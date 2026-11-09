English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Tam Sắc” hội tụ tinh hoa sân khấu Tuồng, Chèo, Cải lương

Thứ Hai, 10:17, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tam Sắc”, quy tụ ba loại hình sân khấu truyền thống Tuồng, Chèo và Cải lương trong hai đêm diễn 21 và 24/11/2026.

Thông qua những trích đoạn, tiết mục tiêu biểu, chương trình giới thiệu đến khán giả vẻ đẹp hào sảng, giàu tính ước lệ của nghệ thuật Tuồng; nét duyên dáng, trữ tình của Chèo; cùng chất tự sự, sâu lắng và giàu cảm xúc của Cải lương.

Điểm nhấn của “Tam Sắc” là không gian Nhập Cung, nơi khán giả có cơ hội khám phá văn hóa sân khấu truyền thống, gặp gỡ nghệ sĩ và trải nghiệm nghệ thuật theo cách gần gũi, sinh động hơn.

tam sac hoi tu tinh hoa san khau tuong, cheo, cai luong hinh anh 1

Theo NSND Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, chương trình hướng tới việc đổi mới hình thức tiếp cận, tạo sức hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống, khuyến khích công chúng chủ động tìm hiểu và trải nghiệm. Qua đó, góp phần đưa Tuồng, Chèo, Cải lương tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, đồng thời gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa dân tộc cho các thế hệ mai sau.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại 10 không gian di sản
Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại 10 không gian di sản

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 3/11 đến 30/11/2026, chuỗi hoạt động tại 10 không gian di sản phố cổ Hà Nội mang đến nhiều chương trình trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.

Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại 10 không gian di sản

Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại 10 không gian di sản

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 3/11 đến 30/11/2026, chuỗi hoạt động tại 10 không gian di sản phố cổ Hà Nội mang đến nhiều chương trình trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.

Hà Nội tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa “Tinh hoa hội tụ”
Hà Nội tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa “Tinh hoa hội tụ”

VOV.VN - Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 3/11/2026 đến 3/1/2027 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, giới thiệu các nghề thủ công truyền thống qua hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm.

Hà Nội tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa “Tinh hoa hội tụ”

Hà Nội tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa “Tinh hoa hội tụ”

VOV.VN - Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 3/11/2026 đến 3/1/2027 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, giới thiệu các nghề thủ công truyền thống qua hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm.

Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá di sản, văn hóa Kinh Bắc
Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá di sản, văn hóa Kinh Bắc

VOV.VN - Từ ngày 16 - 25/11, Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật với nhiều điểm nhấn như trưng bày tranh Đông Hồ, Liên hoan các làng Quan họ gốc, hát Quan họ trên thuyền và quảng bá ẩm thực, làng nghề truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa Kinh Bắc.

Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá di sản, văn hóa Kinh Bắc

Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá di sản, văn hóa Kinh Bắc

VOV.VN - Từ ngày 16 - 25/11, Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật với nhiều điểm nhấn như trưng bày tranh Đông Hồ, Liên hoan các làng Quan họ gốc, hát Quan họ trên thuyền và quảng bá ẩm thực, làng nghề truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa Kinh Bắc.

Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa
Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian nơi âm nhạc cổ truyền lặng lẽ vang lên. Đông Kinh Cổ Nhạc, bằng tình yêu và sự bền bỉ, đang góp phần giữ gìn ký ức văn hóa Thăng Long – Hà Nội, để di sản không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa

Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian nơi âm nhạc cổ truyền lặng lẽ vang lên. Đông Kinh Cổ Nhạc, bằng tình yêu và sự bền bỉ, đang góp phần giữ gìn ký ức văn hóa Thăng Long – Hà Nội, để di sản không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc