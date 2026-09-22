Lâm Đồng lên phương án giải thể hai trung tâm y tế khu vực

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình về việc giải thể Trung tâm Y tế khu vực La Gi và Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ) trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Theo phương án giải thể, Trung tâm Y tế khu vực La Gi và Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình có trách nhiệm khóa sổ kế toán, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính đến thời điểm giải thể.

Trụ sở Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình

Đồng thời hai trung tâm này khắc phục dứt điểm các kiến nghị của cơ quan tài chính sau khi xét duyệt quyết toán; kiểm kê, kê khai tài sản, tài chính theo quy định; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, cá nhân; tất toán các khoản công nợ phải thu, phải trả và tạm ứng trước khi hoàn thành thủ tục giải thể.

Cùng với đó, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các nội dung liên quan đến tài chính của đơn vị.

Trung tâm Y tế khu vực La Gi bàn giao cho UBND phường La Gi hồ sơ liên quan đến khoản tạm ứng, ứng trước chưa quyết toán do mượn hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Còn Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình bàn giao cho UBND xã Bắc Bình hồ sơ liên quan đến các khoản nợ mua vật tư y tế, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 chưa thanh toán, tiền án phí dân sự và tiền lãi do chậm thanh toán, với tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.

Còn về tài sản, thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động, theo phương án cả 2 trung tâm có trách nhiệm kiểm kê, phân loại, xác định hiện trạng; lập đầy đủ danh mục tài sản, thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư, công cụ, dụng cụ (gồm chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán và số liệu kiểm kê) để bàn giao cho cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, sử dụng.

Đối với trụ sở, 2 trung tâm bàn giao nguyên trạng cho UBND xã Bắc Bình và UBND phường La Gi quản lý.

Riêng trụ sở Phòng khám Đa khoa khu vực Tân Hải bàn giao toàn bộ, nguyên trạng trụ cho UBND xã Tân Hải.

Sở Y tế cũng đã rà soát, điều chỉnh và dự kiến giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2026 cho Trung tâm Y tế khu vực La Gi là 43 người và Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình là 43 người.

Theo đó, 86 người trên sẽ được phân bổ cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong, Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và trạm y tế các phường, xã khu vực huyện Bắc Bình và thị xã La Gi trước đây.

Sở Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện thời gian chuyển tiếp từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026.