Chủ Nhật, 21:00, 04/10/2026

Truyện cổ tích thế giới: "Sao Mai và Họa Mi"

VOV.VN - Lòng thủy chung và sự nhân hậu luôn là những phẩm chất đẹp, được gửi gắm qua nhiều câu chuyện cổ tích. Cùng khám phá câu chuyện “Sao Mai và Họa Mi”, một câu chuyện xúc động về tình cảm chân thành và bài học ý nghĩa dành cho các bé.