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"The Odyssey" trở thành hiện tượng phòng vé mùa hè 2026

Thứ Hai, 11:00, 20/07/2026
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VOV.VN - Bom tấn sử thi của đạo diễn Christopher Nolan đã có màn ra mắt vượt ngoài kỳ vọng khi thu 264,1 triệu USD toàn cầu chỉ sau 3 ngày, đánh dấu màn mở màn lớn nhất trong sự nghiệp của đạo diễn từng đoạt giải Oscar.

Sau nhiều tháng được mong chờ, The Odyssey đã chính thức khẳng định sức hút tại phòng vé. Theo số liệu từ The Hollywood Reporter, bộ phim thu 124,5 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong cuối tuần đầu tiên công chiếu và đạt 264,1 triệu USD toàn cầu, trong đó 139,6 triệu USD đến từ 73 thị trường quốc tế.

Thành tích này không chỉ vượt xa dự báo ban đầu của giới phân tích mà còn trở thành màn mở màn toàn cầu lớn nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan, vượt qua kỷ lục trước đó do “The Dark Knight Rises” thiết lập với 249 triệu USD vào năm 2012.

Tại Bắc Mỹ, “The Odyssey” trở thành phim người đóng có doanh thu mở màn cao nhất năm 2026, chỉ xếp sau hai phim hoạt hình là “Toy Story 5” và “The Super Mario Galaxy Movie” nếu tính toàn bộ các tác phẩm ra mắt trong năm. Đây cũng là bộ phim gắn nhãn R có màn mở màn lớn nhất năm và là tác phẩm nhãn R có doanh thu cuối tuần đầu tiên cao nhất trong lịch sử Universal Pictures.

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"The Odyssey" thu 264 triệu USD toàn cầu sau cuối tuần đầu tiên. (Ảnh: Universal Pictures)

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức hút của “The Odyssey” là việc đây là bộ phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX. Các định dạng màn hình cao cấp (Premium Large Format) chiếm tới 53% doanh thu tại Bắc Mỹ, riêng hệ thống IMAX mang về 29,6 triệu USD, tương đương gần 24% tổng doanh thu nội địa. Ở thị trường quốc tế, các suất chiếu IMAX tiếp tục đóng góp thêm 22,2 triệu USD.

Không chỉ thắng lớn về doanh thu, bộ phim còn nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và giới phê bình. “The Odyssey” đạt điểm A CinemaScore, trong khi trên Rotten Tomatoes, phim giữ mức 95% từ giới phê bình và 97% từ khán giả, trở thành một trong những tác phẩm được đánh giá cao nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan.

Lợi thế của bộ phim được dự báo sẽ còn kéo dài khi cuối tuần tới không có thêm tác phẩm phát hành rộng rãi nào tại Bắc Mỹ. Đối thủ lớn tiếp theo của The Odyssey sẽ là Spider-Man: Brand New Day, dự kiến ra rạp vào ngày 31/7.

Hải Hà/VOV.VN
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