Truyện thiếu nhi: "Rùa cũng biết khóc"

VOV.VN - Từ câu chuyện của một chú rùa con suýt mất mạng vì rác thải nhựa, các em nhỏ sẽ cùng khám phá bài học ý nghĩa về ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ ngôi nhà chung của muôn loài.
VOV.VN - Trong kỳ trước, chúng ta đã thấy một tình bạn đẹp giữa nhà My và nhà Hương, nơi những món ngon luôn được sẻ chia tận tình. Thế nhưng, xóm nhỏ ấy vẫn còn đó những mảnh đời nhọc nhằn như gia đình cái Ngoan, nơi sự nghịch ngợm trẻ con đôi khi dẫn đến những tình huống thót tim.
VOV.VN - Từ nguồn gốc làng Ghe đến dòng sông Lèn hiền hòa, những trang sử làng đầy tự hào đã được tái hiện thật sinh động. Mời các bạn cùng tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp cội nguồn qua những trang tiếp theo của truyện dài “Dưới khung trời ngát xanh”.
VOV.VN - Mùa hè của My và đám bạn xóm Đồi bắt đầu rộn ràng với nhiệm vụ chăm sóc đàn ngan nhỏ. Để có những bữa tiệc giun cho đàn ngan, My cùng Linh "cận", Hương "công chúa" và Quang "nghều" đã lập thành một "liên minh" tiến vào địa phận xóm Giữa.
VOV.VN - Biết gia cảnh Linh "cận" khó khăn, My đã khởi xướng một kế hoạch đầy ấm áp: mỗi người bạn trong nhóm tặng Linh một chú ngan nhỏ để nuôi giúp mẹ. Đàn ngan "mỗi con một vẻ" ấy không chỉ mang theo hy vọng của cô Khúc mà còn nối lại niềm vui được cùng nhau ra đồng của nhóm bạn.