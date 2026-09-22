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Chắp cánh niềm vui Trung thu cho trẻ khuyết tật tại Đắk Lắk

Thứ Ba, 23:11, 22/09/2026
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VOV.VN -Trung thu về, tiếng trống lân và những giai điệu rộn ràng mang niềm vui đến mọi nơi. Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk, mùa trăng năm nay càng ý nghĩa khi các em được vui chơi, được lên sân khấu và cùng nhau đón một Trung thu thật ấm áp.

 

Trên sân khấu tràn ngập ánh sáng, những gương mặt ngây thơ bừng sáng trong những bộ trang phục biểu diễn lấp lánh. Dù khiếm thính, dù trẻ bị tự kỷ, các em đều toát lên niềm vui trong Tết của trẻ thơ. Phía sau những phút vui trên sân khấu này là rất nhiều tình thương và sự kiên nhẫn của các cô giáo.

Cô Phan Thị Lệ, giáo viên lớp can thiệp sớm, xúc động chia sẻ: “Vì các bạn không nghe được âm nhạc nên các cô phải tập những động tác cơ bản sau đó mới ráp lại với lời bài hát và khi ráp lời bài hát thì cô phải chỉ đạo bằng ngôn ngữ hình thể kèm theo để cho các bạn nhớ được động tác và thực hiện theo nhịp”.

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Dưới sân khấu, cô giáo kiên trì dùng ngôn ngữ hình thể và ánh mắt để hướng dẫn từng nhịp điệu cho các em.

Với các vũ công nhí trên sân khấu Trung thu của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Đắk Lắk, đêm nay cũng tràn niềm vui sướng ngây thơ. Các em mặc quần áo mới tinh, được trang điểm xinh xắn và nhất là được yêu thương, được hòa mình vào ngày hội Trăng rằm.

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Các em nhỏ rạng rỡ biểu diễn tiết mục văn nghệ, tự tin hòa mình vào đêm hội Trung thu.

Với các con, đây không đơn thuần là một tiết mục văn nghệ, mà là cơ hội nâng cánh ước mơ, để được lắng nghe, được sẻ chia và tỏa sáng theo cách của riêng mình.

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Ánh mắt trong trẻo và niềm vui sướng ngây thơ của các bạn nhỏ khi theo dõi các tiết mục trên sân khấu

Cùng chung vui với các cô và các bé trong đêm hội trăng rằm ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk  là các phụ huynh.  Với họ, việc thấy được con mình nở nụ cười, được hòa nhập cùng bè bạn và háo hức chờ giờ phá cỗ, mùa Trung thu năm nay đã đủ đầy ý nghĩa.

Chị Lê Thị Hồng, mẹ của bé Hoàng Lê Minh Khang, xúc động chia sẻ: “Là một người mẹ, em cảm thấy rất hạnh phúc và cảm động. Em thấy con em cũng như các bé rất là vui, rất là thích thú. Em biết ơn rất nhiều”.

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Không khí ấm áp, vui tươi của các em nhỏ trong giờ phút phá cỗ Trung thu.

Bà Lưu Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay mái trường này đang là ngôi nhà chung của 144 em nhỏ, trong đó có 42 em khuyết tật nghe nói, cùng các em nhỏ chậm phát triển trí tuệ và tự kỷ. Những hoạt động đong đầy tình yêu thương như thế này không chỉ mang đến cho các em một ngày tưng bừng niềm vui, mà còn mở ra những cánh cửa giao tiếp, giúp các em thêm tự tin hòa nhập với cộng đồng.

“Hằng tháng, Trung tâm cũng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các em, nhưng Trung thu năm nay đặc biệt hơn khi có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở đến trao quà, các em và Trung tâm rất phấn khởi. Đây là một Trung thu khá là trọn vẹn vì tối thứ Năm, các em sẽ được mời đến Trung tâm Văn hóa để tham dự”, bà Minh nói.

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Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trao những phần quà Trung thu ý nghĩa, động viên các em nhỏ và nhà trường.

Thêm một mùa Trung thu nữa lại về dưới mái trường đặc biệt này. Ở nơi đây, có tiếng trống lân rộn rã, có những điệu múa ngập tràn mồ hôi và tình thương của cô trò, có những phần quà ấm áp nghĩa tình và vô vàn ánh mắt trong trẻo, rạng ngời. Đêm hội Trung thu rồi sẽ khép lại, nhưng tiếng cười hồn nhiên và hơi ấm tình người sẽ còn đọng lại mãi, nâng bước các em nhỏ vững tin trên con đường phía trước.

Clip cô giáo ngồi phía dưới hướng dẫn các điệu múa cho các em biểu diễn trên sân khấu
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Trung thu đầu tiên ở trường nội trú liên cấp vùng biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Tối 19/9, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp, xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk cùng đón “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Trung thu năm nay đặc biệt hơn khi các em vừa được học tập trong ngôi trường mới được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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