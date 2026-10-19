Truyện cổ tích: "Sự tích hoa hồng"

VOV.VN - Vì sao người dân trong một vương quốc xa xôi bỗng mang trên mình những chiếc gai nhọn? Điều gì đã khiến những bông hoa đỏ thắm mọc lên từ nơi an nghỉ của chàng hoàng tử có thân thể trong suốt như pha lê? Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích thế giới “Sự tích hoa hồng”.
VOV.VN - Trong chương trình Kể chuyện và hát ru hôm nay, chúng ta sẽ cùng du hành qua những điển tích về bầu trời lung linh, gặp gỡ cậu bé Thờ Mênh Chây thông minh của đất nước Campuchia và học cách trân trọng những người bạn nhỏ bé quanh mình.
VOV.VN - Chương trình "Kể chuyện và hát ru" hôm nay là chuỗi những bất ngờ thú vị dành cho các bé. Chúng mình sẽ cùng dự cuộc thi sắc đẹp của muôn loài hoa để hiểu về giá trị riêng của mỗi người, cùng anh em nhà Chuột Chũi tạo nên điều kỳ diệu từ những hạt ngô nhỏ bé, và lắng nghe tâm sự chưa từng kể của bạn Bão Cát.
VOV.VN - Trong chương trình Văn nghệ Thiếu nhi tuần này, chúng mình sẽ cùng gặp gỡ một tài năng nhạc cụ dân tộc – “nghệ sĩ nhí” Khánh Huyền để hiểu vì sao cây đàn bầu lại trở thành người bạn thân thiết nhất của bạn ấy.