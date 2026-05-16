  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Tạm biệt Gohan, hành trình 10 năm của một chú chó hoang chiếm Top 1 phòng vé Việt

Thứ Bảy, 16:32, 16/05/2026
VOV.VN - Tạm biệt Gohan (tựa gốc: Gohan), siêu phẩm đạt Top 2 doanh thu phòng vé Thái Lan năm 2026, đã chính thức cập bến rạp Việt với các suất chiếu sớm từ 18h ngày 13/5. Chỉ sau 3 ngày, phim nhanh chóng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thú cưng nhờ câu chuyện chữa lành và giàu cảm xúc.

Những “diễn viên” đặc biệt

Tạm biệt Gohan hiện đang giữ vị trí Top 1 phòng vé Việt với tổng doanh thu hơn 2,2 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu, trở thành làn gió mới đầy ấm áp giữa loạt phim kinh dị và hài nội địa thống trị rạp chiếu suốt mùa lễ 30/4 đến nay.

Yếu tố then chốt giúp Tạm biệt Gohan chinh phục khán giả chính là “diễn xuất” đặc biệt của nhân vật trung tâm - chú chó Gohan - được thể hiện bởi ba chú chó khác nhau, đại diện cho ba chặng đời từ lúc còn nhỏ, trưởng thành đến khi về già. Đặc biệt, ê-kíp đã mất nhiều thời gian “casting” để tìm ra ba chú chó có ngoại hình tương đồng với đặc điểm nhận diện là bộ lông trắng cùng chiếc mũi hồng đặc trưng. 

Ba "diễn viên" Hima, Meechok và Kori đảm nhận vai Gohan qua ba giai đoạn của hành trình 10 đầy cảm xúc.

Đảm nhận vai Gohan lúc nhỏ là chú chó Kori. Đại diện đoàn phim cho biết, việc tìm kiếm “diễn viên” cho phiên bản chó con là thử thách lớn bởi vai diễn yêu cầu một chú chó chỉ khoảng một tháng rưỡi tuổi. Vì vậy, ê-kíp không thể tuyển chọn quá sớm do đến thời điểm ghi hình, chú chó có thể đã vượt qua độ tuổi phù hợp. Vào phút chót, đoàn phim phát hiện Kori thông qua bài đăng của một người nước ngoài đang tìm mái nhà mới cho chú chó nhỏ. Sau khi phim ra mắt, Kori nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình đáng yêu và những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong phim.

Cảnh trong phim Tạm biệt Gohan.

Trong khi đó, Gohan ở giai đoạn trưởng thành do chú chó Meechok đảm nhận. Meechok vốn là một “idol” trên nền tảng TikTok trước khi được ê-kíp phát hiện và tuyển chọn cho dự án. Riêng phiên bản Gohan khi về già được giao cho chú chó Hima - được đạo diễn Baz Poonpiriya phát hiện khi đang bị bỏ rơi tại một khu chợ ở Chiang Mai trong lúc anh thực hiện một dự án khác. Baz Poonpiriya đã đưa chú chó đến bệnh viện thú y chăm sóc và đặt tên Hima, lấy cảm hứng từ chú chó hoang từng là nguyên mẫu ban đầu của bộ phim.

Cảnh trong phim Tạm biệt Gohan.

Nhờ gương mặt giàu biểu cảm cùng ngoại hình đặc biệt, Hima trở thành chú chó đầu tiên được chọn tham gia dự án. Cũng từ đó, hình tượng Gohan trong phim được xây dựng dựa trên ngoại hình của Hima, trước khi Kori và Meechok tiếp tục được tuyển chọn để thể hiện nhân vật ở những giai đoạn nhỏ tuổi hơn. Không cần lời thoại, những “diễn viên” bốn chân vẫn đủ sức khiến khán giả lay động qua từng ánh mắt, cử chỉ và sự trung thành hiện hữu đầy cảm xúc xuyên suốt bộ phim.

Hành trình 10 năm đầy cảm xúc

Ngay sau khi khởi chiếu, Tạm biệt Gohan nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội, liên tiếp lọt vào nhóm những chủ đề phim ảnh được tương tác và thảo luận sôi nổi nhất. Cụ thể, chỉ sau 24 giờ quảng bá, bộ phim đã vươn lên Top 4 bảng xếp hạng tương tác phim, sánh ngang với nhiều tác phẩm nội địa đang được quan tâm.

Cảnh trong phim Tạm biệt Gohan.

Sức hút của Tạm biệt Gohan đến từ câu chuyện giàu cảm xúc xoay quanh hình tượng chú chó, nhân vật có thể chạm đến trái tim khán giả ở mọi độ tuổi. Đơn vị phát hành tại Việt Nam đã phối hợp cùng nhà sản xuất phim tại Thái Lan triển khai một chiến dịch đặc biệt: kêu gọi khán giả gửi ảnh thú cưng để tạo nên poster phiên bản riêng cho thị trường Việt Nam.

