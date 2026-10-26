Truyện cổ tích Ngưu Lang - Chức Nữ

VOV.VN - Sự tích Ngưu Lang – Chức Nữ, hay Ông Ngâu, Bà Ngâu, là câu chuyện tình yêu nổi tiếng của văn hóa phương Đông, gắn với lễ Thất Tịch, hiện tượng mưa ngâu và những phong tục cầu duyên.
VOV.VN - Được chim cun cút giúp đỡ, hai chú bé mồ côi có những rổ gạo đầy và một cây nở hoa bằng vàng. Nhưng lòng tham của người khác đã khiến hai anh em phải vượt qua nhiều thử thách. Truyện “Con chim cun cút và hai chú bé mồ côi” nhắn nhủ các bé biết yêu thương, giúp đỡ mọi người và chăm sóc loài vật.
VOV.VN - Truyện cổ tích “Công chúa bán than” kể về hành trình xây dựng cuộc sống bằng đôi tay lao động, lòng nhân hậu và sự kiên trì của nàng công chúa út.
VOV.VN - Bị đẩy vào hành trình lưu lạc, nàng công chúa út liệu có vượt qua sóng gió để tìm thấy hạnh phúc? Cùng khám phá những điều kỳ diệu trong truyện cổ tích “Lụa thần”.