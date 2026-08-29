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Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026: “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo”

Thứ Bảy, 09:45, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 28/8, tại Sân khấu Quảng trường sông Hoài, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng khai mạc Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 với chủ đề “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo”.

Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 với chủ đề “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo” được tổ chức như một không gian gặp gỡ giữa truyền thống và đổi mới; nơi di sản trở thành chất liệu cho sáng tạo, góp phần làm giàu giá trị di sản, cùng tạo động lực mở ra những cơ hội phát triển bền vững cho văn hóa và con người trong tương lai. Tuần lễ giới thiệu người dân và du khách phiên bản thử nghiệm Bản đồ các không gian nghệ thuật và sáng tạo Hội An, Cẩm nang Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An.

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Chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm khai mạc.

Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình nghệ thuật “Chạm di sản, chạm sáng tạo”, nơi những chất liệu văn hóa bản địa đặc trưng của Hội An được chuyển hóa thành ngôn ngữ của nghệ thuật để kể những câu chuyện về làng nghề, nghệ thuật dân gian mở ra những cách cảm nhận mới về một di sản sống và không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng thành một sản phẩm văn hóa – du lịch có dấu ấn riêng, tạo thêm không gian cho cộng đồng sáng tạo, mở ra những giá trị kinh tế mới từ thủ công và nghệ thuật dân gian, đồng thời góp phần hiện thực hóa những cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO.

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Đại diện các địa phương, nghệ sĩ, nghệ nhân đã đồng hành và mang đến những sắc màu bản địa đầy ấn tượng cho sự kiện.

Diễn ra từ ngày 28/8 đến 2/9, Tuần lễ này có 20 hoạt động, gồm tọa đàm, tập huấn, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm và các hoạt động trải nghiệm, tương tác cộng đồng. Nổi bật là các chương trình “Nghệ cả làng”, “Làng nghề lên số”, không gian “Chạm truyền thống”, “Chạm sáng tạo”, cùng các workshop thủ công, trải nghiệm công nghệ GPS, mã QR, trí tuệ nhân tạo và hành trình khám phá, kết nối các làng nghề, không gian sáng tạo. 

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Du khách trải nghiệm nghề truyền thống điêu khắc gốc tre.

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, du khách ở Đắk Lắk, lần đầu tiên đến Hội An và được trải nghiệm không gian nghệ thuật của Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 bày tỏ cảm xúc: “Ở Hội An, những làng nghề vẫn còn được giữ rất nhiều. Đến với chương trình hôm nay, tôi cảm thấy rất ‘chạm’, chương trình thể hiện hết những nét đặc sắc của các làng nghề, các chú, các bác vẫn luôn làm việc rất hăng say”.

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Khai mạc Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026.
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Du khách trải nghiệm tại Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026.
CTV Tuệ Nhi/VOV-Miền Trung
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