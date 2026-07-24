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"Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ" lập kỷ lục phòng vé Việt trong ngày ra mắt

Thứ Sáu, 17:11, 24/07/2026
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VOV.VN - "Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ" tạo cơn sốt phòng vé khi ngay lập tức chiếm giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu vào ngày ra mắt chính thức, qua mặt bom tấn sử thi The Odyssey của Christopher Nolan.

Không chỉ thu hơn 60 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm trước ngày khởi chiếu chính thức. Trong ngày khởi chiếu chính thức 24/7, Conan Movie 29, Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ đã nhanh chóng vượt mặt The Odyssey để chiếm vị trí số 1 với doanh thu ngày đạt gần 6 tỷ đồng, nâng tổng mức doanh thu cộng dồn gồm các suất chiếu sớm lên gần 70 tỷ đồng, trở thành bộ phim có doanh thu preview cao hiếm thấy của thị trường điện ảnh Việt Nam và là phim ngoại có doanh thu ngày ra mắt cao nhất năm 2026 cho đến thời điểm này, vượt qua The Odyssey và Minions & Quái Vật.

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Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ đạt doanh thu gần 6 tỷ đồng trong ngày ra mắt chính thức.

Đây là lần hiếm hoi một bộ phim hoạt hình Nhật Bản tạo nên làn sóng mạnh mẽ như vậy ngay từ giai đoạn chiếu sớm. Những năm gần đây, các phần phim Conan liên tục ghi nhận doanh thu khả quan tại Việt Nam, tuy nhiên Conan Movie 29 được đánh giá là đang sở hữu màn khởi đầu ấn tượng nhất của thương hiệu này. Lượng suất chiếu dày đặc cùng tỷ lệ lấp đầy cao cho thấy nhu cầu của khán giả dành cho tác phẩm này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sức hút của Conan không chỉ đến từ yếu tố hoài niệm mà còn nằm ở việc mỗi movie đều được đầu tư như một bom tấn thực thụ. Thiên thần sa ngã trên xa lộ tiếp tục khai thác thế mạnh về những màn truy đuổi nghẹt thở, các vụ án quy mô lớn và những pha hành động mãn nhãn. Bối cảnh chính được đặt tại Yokohama, nơi Conan cùng các cộng sự phải đối đầu với một âm mưu nguy hiểm liên quan đến những vụ tai nạn bí ẩn trên đường cao tốc.

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Conan Movie 29 vượt The Odyssey đứng đầu BXH doanh thu phòng vé. (Ảnh chụp màn hình Box Office)

Khán giả cũng dành nhiều sự quan tâm cho sự trở lại của các nhân vật được yêu thích trong series, cùng những nút thắt trinh thám được giữ kín trước ngày công chiếu. Đây là yếu tố khiến lượng đặt vé tăng mạnh ngay khi các cụm rạp mở bán suất chiếu sớm, tạo nên hiệu ứng truyền miệng tích cực trên mạng xã hội.

Không chỉ tại Việt Nam, Conan Movie 29 cũng đang có màn trình diễn ấn tượng tại quê nhà Nhật Bản. Điều đó càng củng cố niềm tin rằng thương hiệu anime đình đám này vẫn duy trì sức hấp dẫn sau gần 30 năm phát triển, bất chấp sự cạnh tranh từ hàng loạt bom tấn quốc tế.

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Poster Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ.

Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ đang nắm lợi thế rất lớn để tiếp tục bùng nổ doanh thu trong cuối tuần đầu tiên. Nếu duy trì phong độ hiện tại, Conan Movie 29 hoàn toàn có cơ hội trở thành một trong những phim anime ăn khách nhất từng phát hành tại phòng vé Việt Nam, đồng thời nối dài chuỗi thành công đáng nể của thương hiệu Thám tử lừng danh Conan.

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“Cơn bão” The Odyssey của Christopher Nolan mạnh mẽ soán ngôi rạp Việt

VOV.VN - Thị trường điện ảnh trong nước cuối tuần qua chứng kiến một “cơn bão” dữ dội đến từ Hollywood mang tên The Odyssey, siêu phẩm điện ảnh chuyển thể từ sử thi thần thoại dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn tài năng Christopher Nolan đã chính thức thức bao trùm bảng xếp hạng phòng vé Việt.

Thư Vũ/VOV.VN
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