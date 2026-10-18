English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truyện thiếu nhi: "Tí hon canh bầu trời"
Chủ Nhật, 21:00, 18/10/2026

Truyện thiếu nhi: "Tí hon canh bầu trời"

VOV.VN - Những chú sóc đất tí hon làm cách nào để cứu các loài vật trên thảo nguyên khỏi hiểm nguy từ bầu trời? Truyện “Tí hon canh bầu trời” đưa các bé đến với người bạn nhỏ nhanh trí, dũng cảm, để thấy rằng dù bé nhỏ, mỗi chúng ta vẫn có thể làm những việc có ích, mang lại bình yên cho mọi người.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
VOV3
Podcast liên quan
NSND Văn Chương và những ký ức tuổi thơ "chưa bật mí"
NSND Văn Chương và những ký ức tuổi thơ "chưa bật mí"

VOV.VN - Bạn có tò mò về thời thơ ấu của những người nổi tiếng không? Trong chương trình Văn nghệ Thiếu nhi kỳ này, hãy cùng chúng mình gặp lại NSND Văn Chương - người sở hữu giọng ngâm thơ "ngọt lịm" ru bao giấc ngủ tuổi thơ - để lắng nghe những kỷ niệm thú vị của chú qua cuộc trò chuyện với chị Thúy Quỳnh.

Rộn ràng đọc sách đón Xuân và cảm nhận "Mùa xuân trong mắt bé"
Rộn ràng đọc sách đón Xuân và cảm nhận "Mùa xuân trong mắt bé"

VOV.VN - "Nhâm nhi Tết" từ lâu đã trở thành món quà tinh thần không thể thiếu của các bạn nhỏ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng đã chính thức ra mắt ấn phẩm thứ 7 của dòng sách đặc biệt này thông qua sự kiện “Đọc sách đón Xuân” đầy thú vị.

Ngắm "Bức tranh quê" và du xuân vùng cao cùng "Những người bạn tí hon"
Ngắm "Bức tranh quê" và du xuân vùng cao cùng "Những người bạn tí hon"

VOV.VN - Quê hương trong mắt trẻ thơ luôn mang vẻ đẹp bình yên với dòng sông uốn lượn và lũy tre xanh ngắt. Chương trình Văn nghệ Thiếu nhi hôm nay, chúng mình sẽ cùng lắng nghe bài thơ "Bức tranh quê" để thấy yêu hơn từng góc nhỏ làng quê Việt Nam.

Nghe nhiều

Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới
Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới
Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh
Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh
Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ
Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam