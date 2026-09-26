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Tái hiện lễ ăn cơm mới của người Ê Đê tại Đắk Lắk

Thứ Bảy, 17:19, 26/09/2026
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VOV.VN - Sáng 26/9, tại Bảo tàng Đắk Lắk, nhóm nghệ nhân xã Cuôr Đăng tái hiện lễ ăn cơm mới của người Ê Đê trong chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng kỳ 9 với chủ đề Khát vọng ấm no. Cùng với phần nghi lễ, tại sự kiện còn có hoạt động diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, hát dân ca và múa xoang.

Lễ ăn cơm mới, gọi là Hma Ngắt, là nghi lễ nông nghiệp truyền thống của người Ê Đê. Sau vụ thu hoạch lúa rẫy, các gia đình trong buôn lần lượt tổ chức lễ để tạ ơn thần linh, mừng lúa mới về nhà và cầu mong mùa sau no đủ.

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Lễ ăn cơm mới được người Ê Đê tổ chức theo từng gia đình. Trong phần tái hiện tại Bảo tàng Đắk Lắk, nhóm nghệ nhân xã Cuôr Đăng chuẩn bị gà và ché rượu cần làm lễ vật.

 

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Nghệ nhân Y Krưh Niê, ở buôn Hô, thực hiện nghi lễ cúng.

 

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Trước mâm lễ, nghệ nhân Y Krưh Niê khấn tạ ơn thần linh sau vụ thu hoạch, cầu mong mùa sau no đủ.

 

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Nghệ nhân vẩy rượu chúc phúc trong không gian tái hiện nhà dài Ê Đê.

 

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Sau phần nghi lễ, các cô gái tiếp nước vào ché rượu cần, chuẩn bị mời khách cùng chung vui.

 

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Chủ nhà và khách cùng thưởng thức rượu cần trong phần tiệc mừng cơm mới.

 

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Người tham dự được đeo vòng đồng và nhận lời chúc sức khỏe từ người thực hiện nghi lễ.

 

 

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Bên cạnh phần tái hiện lễ ăn cơm mới, nhóm nghệ nhân xã Cuôr Đăng và Đoàn Ca múa Dân tộc tỉnh biểu diễn các tiết mục dân ca, nhạc cụ truyền thống.

 

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Nghệ nhân và khán giả cùng vào vòng xoang trong tiết mục Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột, khép lại chương trình.

 

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H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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