English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái: Tôn vinh những cống hiến và tình yêu với Hà Nội

Thứ Sáu, 20:34, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 2/10, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026. Giải thưởng tôn vinh những cá nhân, tác phẩm, ý tưởng và việc làm có giá trị, thể hiện tình yêu sâu sắc với Thủ đô.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 đã trao Giải thưởng Lớn cho nhà thơ Bằng Việt, cùng 6 giải thưởng và 1 tặng thưởng ở các hạng mục Tác phẩm, Việc làm và Ý tưởng.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm, ý tưởng và việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu dành cho Hà Nội.

trao giai thuong bui xuan phai ton vinh nhung cong hien va tinh yeu voi ha noi hinh anh 1
Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa phát biểu tại Lễ trao giải.

Giải lần thứ 19 này tiếp tục ghi nhận những đóng góp đa dạng cho Hà Nội trên nhiều lĩnh vực, từ sáng tác nghệ thuật, bảo tồn và phát huy giá trị di sản đến tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu quốc tế và phát triển không gian đô thị. Trên cơ sở danh sách dự kiến đề cử, qua các vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 11 đề cử chính thức thuộc các hạng mục gồm: Giải thưởng Lớn, Tác phẩm, Việc làm và Ý tưởng.

Hội đồng Giám khảo năm nay do PGS-TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Chủ tịch. Các thành viên gồm PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; TS-KTS Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa.

trao giai thuong bui xuan phai ton vinh nhung cong hien va tinh yeu voi ha noi hinh anh 2
Giải thưởng Lớn dành cho nhà thơ Bằng Việt.

Giải thưởng Lớn dành cho nhà thơ Bằng Việt, ghi nhận hành trình sáng tạo và cống hiến bền bỉ của ông đối với văn học, nghệ thuật và văn hóa Thủ đô. Với ông, Hà Nội không chỉ là nguồn cảm hứng trong thi ca mà còn là không gian văn hóa, lịch sử gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp.

Trong sáng tác, Hà Nội là miền cảm xúc bền bỉ của nhà thơ Bằng Việt. Trong số đó, những tác phẩm như “Trở lại trái tim mình” (1967), “Đất này, Thăng Long – Hà Nội” (1973), “Trò chuyện với Thành phố của đời mình” (1974) ghi dấu tình cảm và những suy ngẫm của nhà thơ về Thủ đô qua các thời kỳ.

trao giai thuong bui xuan phai ton vinh nhung cong hien va tinh yeu voi ha noi hinh anh 3
Trao giải cho nhóm tác giả vở cải lương "Người con gái Hà Thành" của Nhà hát Cải lương Hà Nội.

Không chỉ sáng tác, nhà thơ Bằng Việt còn dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu, khảo cứu văn hóa và lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Các công trình như “Kẻ sĩ Thăng Long”, “Kinh đô Rồng” cùng những tuyển tập về văn chương, văn hóa Thăng Long – Hà Nội thể hiện nỗ lực tìm hiểu các lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và con người, góp phần nhận diện chiều sâu của thành phố.

trao giai thuong bui xuan phai ton vinh nhung cong hien va tinh yeu voi ha noi hinh anh 4
Trao giải cho đại diện nhóm tác giả vở kịch “Quân khu Nam Đồng” của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Ở hạng mục Tác phẩm, hai giải thưởng được trao cho loạt tranh sơn mài cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương và vở cải lương “Người con gái Hà Thành” của Nhà hát Cải lương Hà Nội. Vở kịch “Quân khu Nam Đồng” của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam được trao tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo.

trao giai thuong bui xuan phai ton vinh nhung cong hien va tinh yeu voi ha noi hinh anh 5
Trao giải cho đại diễn chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.

Hạng mục Việc làm vinh danh hai hoạt động: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức; chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám thực hiện.

trao giai thuong bui xuan phai ton vinh nhung cong hien va tinh yeu voi ha noi hinh anh 6
Trao giải cho đại diện Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025.

Ở hạng mục Ý tưởng, giải thưởng được trao cho Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Kết quả này phản ánh chất lượng và sự đồng đều của các đề cử, đồng thời cho thấy tình yêu Hà Nội được thể hiện bằng nhiều hình thức, gắn với cả những giá trị văn hóa truyền thống và các vấn đề đặt ra trong đời sống đương đại.

trao giai thuong bui xuan phai ton vinh nhung cong hien va tinh yeu voi ha noi hinh anh 7
Trao giải cho tác giả y tưởng Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

PGS-TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ nhận định, các đề cử năm nay đều có chất lượng, với các tác phẩm và ứng viên ở những hạng mục tương đối ngang nhau. Vì vậy, việc lựa chọn tác phẩm hay cá nhân để trao giải không dễ dàng, đòi hỏi Hội đồng Giám khảo phải cân nhắc kỹ lưỡng qua các vòng sơ khảo và chung khảo.

