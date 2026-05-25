Phim Doraemon mới gây sốt dịp hè với doanh thu gần 100 tỷ đồng

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến sáng 25/5, “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển - Phiên bản mới” đã thu về 94 tỷ đồng, đứng top 1 phòng vé Việt và tạo khoảng cách đáng kể với các tác phẩm đang chiếu ngoài rạp. Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi doanh thu ấn tượng của loạt phim điện ảnh Doraemon tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Việc bộ phim ra rạp đúng thời điểm học sinh bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè cũng được xem là một lợi thế lớn. Trong những tuần tới, khi “khối nghỉ hè” gia tăng, lượng khán giả nhỏ tuổi cùng các gia đình được dự đoán sẽ tiếp tục góp phần giúp doanh thu của bộ phim tăng mạnh tại rạp Việt.

“Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển - Phiên bản mới” là phần phim thứ 45 trong loạt điện ảnh 2D của Doraemon, đồng thời là bản làm lại từ tác phẩm từng ra mắt năm 1983. Sau hơn 40 năm, câu chuyện phiêu lưu dưới lòng đại dương của Nobita và những người bạn được tái hiện bằng diện mạo mới, hiện đại hơn cả về hình ảnh lẫn cách kể chuyện.

Ở phiên bản lần này, bộ phim vẫn giữ tinh thần phiêu lưu vốn là dấu ấn quen thuộc của thương hiệu Doraemon. Chuyến du lịch hè của nhóm bạn bất ngờ trở thành hành trình giải cứu Trái Đất trước hiểm họa đến từ một nền văn minh bí ẩn dưới đáy biển.

Dù bám sát cốt truyện gốc, phần phim mới được điều chỉnh để mạch truyện gọn gàng và dễ theo dõi hơn. Một số chi tiết mới được thêm vào nhằm khắc phục những điểm chưa hợp lý của bản phim năm 1983, giúp câu chuyện gần gũi hơn với khán giả hiện đại.

Ngoài yếu tố phiêu lưu, tác phẩm còn lồng ghép những chủ đề mang màu sắc đương đại như trí tuệ nhân tạo hay xung đột giữa các nền văn minh dưới biển. Những chi tiết này giúp bộ phim không tạo cảm giác cũ kỹ dù được chuyển thể từ tác phẩm hơn bốn thập kỷ trước.

Một trong những yếu tố được nhiều khán giả chú ý là phần hình ảnh. Không gian đại dương trong phiên bản mới hiện lên rực rỡ với công nghệ hoạt hình hiện đại. Các mái vòm phát sáng, cung điện khổng lồ hay hệ sinh vật biển nhiều màu sắc khiến thế giới dưới nước trở nên lung linh hơn so với bản phim cũ.

Không gian dưới đáy biển được xây dựng như một “thủy cung khổng lồ” trên màn ảnh, tạo cảm giác choáng ngợp cho người xem. So với gam màu có phần u tối của phiên bản năm 1983, phần phim mới mang sắc thái tươi sáng và giàu tính phiêu lưu hơn.

Nhân vật El cũng được thay đổi cả về tạo hình lẫn chiều sâu cảm xúc. Trong khi đó, chiếc xe chạy dưới nước Buggy lại trở thành điểm nhấn bất ngờ của phim. Từ một cỗ máy hoạt động theo lập trình, Buggy dần học cách thấu hiểu cảm xúc con người và trở thành người bạn thực sự của nhóm Doraemon.

Cao trào cuối phim với lựa chọn hy sinh của Buggy được xem là một trong những phân đoạn giàu cảm xúc nhất tác phẩm. Chính những chi tiết về tình bạn, sự đoàn kết và lòng dũng cảm tiếp tục trở thành yếu tố giúp thương hiệu Doraemon giữ được sức sống suốt nhiều thập kỷ.

Không chỉ là phim dành cho thiếu nhi, “Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển - Phiên bản mới” còn gợi lại nhiều ký ức tuổi thơ với khán giả trưởng thành. Đây cũng là lý do loạt phim Doraemon tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ và đạt doanh thu cao tại rạp Việt qua từng năm.