Tái hiện lễ ăn cơm mới của người Ê Đê tại Đắk Lắk
VOV.VN - Sáng 26/9, tại Bảo tàng Đắk Lắk, nhóm nghệ nhân xã Cuôr Đăng tái hiện lễ ăn cơm mới của người Ê Đê trong chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng kỳ 9 với chủ đề Khát vọng ấm no. Cùng với phần nghi lễ, tại sự kiện còn có hoạt động diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, hát dân ca và múa xoang.
Lễ ăn cơm mới, gọi là Hma Ngắt, là nghi lễ nông nghiệp truyền thống của người Ê Đê. Sau vụ thu hoạch lúa rẫy, các gia đình trong buôn lần lượt tổ chức lễ để tạ ơn thần linh, mừng lúa mới về nhà và cầu mong mùa sau no đủ.