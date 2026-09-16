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Thúc đẩy tìm kiếm nguồn tư liệu quý tại Pháp cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Tư, 19:07, 16/09/2026
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VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đang khảo sát, nghiên cứu tại Pháp, nhằm thúc đẩy hợp tác sưu tầm tư liệu, hiện vật và học hỏi kinh nghiệm phục vụ xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyến khảo sát tại Pháp và Anh từ ngày 12-23/9 của Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng, với sự tham gia của Cục Quản trị cùng các chuyên gia lịch sử Đảng, bảo tàng học, nhân học và quản lý dự án, nhằm phục vụ trực tiếp cho Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử đặc biệt quan trọng này đã được khởi công ngày 3/2/2026 tại Tây Hồ Tây, Hà Nội và dự kiến khánh thành vào đầu năm 2030, đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử và giáo dục quan trọng, nhằm tái hiện quá trình ra đời, đấu tranh và lãnh đạo cách mạng của Đảng, đồng thời giới thiệu lịch sử cách mạng Việt Nam tới công chúng và bạn bè quốc tế.

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Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh Pháp là địa bàn có nguồn tư liệu phong phú liên quan đến lịch sử Việt Nam và phong trào cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh Pháp là địa bàn có nguồn tư liệu phong phú liên quan đến lịch sử Việt Nam và phong trào cách mạng Việt Nam. Đại sứ đề nghị chuyến khảo sát tập trung xác định các nhóm tư liệu ưu tiên, trước hết là tài liệu về Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và các nhà yêu nước Việt Nam tại Pháp; quá trình hình thành phong trào cộng sản Việt Nam; quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp; cũng như phong trào của nhân dân, trí thức và các lực lượng tiến bộ Pháp ủng hộ Việt Nam.

Đặc biệt, bên cạnh các cơ quan lưu trữ, thư viện hay bảo tàng nhà nước, Đại sứ Trịnh Đức Hải gợi mở hướng tiếp cận “tư liệu trong nhân dân”, tức nguồn tài liệu quý đang được lưu giữ trong các gia đình cựu đảng viên, nhà báo, học giả từng gắn bó với Việt Nam. Qua đó, từng bước xây dựng một “bản đồ tư liệu tại Pháp”, làm rõ địa chỉ lưu giữ, đầu mối liên hệ và lộ trình tiếp cận từng nhóm tài liệu.

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Chuyến khảo sát được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng cơ chế sưu tầm tư liệu tại Pháp có trọng tâm, có đầu mối và lộ trình cụ thể, qua đó bổ sung những nguồn sử liệu có giá trị cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp khẳng định sẽ tiếp tục làm đầu mối kết nối với các cơ quan, tổ chức và chuyên gia Pháp; hỗ trợ tiếp cận, khai thác, số hóa và chuyển giao tư liệu, hiện vật; đồng thời phối hợp xử lý các vấn đề về bản quyền, hiến tặng và chuyển giao hiện vật.

Trong chuyến công tác lần này, Đoàn dự kiến làm việc với Expertise France – Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế của Pháp, Lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp và Trung tâm Lưu trữ quốc gia Hải ngoại tại Aix-en-Provence để tìm kiếm, khai thác các nguồn tư liệu liên quan đến Việt Nam. Đoàn cũng sẽ khảo sát một số địa điểm gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức trưng bày tại các bảo tàng của Pháp.

Thời gian qua, hợp tác Việt Nam – Pháp trong lĩnh vực này đã đạt một số kết quả bước đầu. Tháng 3/2026, hai bên phối hợp tổ chức tọa đàm chuyên gia về nghiên cứu, sưu tầm, khai thác tư liệu và đào tạo nhân lực. Đáng chú ý, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua, phía Pháp đã trao cho Văn phòng Trung ương Đảng một số tư liệu lịch sử có giá trị liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng.

Chuyến khảo sát được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng cơ chế sưu tầm tư liệu tại Pháp có trọng tâm, có đầu mối và lộ trình cụ thể, qua đó bổ sung những nguồn sử liệu có giá trị cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới hoàn thành công trình vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng năm 2030.

Anh Tuấn - Anh Tuyển/VOV-Paris
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