giới như Phạm Băng Băng, Dương Tử Quỳnh, Hyun Bin, Jung Woo Sung, Son Suk Ku, Charlotte Gainsbourg, Trương Nghệ Mưu, Alfonso Cuarón, Hirokazu Kore-eda, Lee Chang-dong và Lee Jung Jae.

Việt Nam có đại diện trong Ban giám khảo LHP Busan 2026 cùng Trương Nghệ Mưu
Việt Nam có đại diện trong Ban giám khảo LHP Busan 2026 cùng Trương Nghệ Mưu

VOV.VN - Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc là một trong 7 thành viên Ban giám khảo Hạng mục tranh giải chính thức tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026, cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nhiều nhà làm phim, diễn viên châu Á.

Việt Nam có đại diện trong Ban giám khảo LHP Busan 2026 cùng Trương Nghệ Mưu

Việt Nam có đại diện trong Ban giám khảo LHP Busan 2026 cùng Trương Nghệ Mưu

VOV.VN - Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc là một trong 7 thành viên Ban giám khảo Hạng mục tranh giải chính thức tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026, cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nhiều nhà làm phim, diễn viên châu Á.

Liên hoan phim Busan 2026 chuẩn bị mở màn mùa điện ảnh mới
Liên hoan phim Busan 2026 chuẩn bị mở màn mùa điện ảnh mới

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 sẽ bắt đầu bán vé từ ngày 17/9, trong khi lịch chiếu phim chính thức được công bố vào tuần tới.

Liên hoan phim Busan 2026 chuẩn bị mở màn mùa điện ảnh mới

Liên hoan phim Busan 2026 chuẩn bị mở màn mùa điện ảnh mới

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 sẽ bắt đầu bán vé từ ngày 17/9, trong khi lịch chiếu phim chính thức được công bố vào tuần tới.

Phim kinh dị Việt công chiếu tại Liên hoan phim Busan 2026
Phim kinh dị Việt công chiếu tại Liên hoan phim Busan 2026

VOV.VN - Phim điện ảnh Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 15/10 tại Hàn Quốc. Tác phẩm góp mặt trong hạng mục Midnight Passion, dành cho các phim kinh dị, hành động, giật gân và điện ảnh thể loại.

Phim kinh dị Việt công chiếu tại Liên hoan phim Busan 2026

Phim kinh dị Việt công chiếu tại Liên hoan phim Busan 2026

VOV.VN - Phim điện ảnh Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 15/10 tại Hàn Quốc. Tác phẩm góp mặt trong hạng mục Midnight Passion, dành cho các phim kinh dị, hành động, giật gân và điện ảnh thể loại.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc