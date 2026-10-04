Truyện cổ tích thế giới: "Sao Mai và Họa Mi"

VOV.VN - Lòng thủy chung và sự nhân hậu luôn là những phẩm chất đẹp, được gửi gắm qua nhiều câu chuyện cổ tích. Cùng khám phá câu chuyện “Sao Mai và Họa Mi”, một câu chuyện xúc động về tình cảm chân thành và bài học ý nghĩa dành cho các bé.
VOV.VN - Từ những giai thoại dân gian về các vị trạng tài ba đến câu chuyện đương đại về người cha chiến sĩ giữa tâm bão đưa khán giả nhỏ tuổi bước vào hành trình của lòng dũng cảm, tình yêu nước và tình thân gia đình.
VOV.VN - Ba câu chuyện, ba bài học khác nhau nhưng cùng hướng các em nhỏ đến những giá trị đẹp của cuộc sống: Biết nghe lời, sống chân thành và tự tin bước về phía trước.
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