Street Fighter: Game huyền thoại có đủ sức tạo cú nổ phòng vé?

Gặp lại những đấu sĩ của một thời tuổi trẻ

Với nhiều game thủ thuộc thế hệ 8X, 9X, “Street Fighter” không đơn thuần là một trò chơi điện tử. Đó là ký ức về những buổi chiều bên máy game thùng, những lần tranh nhau chọn nhân vật và những cuộc so tài có thể kéo dài chỉ vì không ai muốn nhận thất bại.

Ra mắt năm 1987, thương hiệu game đối kháng của Capcom trở thành một hiện tượng toàn cầu, đặc biệt sau thành công của “Street Fighter II” đầu thập niên 1990. Ryu, Ken Masters, Chun-Li, Guile hay Blanka dần trở thành những gương mặt biểu tượng, gắn liền với một thời kỳ mà trò chơi điện tử bắt đầu tạo ra những cộng đồng người chơi đông đảo.

Điều khiến “Street Fighter” khác biệt là tính trực diện của mỗi cuộc đấu. Người chơi không cần theo dõi một cốt truyện dài để cảm nhận sự kịch tính. Hai đấu sĩ bước vào sàn đấu, những đòn tấn công liên tiếp được tung ra và chiến thắng có thể được quyết định chỉ trong vài giây cuối cùng.

Những chiêu thức như Hadouken hay Shoryuken vì thế không chỉ là thao tác trong game. Chúng trở thành dấu hiệu nhận diện của cả một thế hệ người chơi, được nhắc lại trong những cuộc trò chuyện, những lần tái hiện bằng động tác và cả các giải đấu đối kháng chuyên nghiệp sau này.

Gần 40 năm sau ngày ra mắt, thương hiệu ấy tiếp tục tìm kiếm khán giả mới. Lần này, thay vì cầm tay cầm để điều khiển nhân vật, người hâm mộ được chứng kiến các đấu sĩ bước vào thế giới người đóng trên màn ảnh rộng.

"Street Fighter" đưa những đấu sĩ huyền thoại từ thế giới game đối kháng lên màn ảnh rộng, khơi gợi ký ức của nhiều thế hệ game thủ. (Ảnh: Imdb)

Những chi tiết khiến fan game thích thú

Phát hành tại rạp từ ngày 16/10/2026, “Street Fighter” do Kitao Sakurai đạo diễn, với Andrew Koji trong vai Ryu, Noah Centineo vào vai Ken Masters và Callina Liang hóa thân thành Chun-Li.

Câu chuyện đưa Ryu và Ken trở lại đấu trường World Warrior Tournament, nơi những cuộc giao đấu dần hé lộ một âm mưu nguy hiểm. Sự xuất hiện của các nhân vật quen thuộc như M. Bison, Blanka, Guile, Balrog và Akuma mở rộng thế giới của trò chơi trên màn ảnh.

Điểm đáng chú ý là bộ phim không cố gắng xóa bỏ hoàn toàn chất cường điệu vốn làm nên bản sắc của nguyên tác. Những bộ trang phục nổi bật, kiểu tóc đặc trưng, các chiêu thức phi thường và không khí sôi động của giải đấu được giữ lại như những dấu hiệu nhận diện quan trọng.

Đặc biệt, các phân đoạn hoạt hình 2D gợi nhớ phong cách anime thập niên 1990 tạo nên một cầu nối trực tiếp với ký ức của người hâm mộ. Thay vì chỉ tái hiện nhân vật bằng kỹ xảo hiện đại, bộ phim còn nhắc người xem về lịch sử hình thành và sức sống lâu dài của thương hiệu.

Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Việt trong những suất chiếu đầu tiên. Trên MoMo, tác phẩm mở điểm 8,3/10; một số ý kiến trên mạng xã hội thích thú với các trận đấu dồn dập, tạo hình bám sát trò chơi và những màn xuất hiện bất ngờ của các nhân vật.

Những phản hồi này cho thấy sức mạnh của sự hoài niệm: Chỉ một chiêu thức quen thuộc hay một tạo hình đúng nguyên tác cũng có thể khơi dậy cảm xúc mà những bộ phim hành động thông thường khó tạo ra theo cùng cách.

Tuy nhiên, điểm số trên một nền tảng tại một thời điểm chỉ phản ánh một bộ phận khán giả, chưa đại diện cho toàn bộ người xem. Giá trị của “Street Fighter” sẽ được kiểm chứng rõ hơn khi bộ phim tiếp cận nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Việc đưa các nhân vật và chiêu thức kinh điển lên màn ảnh rộng là cách bộ phim kết nối ký ức của người chơi lâu năm với khán giả mới. (Ảnh: Imdb)

Từ màn hình game đến những trận đấu điện ảnh

Chuyển thể một trò chơi đối kháng lên màn ảnh rộng là thử thách không nhỏ. Trong game, cảm giác phấn khích đến từ quyền chủ động: người chơi quyết định lúc nào tấn công, phòng thủ, phản đòn và tung chiêu kết thúc.

Trên màn ảnh, quyền quyết định ấy thuộc về đạo diễn. Các trận đấu phải được dàn dựng sao cho vừa giữ được tốc độ và sức mạnh của trò chơi, vừa tạo ra cảm giác nguy hiểm, bất ngờ và có ý nghĩa với câu chuyện.

