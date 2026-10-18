Chủ Nhật, 21:00, 18/10/2026

Truyện thiếu nhi: "Tí hon canh bầu trời"

VOV.VN - Những chú sóc đất tí hon làm cách nào để cứu các loài vật trên thảo nguyên khỏi hiểm nguy từ bầu trời? Truyện “Tí hon canh bầu trời” đưa các bé đến với người bạn nhỏ nhanh trí, dũng cảm, để thấy rằng dù bé nhỏ, mỗi chúng ta vẫn có thể làm những việc có ích, mang lại bình yên cho mọi người.