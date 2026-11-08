Trung Quốc đưa di sản văn hóa phi vật thể vào đời sống hiện đại

Với chủ đề “Vẻ đẹp phong cách Trung Hoa - Di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống thời thượng”, khu trưng bày giới thiệu hơn 50 loại hình di sản thông qua các không gian sinh hoạt thường ngày như thời trang, trang trí nhà cửa và các hoạt động giao lưu xã hội. Trang phục cao cấp làm từ vải nhuộm chàm được giới thiệu cùng các sản phẩm gốm sứ và đồ sơn mài thủ công, kết hợp kỹ thuật truyền thống với phong cách sống đương đại.

Triển lãm Di sản văn hóa phi vật thể Trung Quốc lần thứ 9 đang diễn ra tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua News)

Một điểm nhấn của triển lãm là xưởng nhuộm màu thực vật “Những đứa trẻ của những vì sao”, giới thiệu các sản phẩm thủ công và sáng tạo văn hóa do người tự kỷ thực hiện. Xưởng tạo điều kiện để những người có nhu cầu đặc biệt học nghề truyền thống, phát triển kỹ năng và khẳng định giá trị bản thân. Bà Vương Yến Thu, người sáng lập xưởng nhuộm màu thực vật này chia sẻ:

“Chúng tôi dạy miễn phí cho các em kỹ thuật nhuộm màu truyền thống từ thực vật. Chúng tôi cũng tạo cơ hội để những người có nhu cầu đặc biệt nhận ra giá trị của bản thân và giúp cuộc sống của họ tỏa sáng”.

Bên cạnh các sản phẩm thủ công, triển lãm còn giới thiệu việc ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và quảng bá di sản. Khách tham quan có thể tương tác với màn hình để trải nghiệm múa rồng Đồng Lương trong không gian ảo; các mẫu tranh cắt giấy hình con giáp truyền thống cũng được tái hiện thành những hình ảnh chuyển động sinh động.

Một phương tiện triển lãm lưu động mang tên “Chuyến xe di sản văn hóa phi vật thể” cũng được sử dụng để đưa các sản phẩm và trải nghiệm số đến cộng đồng, trường học và khu vực nông thôn. Bà Cao Lâm, Giám đốc Ủy ban Phát triển Văn hóa và Du lịch thành phố Trùng Khánh, cho biết:

“Chúng tôi đang chú trọng những cách giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể gần gũi hơn với đời sống, gắn với các bối cảnh cụ thể và thân thiện hơn với giới trẻ, giúp công chúng dễ hiểu, dễ trải nghiệm và tham gia. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức hơn 30 hoạt động đặc biệt, trong đó có màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái với chủ đề di sản văn hóa phi vật thể lần đầu tiên được tổ chức, tàu du lịch theo chủ đề và các chuyến lưu diễn của Chuyến xe di sản văn hóa phi vật thể”.

Triển lãm do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc tổ chức kéo dài 5 ngày, quy tụ hơn 890 loại hình di sản văn hóa phi vật thể.