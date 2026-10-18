Truyện thiếu nhi: "Tí hon canh bầu trời"

VOV.VN - Những chú sóc đất tí hon làm cách nào để cứu các loài vật trên thảo nguyên khỏi hiểm nguy từ bầu trời? Truyện “Tí hon canh bầu trời” đưa các bé đến với người bạn nhỏ nhanh trí, dũng cảm, để thấy rằng dù bé nhỏ, mỗi chúng ta vẫn có thể làm những việc có ích, mang lại bình yên cho mọi người.
VOV.VN - Bạn có tò mò về thời thơ ấu của những người nổi tiếng không? Trong chương trình Văn nghệ Thiếu nhi kỳ này, hãy cùng chúng mình gặp lại NSND Văn Chương - người sở hữu giọng ngâm thơ "ngọt lịm" ru bao giấc ngủ tuổi thơ - để lắng nghe những kỷ niệm thú vị của chú qua cuộc trò chuyện với chị Thúy Quỳnh.
VOV.VN - "Nhâm nhi Tết" từ lâu đã trở thành món quà tinh thần không thể thiếu của các bạn nhỏ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng đã chính thức ra mắt ấn phẩm thứ 7 của dòng sách đặc biệt này thông qua sự kiện “Đọc sách đón Xuân” đầy thú vị.
VOV.VN - Quê hương trong mắt trẻ thơ luôn mang vẻ đẹp bình yên với dòng sông uốn lượn và lũy tre xanh ngắt. Chương trình Văn nghệ Thiếu nhi hôm nay, chúng mình sẽ cùng lắng nghe bài thơ "Bức tranh quê" để thấy yêu hơn từng góc nhỏ làng quê Việt Nam.