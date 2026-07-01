Truyện thiếu nhi: "Tí hon canh bầu trời"

Truyện kể: "Cá và chim cốc"

VOV.VN - Mỗi câu chuyện trong cuộc sống đều ẩn chứa một bài học về cách đối nhân xử thế và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Từ chú chim cốc dối lừa, chú chuột nhắt biết ơn chúa sơn lâm đến những câu chuyện gia đình gần gũi, tất cả đều gửi gắm thông điệp về sự chân thành, lòng biết ơn và tình yêu thương giữa con người với nhau.