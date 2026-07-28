Conan Movie 29 hạ nhiệt, The Odyssey vững vàng trở lại ngôi đầu phòng vé Việt

Sự trở lại ngôi đầu của The Odyssey và cuộc đua bền bỉ của hai thương hiệu phim hoạt hình đến từ 2 nền điện ảnh mang phong cách khác biệt, Conan Movie 29 và Minion & Quái vật, những ngày vừa qua cho thấy sự chuyển giao vị trí với nhịp điệu đầy thú vị giữa các sắc thái hoàn toàn trái ngược.

Poster phim Conan Movie 29, Thám tử lừng danh Conan: Những thiên thần sa ngã trên xa lộ

Ngay khi vừa ra mắt, phần phim mới nhất của Thám tử lừng danh Conan đại diện cho làn sóng văn hóa đại chúng Nhật Bản đã lập tức tạo nên cơn địa chấn truyền thông. Việc phủ kín hầu hết các khung giờ vàng tại các hệ thống rạp lớn trên toàn quốc cùng lượng người hâm mộ trung thành đông đảo đã giúp bộ phim hoạt hình này nhanh chóng thiết lập ưu thế tuyệt đối, tạo nên cơn sốt vé chưa từng có trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, đúng như quy luật vận hành của các dòng phim chuyển thể manga, sức hút của tác phẩm mang tính bùng nổ mạnh mạnh trong những ngày đầu phát hành nhưng cũng nhanh chóng đi vào quỹ đạo ổn định bởi ảnh hưởng lâu dài từ lịch sử các phần phim trước đã đi vào tiềm thức khán giả. Khi ra mắt và lấp đầy các phòng chiếu ở tuần đầu, tốc độ đặt vé bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Theo số liệu từ Box Office Viet Nam cuối tuần qua, Thám tử lừng danh Conan đã lui xuống vị trí thứ 2 bảng xếp hạng theo ngày.

The Odyssey vững vàng trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng phòng vé Việt.

Ghi nhận từ Box Office Vietnam cho thấy sự bền bỉ đến từ sử thi Hi Lạp khi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan vẫn phát huy sức mạnh kinh ngạc của một “bom tấn” đúng nghĩa. Sau khi hiệu ứng truyền thông ra mắt của Thám tử lừng danh Conan giảm nhiệt, The Odyssey đã nhanh chóng trở lại ngôi đầu.

Dù không sở hữu số lượng hiệu suất áp đảo ở các rạp chiếu phổ thông như đối thủ, tác phẩm thần thoại viễn tưởng tưởng tượng này lại duy trì tỷ lệ lấp đầy rạp vô cùng ấn tượng, đặc biệt là tại các rạp chất lượng cao như IMAX hay Premium. Sự trở lại của The Odyssey khẳng định sức hấp dẫn mạnh mẽ và bền bỉ của một tác phẩm sử thi kinh điển, hiệu quả từ hiệu ứng truyền miệng tích cực cùng sức hút nội tại của kịch bản quy mô phối hợp với phong cách dựng phim duy mỹ đã giúp đứa con tinh thần của Christopher Nolan hấp dẫn khán giả tới rạp lâu hơn dự kiến.

Minion & Quái vật vẫn kiên trì bám trụ ở vị trí thứ 3 bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Vị trí thứ 3 phòng vé tuần qua không có bất ngờ khi Minion & Quái vật vẫn kiên trì bám trụ, sự kết hợp giữa tính giải trí đại chúng của thương hiệu Conan và thương hiệu nghệ thuật đẳng cấp của The Odyssey cùng cú đeo bám mang không khí vui vẻ từ Minion đã tạo ra nên bộ ba hấp dẫn khán giả. Trong bối cảnh các tác phẩm nội địa mùa này còn yên tĩnh, cuộc cạnh tranh kéo dài giữa hai sắc thái điện ảnh Đông - Tây chính là điểm sáng lớn nhất, tiếp tục hâm nóng không khí rạp chiếu và mang đến thể loại phong phú cho khán giả lựa chọn.

Top 5 bảng xếp hạng doanh thu của Box Office Viet Nam.