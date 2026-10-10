Triển lãm Sợi tơ Cao nguyên: Vẽ Tây Nguyên trên lụa

Nhà dài, nghề gốm, khung dệt thổ cẩm cùng những hình ảnh gần gũi trong đời sống của người dân Tây Nguyên được các họa sĩ đưa lên nền lụa bằng những nét vẽ mềm mại, giàu cảm xúc.

Triển lãm giới thiệu 39 tác phẩm là sáng tác mới của 11 họa sĩ trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk, thể hiện thiên nhiên, con người và những ký ức gắn với vùng đất cao nguyên.

Triển lãm đặt tại Bảo tàng Thế giới Cà phê đến hết ngày 30/10/2026.

Họa sĩ Trương Văn Linh, Trưởng khoa Mỹ thuật, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk mang đến triển lãm 3 tác phẩm theo phong cách trừu tượng. Trong đó, tác phẩm Quà từ đất đỏ được ông lấy cảm hứng từ đất bazan và cây cà phê, nhưng không thể hiện bằng những hình ảnh tả thực quen thuộc.

Họa sĩ Trương Văn Linh chia sẻ: “Tôi không vẽ đồi cà phê, tôi không vẽ đất mà tôi vẽ về đất đỏ bazan, người Pháp đã tìm ra vùng đất này phù hợp với cây cà phê. Cà phê của Đắk Lắk đã được vươn tầm ra thế giới, thì tôi lấy ý nghĩa là ‘Quà từ đất đỏ’ với phong cách tranh trừu tượng. Khi người ta đứng trước tranh, theo ký ức của từng người thì có sự cảm nhận riêng”.

Ban tổ chức trao chứng nhận các tác giả có tranh tham gia triển lãm.

Mỗi tác phẩm đều thể hiện tình cảm của người sáng tác đối với vùng đất và văn hóa Tây Nguyên. Với “Chiều bên hiên nhà dài”, họa sĩ Võ Trung Vĩnh tái hiện không gian nhà dài truyền thống qua những gam màu nhẹ, tạo cảm giác yên ả. Bộ tranh Hồn gốm Tây Nguyên của họa sĩ Trần Thị Đào, gợi nhớ một nghề thủ công lâu đời của người M’nông ở địa phương. Còn tác phẩm “Nàng sợi” của họa sĩ Trần Thị Nhân đưa người xem đến với khung dệt và những dải thổ cẩm nhiều màu sắc.

Tham quan triển lãm, chị Trần Thị Kim Nga, ở phường Buôn Ma Thuột, cho biết đây là lần đầu chị có dịp tìm hiểu nhiều hơn về tranh lụa và cảm nhận được nét riêng của chất liệu này.

“Khi mà mình xem những bức tranh của các anh chị họa sĩ thì mình thấy cái nét rất là có hồn và mềm mại, không giống những chất liệu khác. Khi mà mình xem chất liệu này thì nó khiến mình muốn học hỏi thêm, biết thêm một thể loại chất liệu tranh mới là vẽ trên lụa”, chị Nga chia sẻ.

39 tác phẩm thể hiện nhiều màu sắc về đời sống và văn hóa Tây Nguyên trên chất liệu lụa.

Triển lãm Sợi tơ Cao nguyên do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức, là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 30/10 tại Bảo tàng Thế giới Cà phê.