Cùng quan điểm, nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết, số lượng đề cử của mùa giải năm nay phong phú, chất lượng. Hội đồng đã thảo luận, phân tích kỹ từng đề cử và nhận thấy việc trao giải cho đề cử nào cũng có cơ sở.

trao giai thuong bui xuan phai ton vinh nhung cong hien va tinh yeu voi ha noi hinh anh 8
Ban Giám khảo Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026 tại lễ trao giải.

PGS-TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, bên cạnh những tác phẩm văn học, nghệ thuật, mùa giải năm nay có nhiều việc làm góp phần giúp Hà Nội đẹp hơn, đáng sống hơn và hạnh phúc hơn. Những công việc như tháo gỡ điểm nghẽn, khai mở hệ thống đường vành đai cùng các dự án phát triển khác đều góp phần làm nên diện mạo Hà Nội trong hiện tại và tương lai.

Qua 19 mùa tổ chức, Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội tiếp tục là dịp tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp cho Thủ đô, đồng thời phản ánh sự phong phú trong cách thể hiện tình yêu Hà Nội. Đến nay, đã có hơn 170 tác giả, tác phẩm, ý tưởng và việc làm đã được công nhận là đề cử chính thức, với hơn 75 giải thưởng được trao, trong đó có 17 Giải thưởng Lớn dành cho những văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu tên tuổi như Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, nhà văn Tô Hoài, nhạc sĩ Phú Quang, đạo diễn Đặng Nhật Minh, Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính và gần đây nhất là nhạc sĩ Trần Tiến.

lang-van-hoa-19.jpg

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội: Lan tỏa sắc màu 54 dân tộc Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, hành trình trải nghiệm Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa) đã mang đến cho đoàn đại biểu quốc tế những ấn tượng sâu sắc về kho tàng di sản phong phú, độc đáo và giàu bản sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 - năm 2026
Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 - năm 2026

VOV.VN - Tối 1/10, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí tưng bừng, tràn ngập sắc màu văn hoá Việt Nam và thế giới cùng hội tụ trên sân khấu.

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 - năm 2026

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 - năm 2026

VOV.VN - Tối 1/10, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí tưng bừng, tràn ngập sắc màu văn hoá Việt Nam và thế giới cùng hội tụ trên sân khấu.

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI: Trải nghiệm mới cho độc giả thời đại số
Hội Sách Hà Nội lần thứ XI: Trải nghiệm mới cho độc giả thời đại số

VOV.VN - Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI: Trải nghiệm mới cho độc giả thời đại số

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI: Trải nghiệm mới cho độc giả thời đại số

VOV.VN - Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Hà Nội tìm giải pháp nâng cao hoạt động của các thiết chế văn hóa
Hà Nội tìm giải pháp nâng cao hoạt động của các thiết chế văn hóa

VOV.VN - Các cơ quan liên quan của Hà Nội đưa ra giải pháp nhằm tạo chuyển biến để các thiết chế văn hóa phát huy hiệu quả góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân Thủ đô.

Hà Nội tìm giải pháp nâng cao hoạt động của các thiết chế văn hóa

Hà Nội tìm giải pháp nâng cao hoạt động của các thiết chế văn hóa

VOV.VN - Các cơ quan liên quan của Hà Nội đưa ra giải pháp nhằm tạo chuyển biến để các thiết chế văn hóa phát huy hiệu quả góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân Thủ đô.

Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực
Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực

VOV.VN - Sáng 30/9, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực đã họp phiên bế mạc tại Hà Nội. Hội nghị đã thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực, khẳng định những đóng góp của khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào tiến trình đối thoại quốc tế về tính xác thực của di sản.

Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực

Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực

VOV.VN - Sáng 30/9, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực đã họp phiên bế mạc tại Hà Nội. Hội nghị đã thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực, khẳng định những đóng góp của khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào tiến trình đối thoại quốc tế về tính xác thực của di sản.

Cùng Jazz lắng nghe một Hà Nội đa sắc và ngẫu hứng bên Hồ Gươm
Cùng Jazz lắng nghe một Hà Nội đa sắc và ngẫu hứng bên Hồ Gươm

VOV.VN - Jazz đưa người Hà Nội và du khách về một chiều thu bên Hồ Gươm trong một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc. Sự kết hợp ngẫu hứng giữa những giai điệu thế giới kinh điển và các bản tình ca Hà Nội quen thuộc tại Nhà Bát Giác góp phần cùng phác họa diện mạo một thành phố sáng tạo cởi mở, văn minh và giàu sức sống.

Cùng Jazz lắng nghe một Hà Nội đa sắc và ngẫu hứng bên Hồ Gươm

Cùng Jazz lắng nghe một Hà Nội đa sắc và ngẫu hứng bên Hồ Gươm

VOV.VN - Jazz đưa người Hà Nội và du khách về một chiều thu bên Hồ Gươm trong một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc. Sự kết hợp ngẫu hứng giữa những giai điệu thế giới kinh điển và các bản tình ca Hà Nội quen thuộc tại Nhà Bát Giác góp phần cùng phác họa diện mạo một thành phố sáng tạo cởi mở, văn minh và giàu sức sống.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc