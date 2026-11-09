“Tam Sắc” hội tụ tinh hoa sân khấu Tuồng, Chèo, Cải lương

Thông qua những trích đoạn, tiết mục tiêu biểu, chương trình giới thiệu đến khán giả vẻ đẹp hào sảng, giàu tính ước lệ của nghệ thuật Tuồng; nét duyên dáng, trữ tình của Chèo; cùng chất tự sự, sâu lắng và giàu cảm xúc của Cải lương.

Điểm nhấn của “Tam Sắc” là không gian Nhập Cung, nơi khán giả có cơ hội khám phá văn hóa sân khấu truyền thống, gặp gỡ nghệ sĩ và trải nghiệm nghệ thuật theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Theo NSND Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, chương trình hướng tới việc đổi mới hình thức tiếp cận, tạo sức hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống, khuyến khích công chúng chủ động tìm hiểu và trải nghiệm. Qua đó, góp phần đưa Tuồng, Chèo, Cải lương tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, đồng thời gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa dân tộc cho các thế hệ mai sau.