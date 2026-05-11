Triển lãm “Hẹn ước mùa sau” gây chú ý với gần 70 tác phẩm vẽ trên da bò

Gần 70 tác phẩm hội họa trên chất liệu da bò của Trịnh Thắng đang được giới thiệu tới công chúng trong triển lãm cá nhân “Hẹn ước mùa sau” tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mỹ thuật và người yêu nghệ thuật bởi cách thể hiện giàu cảm xúc cùng lựa chọn chất liệu hiếm gặp trong hội họa đương đại.

Tiến sĩ Trịnh Thắng được biết đến từng là bác sĩ, tác giả sách, nhà nghiên cứu thiền, khí công và theo đuổi hội họa như một hành trình sáng tạo giàu tính nội tâm. “Hẹn ước mùa sau” tiếp nối hành trình nghệ thuật mà Trịnh Thắng theo đuổi qua các triển lãm như “Vô”, “Rung động từ hư vô” hay “Hơi thở Bồ đề”. Tuy nhiên ở lần trở lại này, tranh của ông gần như không còn những hình ảnh cụ thể để nhận diện. Thay vào đó là những lớp màu, chuyển động và cảm giác thị giác mang tính trực giác nhiều hơn mô tả.

Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở chất liệu da bò – một bề mặt vẽ hiếm gặp và khó kiểm soát. Với đặc tính thấm màu nhanh, dễ loang và gần như không thể chỉnh sửa, mỗi tác phẩm buộc người vẽ phải tập trung cao độ trong từng nét cọ. Những vân da tự nhiên kết hợp cùng màu sắc tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh, vừa dữ dội vừa giàu chiều sâu cảm xúc.

Tác giả Trịnh Thắng chia sẻ, việc sử dụng chất liệu da không đơn thuần là lựa chọn thẩm mỹ mà xuất phát từ một “duyên khởi” đặc biệt. Ông mong muốn từ chất liệu hữu hạn có thể mở ra một không gian nghệ thuật mang tính chữa lành và chuyển hóa tinh thần.

Nhiều người xem dành khá nhiều thời gian trước mỗi tác phẩm. Không ít khán giả cho rằng triển lãm mang đến cảm giác khác biệt so với các không gian mỹ thuật quen thuộc, bởi tranh không hướng tới kể một câu chuyện cụ thể mà gợi mở suy ngẫm và cảm xúc cá nhân. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhận xét các sáng tác của Trịnh Thắng giống như những “cơn bão va đập mạnh vào thị giác”, nhưng phía sau đó vẫn là chiều sâu nội tâm và những tìm tòi không ngừng của người nghệ sĩ.

Một điểm đáng chú ý khác là cách Trịnh Thắng xem hội họa như một quá trình thực hành tinh thần. Phần lớn tác phẩm được hoàn thành trong một ngày, không sửa chữa hay làm lại. Với ông, mỗi nét cọ là một trạng thái cảm xúc liền mạch và dứt khoát.

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều chuyển động, “Hẹn ước mùa sau” mang đến một không gian nghệ thuật giàu tính chiêm nghiệm, nơi người xem có thể tạm chậm lại để đối diện với cảm xúc và khoảng lặng bên trong mình.

Triển lãm mở cửa đón công chúng tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 10/5 đến ngày 26/5. Sau đó, triển lãm tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm, Hà Nội) từ ngày 29/5 đến ngày 21/6.