Những hình ảnh được tuyển chọn sẽ xuất hiện trên poster đặc biệt, đồng thời được in thành tờ rơi phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc. Chỉ sau 7 ngày phát động, chiến dịch đã ghi nhận hơn 10.000 bức ảnh được gửi về, cho thấy sức hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng yêu thú cưng, đồng thời tạo nên một cầu nối thú vị giữa điện ảnh, khán giả và “người bạn bốn chân” trong mỗi gia đình.

Cảnh trong phim Tạm biệt Gohan.

Poster và trailer chính thức, hé lộ hành trình kéo dài suốt 10 năm của chú chó Gohan qua nhiều cuộc gặp gỡ và chia ly. Câu chuyện bắt đầu khi Gohan được ông Hiro (Yasushi Kitajima) - một kỹ sư ô tô người Nhật sắp nghỉ hưu nhặt về trước cửa hàng tiện lợi, đặt cho cái tên đầu tiên là “Gohan” và trao đi những yêu thương ấm áp và bình dị.

Tuy nhiên, cuộc sống của chú nhanh chóng rẽ hướng khi bị đưa vào một trại chó núp bóng cứu trợ để trục lợi. Tại đây, Gohan gặp Namcha (Poe Mamhe Thar thủ vai) - cô gái người Myanmar được phân công chăm sóc các chú chó. Sau khi được cô giúp rời khỏi trại, Gohan theo Namcha đến Bangkok, mở ra chặng hành trình mới.

Cảnh trong phim Tạm biệt Gohan.

Trong một tình huống bất đắc dĩ phải rời xa Namcha, Gohan tiếp tục lưu lạc đến một sân ga gần trường đại học, nơi chú gắn bó với Jaidee (Tontawan Tantivejakul thủ vai) - một sinh viên mỹ thuật. Sau đó, Pele (Jinjett Wattanasin thủ vai) - người có tình cảm với Jaidee - đã nhận nuôi chú như một cách để hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt giữa hai người.

Cảnh trong phim Tạm biệt Gohan.
Tạm biệt Gohan, bộ phim cảm xúc về sự trung thành của loài chó hứa hẹn lấy nước mắt khán giả tháng 5.
Thư Vũ/VOV.VN
Khi “ngôi sao phòng vé” không còn là lá bùa doanh thu

VOV.VN - Mùa phim lễ 30/4-1/5 trở thành lát cắt đáng chú ý của điện ảnh Việt nửa đầu 2026 khi nhiều phim có ê-kíp tên tuổi nhưng doanh thu không như kỳ vọng, cho thấy khán giả ngày càng coi trọng trải nghiệm, cảm xúc và hiệu ứng truyền miệng hơn danh tiếng.

“Harry Potter” bản mới cùng loạt bom tấn Hollywood đồng loạt ra mắt năm 2026

VOV.VN - “Harry Potter” bản truyền hình, “House of the Dragon” mùa 3, “The Last of Us” cùng hàng loạt series đình đám thế giới sẽ lần lượt ra mắt khán giả Việt trong năm 2026, hứa hẹn tạo nên “cơn sốt” mới với cộng đồng yêu phim.

NSND Bùi Bài Bình nhớ thời làm phim thiếu điện, ngủ nhờ nhà dân

VOV.VN - Nhắc lại quãng thời gian đóng phim "Thị trấn yên tĩnh", NSND Bùi Bài Bình bồi hồi nhớ về một thời làm phim đầy thiếu thốn, cả đoàn phải sống trong ánh đèn dầu, ngủ nhờ nhà dân nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết với nghệ thuật.

Vì sao Cannes luôn khác biệt với Oscar, Venice hay Toronto?

VOV.VN - Không ồn ào như Oscar, không gần gũi như Toronto hay cổ điển như Venice, Cannes từ lâu vẫn mang vị trí rất riêng trong điện ảnh thế giới. Không chỉ là thảm đỏ của các ngôi sao, nơi đây còn được xem là “thánh đường điện ảnh”, nơi tôn vinh những tác phẩm giàu cảm xúc và dấu ấn cá nhân.

Cannes 2026 gọi tên Nhật Bản: Hollywood không còn là trung tâm?

VOV.VN - Cannes 2026 chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý của điện ảnh thế giới khi Hollywood dần lùi khỏi tâm điểm, nhường chỗ cho làn sóng Nhật Bản. Không cần bom tấn hay kỹ xảo choáng ngợp, các đạo diễn Nhật chinh phục Cannes bằng những câu chuyện giàu cảm xúc và rất con người.

