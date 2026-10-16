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Thành lập Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Thứ Sáu, 22:37, 16/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 16/10/2026 về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh làm Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ Phạm Huy Giang.

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Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư

Các thành viên Hội đồng gồm:

1. Bà Bùi Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Ông Lê Đức Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước.

3. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

4. Ông Lê Đức Trung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. PGS. TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. GS. TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

7. GS. TS. Đặng Văn Bài, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

8. GS. TS. Nguyễn Thị Hiền, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

9. PGS. TS. Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

10. PGS. TS. Nguyễn Duy Thiệu, Nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

11. TS. Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

12. Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25/12/2023 của Chính phủ về xét tặng hai danh hiệu trên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng, đồng thời thành lập Tổ Thư ký giúp việc.

Các thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng được ngân sách nhà nước bảo đảm trong kinh phí hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Thông tư số 143/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, 16/10/2026.

PV/VOV.VN
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