“Street Fighter” lựa chọn cách tiếp cận giàu tính trình diễn, với những màn giao đấu dồn dập và các chiêu thức đặc trưng. Andrew Koji mang đến phong thái điềm tĩnh, thiên về võ thuật cho Ryu; Callina Liang tạo điểm nhấn với những pha ra đòn mạnh mẽ trong vai Chun-Li. Dàn diễn viên đông đảo cũng giúp thế giới của trò chơi hiện lên đa dạng hơn.

Dù vậy, sự trung thành với nguyên tác không phải lúc nào cũng bảo đảm một bộ phim thành công. Các đánh giá quốc tế ghi nhận sức hấp dẫn về hình ảnh, những chi tiết dành cho fan và năng lượng của các trận chiến, nhưng cũng đặt câu hỏi về cấu trúc câu chuyện, chất hài và cách phát triển nhân vật.

Trên Rotten Tomatoes, điểm đánh giá của giới phê bình ở mức 41%, trong khi điểm khán giả đạt 78% tại thời điểm tra cứu. Khoảng cách này phần nào cho thấy sự khác biệt giữa tiêu chí đánh giá của giới phê bình và trải nghiệm của những người tìm đến bộ phim để thưởng thức các trận đấu, nhân vật quen thuộc cùng bầu không khí hoài niệm.

Với một thương hiệu như “Street Fighter”, điều quan trọng không chỉ là tái hiện đúng các chiêu thức. Bộ phim còn cần khiến người xem quan tâm đến lý do các nhân vật chiến đấu, những mối quan hệ giữa họ và điều gì đang bị đặt cược sau mỗi cuộc đối đầu.

Những chiêu thức quen thuộc, các pha giao đấu tốc độ cao và phong cách tạo hình cường điệu tạo nên bản sắc riêng của "Street Fighter" trên màn ảnh. (Ảnh: Imdb)

Phòng vé: Khởi đầu tốt, nhưng chưa thể gọi là bom tấn

Sức hút của một thương hiệu lâu đời có thể giúp bộ phim thu hút sự chú ý ngay khi ra mắt. Tuy nhiên, diễn biến phòng vé cho thấy con đường từ sự quan tâm ban đầu đến thành công thương mại bền vững không đơn giản.

Theo Box Office Mojo, “Street Fighter” thu khoảng 30,8 triệu USD tại Bắc Mỹ trong tuần mở màn, đứng đầu bảng xếp hạng cuối tuần. Doanh thu toàn cầu sau hai tuần đạt khoảng 79,6 triệu USD, trong đó thị trường quốc tế đóng góp 32,7 triệu USD.

Dù có màn ra mắt ở vị trí dẫn đầu, phim giảm khoảng 72% doanh thu tại Bắc Mỹ trong cuối tuần thứ hai, xuống còn 8,6 triệu USD. Đây là dấu hiệu cho thấy sức hút ban đầu chưa chuyển hóa thành đà tăng trưởng ổn định. Các con số vẫn cần được theo dõi thêm, nhưng đã đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì khán giả của tác phẩm.

Với kinh phí sản xuất được truyền thông Mỹ đưa tin vào khoảng 82 triệu USD, bộ phim còn phải tính đến chi phí quảng bá và phát hành trước khi có thể đánh giá hiệu quả tài chính. Doanh thu phòng vé không đồng nghĩa với khoản tiền trực tiếp mà hãng phim thu về, bởi còn có phần chia cho rạp và các chi phí liên quan.

Trong bối cảnh Hollywood ngày càng quan tâm đến các thương hiệu trò chơi điện tử, “Street Fighter” có lợi thế là lượng người hâm mộ đã hình thành qua nhiều thế hệ. Nhưng nếu chỉ dựa vào ký ức của nhóm khán giả từng chơi game, bộ phim sẽ khó mở rộng sức hút lâu dài.

Muốn trở thành một bom tấn thực sự, tác phẩm cần giữ chân cả những người chưa từng trải nghiệm trò chơi, đồng thời tạo đủ hiệu ứng truyền miệng để khán giả tiếp tục tìm đến rạp sau tuần đầu tiên.

Từ huyền thoại game đối kháng đến cuộc đua phòng vé, "Street Fighter" cho thấy sức mạnh của hoài niệm nhưng cũng đặt ra thách thức cho dòng phim chuyển thể từ trò chơi điện tử. (Ảnh: Imdb)

Hoài niệm là điểm khởi đầu, không phải đích đến

Sự trở lại của “Street Fighter” cho thấy những trò chơi điện tử kinh điển vẫn sở hữu nguồn cảm hứng dồi dào cho điện ảnh. Chúng mang theo nhân vật có cá tính rõ nét, thế giới giàu màu sắc và những ký ức đã được bồi đắp qua nhiều thập niên.

Với người hâm mộ lâu năm, bộ phim là cơ hội gặp lại những đấu sĩ từng gắn với tuổi trẻ. Với khán giả mới, đây có thể là cánh cửa dẫn đến một trong những thương hiệu quan trọng của lịch sử game đối kháng.

Nhưng giữa một bộ phim khiến fan hào hứng và một bom tấn chinh phục số đông vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể. Những cú đấm đẹp mắt có thể tạo ra tiếng reo hò trong rạp, song câu chuyện, cảm xúc và khả năng giữ chân khán giả mới là những yếu tố quyết định sức sống lâu dài của tác phẩm.

“Street Fighter” đã chứng minh rằng ký ức game thủ vẫn có sức hút khi được đưa lên màn ảnh rộng. Còn việc bộ phim có trở thành cú nổ phòng vé hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng biến sự hoài niệm thành một trải nghiệm điện ảnh đủ hấp dẫn với nhiều thế hệ khán giả.