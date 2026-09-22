English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng lên phương án giải thể hai trung tâm y tế khu vực

Thứ Ba, 22:04, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm Y tế khu vực La Gi hiện có 45 viên chức, 13 lao động hợp đồng. Còn Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình hiện có 42 viên chức, 14 lao động hợp đồng. Sau khi giải thể, dự kiến 86 người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2026 sẽ được bàn giao về các bệnh viện đa khoa và các trạm y tế phường, xã.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình về việc giải thể Trung tâm Y tế khu vực La Gi và Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ) trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Theo phương án giải thể, Trung tâm Y tế khu vực La Gi và Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình có trách nhiệm khóa sổ kế toán, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính đến thời điểm giải thể.

lam Dong len phuong an giai the hai trung tam y te khu vuc hinh anh 1
Trụ sở Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình

Đồng thời hai trung tâm này khắc phục dứt điểm các kiến nghị của cơ quan tài chính sau khi xét duyệt quyết toán; kiểm kê, kê khai tài sản, tài chính theo quy định; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, cá nhân; tất toán các khoản công nợ phải thu, phải trả và tạm ứng trước khi hoàn thành thủ tục giải thể.

Cùng với đó, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các nội dung liên quan đến tài chính của đơn vị.

Trung tâm Y tế khu vực La Gi bàn giao cho UBND phường La Gi hồ sơ liên quan đến khoản tạm ứng, ứng trước chưa quyết toán do mượn hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Còn Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình bàn giao cho UBND xã Bắc Bình hồ sơ liên quan đến các khoản nợ mua vật tư y tế, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 chưa thanh toán, tiền án phí dân sự và tiền lãi do chậm thanh toán, với tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.

Còn về tài sản, thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động, theo phương án cả 2 trung tâm có trách nhiệm kiểm kê, phân loại, xác định hiện trạng; lập đầy đủ danh mục tài sản, thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư, công cụ, dụng cụ (gồm chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán và số liệu kiểm kê) để bàn giao cho cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, sử dụng.

Đối với trụ sở, 2 trung tâm bàn giao nguyên trạng cho UBND xã Bắc Bình và UBND phường La Gi quản lý.

Riêng trụ sở Phòng khám Đa khoa khu vực Tân Hải bàn giao toàn bộ, nguyên trạng trụ cho UBND xã Tân Hải.

Sở Y tế cũng đã rà soát, điều chỉnh và dự kiến giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2026 cho Trung tâm Y tế khu vực La Gi là 43 người và Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình là 43 người. 

Theo đó, 86 người trên sẽ được phân bổ cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong, Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và trạm y tế các phường, xã khu vực huyện Bắc Bình và thị xã La Gi trước đây.

Sở Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện thời gian chuyển tiếp từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026. 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lễ hội Katê năm 2026 lan toả nghệ thuật làm gốm của người Chăm
Lễ hội Katê năm 2026 lan toả nghệ thuật làm gốm của người Chăm

VOV.VN - Lễ hội Katê của người Chăm từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước; tạo không gian giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Lễ hội Katê năm 2026 lan toả nghệ thuật làm gốm của người Chăm

Lễ hội Katê năm 2026 lan toả nghệ thuật làm gốm của người Chăm

VOV.VN - Lễ hội Katê của người Chăm từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước; tạo không gian giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng
Xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 21/9, lực lượng chức năng xã Phan Sơn (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phân luồng giao thông và xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống một đoạn Quốc lộ 28B.

Xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

Xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 21/9, lực lượng chức năng xã Phan Sơn (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phân luồng giao thông và xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống một đoạn Quốc lộ 28B.

Người phụ nữ chuyển nhầm tài khoản 1,6 tỷ đồng được hoàn trả tiền
Người phụ nữ chuyển nhầm tài khoản 1,6 tỷ đồng được hoàn trả tiền

VOV.VN - Giao dịch chuyển khoản tiền trả nợ, người phụ nữ đã chuyển nhầm số tiền 1,6 tỷ đồng qua một tài khoản lạ. Trong lúc đang hoang mang, thì nhận được tin báo số tiền đã được hoàn trả vào tài khoản.

Người phụ nữ chuyển nhầm tài khoản 1,6 tỷ đồng được hoàn trả tiền

Người phụ nữ chuyển nhầm tài khoản 1,6 tỷ đồng được hoàn trả tiền

VOV.VN - Giao dịch chuyển khoản tiền trả nợ, người phụ nữ đã chuyển nhầm số tiền 1,6 tỷ đồng qua một tài khoản lạ. Trong lúc đang hoang mang, thì nhận được tin báo số tiền đã được hoàn trả vào tài khoản.

Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn
Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn

VOV.VN - Chiều 22/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, do mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất đá tại nhiều vị trí, đe dọa an toàn giao thông.

Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn

Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn

VOV.VN - Chiều 22/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, do mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất đá tại nhiều vị trí, đe dọa an toàn giao thông.

Mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp, nhiều khu dân cư bị chia cắt tại Lâm Đồng
Mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp, nhiều khu dân cư bị chia cắt tại Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng, khiến nhà cửa hư hỏng, cầu đường bị chia cắt, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Không chỉ đe dọa khu dân cư, nguy cơ sạt lở còn hiện hữu trên các tuyến giao thông, đường đèo, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp, nhiều khu dân cư bị chia cắt tại Lâm Đồng

Mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp, nhiều khu dân cư bị chia cắt tại Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng, khiến nhà cửa hư hỏng, cầu đường bị chia cắt, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Không chỉ đe dọa khu dân cư, nguy cơ sạt lở còn hiện hữu trên các tuyến giao thông, đường đèo, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục