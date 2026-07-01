Truyện thiếu nhi: "Tí hon canh bầu trời"

VOV.VN - Một chú sóc đất nhỏ bé nhưng dũng cảm sẽ đưa các em nhỏ bước vào thế giới thiên nhiên kỳ thú, khám phá những tập tính độc đáo của muông thú và bài học ý nghĩa về tinh thần cảnh giác, trách nhiệm với cộng đồng.
VOV.VN - Thế giới tự nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ thú, khơi gợi trí tò mò và những bài học đầu đời cho trẻ nhỏ. Từ bí mật tơ nhện dưới nắng, hiện tượng nguyệt thực qua ánh nhìn ngây thơ đến câu chuyện đoàn kết giữa bồ câu và chuột nhắt, mỗi câu chuyện đều mang đến kiến thức bổ ích, nuôi dưỡng tâm hồn yêu thương.
VOV.VN - Thế giới loài vật ngộ nghĩnh mở ra những câu chuyện giàu ý nghĩa dành cho các bé. Từ chú chim tốt bụng, bạn lừa ham học hỏi, chú voi tài ba đến người nông dân chất phác gặp may mắn, mỗi câu chuyện đều mang theo bài học về lòng tốt, sự tự tin, tính trung thực và cách sống chân thành trong cuộc đời.
VOV.VN - Từ những giai thoại dân gian về các vị trạng tài ba đến câu chuyện đương đại về người cha chiến sĩ giữa tâm bão đưa khán giả nhỏ tuổi bước vào hành trình của lòng dũng cảm, tình yêu nước và tình thân gia đình.
VOV.VN - Mỗi câu chuyện trong cuộc sống đều ẩn chứa một bài học về cách đối nhân xử thế và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Từ chú chim cốc dối lừa, chú chuột nhắt biết ơn chúa sơn lâm đến những câu chuyện gia đình gần gũi, tất cả đều gửi gắm thông điệp về sự chân thành, lòng biết ơn và tình yêu thương giữa con người với nhau.