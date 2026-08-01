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Sức mạnh từ các “bom tấn” và lời khẳng định của siêu anh hùng Spider Man

Thứ Bảy, 08:00, 01/08/2026
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VOV.VN - Spider Man: Brand New Day ra rạp trong ngày cuối cùng của tháng 7 và thị trường điện ảnh Việt Nam đang chứng kiến những cú rượt đuổi ngoạn mục. Bảng xếp hạng doanh thu liên tục có sự biến động, phản ánh bức tranh xu thế giải trí vừa phong phú vừa khắt khe của khán giả.

Sự xuất hiện và vươn lên vị trí dẫn đầu trong ngày cuối tháng 7 của bộ phim siêu anh hùng Spider Man: Brand New Day không chỉ đơn thuần là một hiện tượng phòng vé nhất thời mà còn mở ra những tranh cãi đáng chú ý về vị thế của dòng phim siêu anh hùng trong lòng công chúng đại chúng.

Theo bức tranh toàn cảnh từ dữ liệu phòng vé Box Office Viet Nam, mùa phim hè ghi nhận sự càn quét áp đảo từ các tác phẩm quốc tế. Trước khi Người Nhện tái xuất, thị trường đã chứng kiến cuộc đua tay đôi kịch tính giữa bộ phim hoạt hình thương hiệu Thám tử lừng danh Conan: Những anh hùng sa ngã trên xa lộ và tác phẩm sử thi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Cả hai dự án này thay nhau chiếm lĩnh thị phần, liên tục cán những mốc doanh thu ấn tượng từ vài chục đến hàng trăm tỷ đồng.

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Spider Man: Brand New Day soán ngôi phòng vé Việt ngay ngày đầu ra rạp.

Sức hút bền bỉ của các thương hiệu hoạt hình lớn như Minions & Quái vật cũng duy trì ổn đinh và vượt mốc 150 tỷ đồng doanh thu cộng dồn càng khẳng định rằng thói quen ra rạp của khán giả Việt vẫn rất cao, miễn là tác phẩm mang lại trải nghiệm thị giác đủ tầm hoặc tính giải trí vượt trội.

Trái ngược với sự thăng hoa của phim ngoại, các đại diện điện ảnh nội địa trong giai đoạn này lại chịu áp lực chia suất chiếu vô cùng gay gắt. Điện ảnh Việt phải gánh chịu sức cạnh tranh mạnh mẽ của các siêu phẩm Hollywood và hoạt hình thương hiệu. Điều này một lần nữa nhấn mạnh quy luật vận hành sòng phẳng của phòng vé, khán giả chỉ sẵn sàng dốc ví cho những trải nghiệm xứng đáng tại rạp chiếu.

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The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan lại một lần nữa bị soán ngôi vị số 1 phòng vé Việt.

Cùng với những rượt đuổi ngoạn mục của các “bon tấn” Hollywood và dòng phim hỏa hình thương hiệu, tuần cuối tháng 7 chứng kiến màn ra mắt ấn tượng của Spider Man: Brand New Day, khẳng định sức hấp dẫn của dòng phim siêu anh hùng của Hollywood vẫn âm ỷ chảy ngầm trong lòng khán giả.

Ngay từ các suất chiếu sớm đã lập tức chiếm lấy ngôi vương bảng xếp hạng ngày. Việc Spider Man: Brand New Day với sự tham gia của cặp đôi đình đám Tom Holland và Zendaya nhanh chóng cán mốc doanh thu hàng chục tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn mở án vé trước và các suất chiếu sớm, đồng thời nhảy lên vị trí dẫn đầu doanh thu ngày phòng vé Việt. Phim không chỉ giải cơn khát “bom tấn” hành động cho các rạp chiếu, mà còn đưa ra câu trả lời trực diện cho những nghi ngại về sự thoái trào của dòng phim siêu anh hùng thời gian gần đây.

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Các loạt phim hoạt hình ngoại vẫn duy trì phong độ ổn định trong cuộc đua phòng vé.

Khái niệm “sự mệt mỏi với phim siêu anh hùng” thời gian qua liên tục được giới quan sát điện ảnh quốc tế nhắc tới khi nhiều dự án lớn sa lầy vào kịch bản công thức hoặc lạm dụng quá đà kỹ xảo đa vũ trụ. Tuy nhiên, thành công của Spider Man: Brand New Day chứng minh một thực tế rằng khán giả chưa từng quay lưng với thể loại siêu anh hùng, họ chỉ quay lưng với những kịch bản lối mòn và thiếu cảm xúc.

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Người Nhện Tom Holland nhanh chóng chiếm vị trí số 1 ngay ngày đầu ra rạp Việt

Thay vì sa đà vào các kỹ xảo phức tạp hay quy mô vũ trụ xa rời thực tế, bộ phim lựa chọn hướng đi củng cố vào nền tảng cốt lõi: một kịch bản tập trung sâu vào tâm lý nhân vật, những pha hành động cận chiến chân thực cùng hành trình trưởng thành sau vấp ngã của Peter Parker. Việc kết hợp giữa yếu tố giải trí đỉnh cao và chiều sâu cảm xúc đã giúp tác phẩm tạo ra hiệu ứng truyền miệng tích cực, trở thành thỏi nam châm thu hút mọi tệp khán giả từ người hâm mộ lâu năm đến khán giả đại chúng.

Chiến thắng của Spider Man: Brand New Day trên bảng xếp hạng phòng vé Việt vì thế không chỉ mang ý nghĩa thương mại đơn thuần. Nó khẳng định rằng khi được đầu tư chỉn chu về mặt nội dung và tôn trọng trải nghiệm thưởng thức của người xem, các thương hiệu siêu anh hùng vẫn luôn sở hữu sức sống mãnh liệt và đủ sức giữ vững vị thế dẫn đầu trong lòng công chúng.

Thư Vũ/VOV.VN
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