Tưng bừng lễ hội bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập

Trong không khí rộn ràng của Tết Độc lập, hàng vạn người dân và du khách đổ về hai bên bờ sông Kiến Giang, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cổ vũ Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống. Những tiếng trống, tiếng mõ, tiếng hò reo hòa cùng sắc đỏ cờ hoa tạo nên không khí náo nhiệt, đặc trưng của lễ hội đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu mỗi dịp Quốc khánh 2/9 ở vùng sông nước.

Khai mạc lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

Đông đảo người dân đứng trên cầu cổ vũ các đội đua bơi thuyền

Đây cũng là lần đầu tiên xã Lệ Thủy được tỉnh Quảng Trị giao chủ trì tổ chức lễ hội sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ sớm tinh mơ, dòng Kiến Giang đã sôi động. Nhiều gia đình mang theo cờ đỏ sao vàng, trống, chiêng, thau chậu, mâm đồng... sẵn sàng di chuyển dọc tuyến đường đua để reo hò, tiếp sức cho các thuyền bơi, đò đua đại diện của thôn mình.

Các đội thuyền đua nữ bắt đầu tranh tài

Bà Trần Thị Liên, một người dân đến từ thôn Xuân Giang (xã Lệ Thủy) phấn khởi nói: “Lễ hội đua bơi năm 2026 này rất rộn ràng và vui sướng! Phong trào ở đây, đặc biệt là làng Xuân Giang, khi nào cũng hào hứng và phấn khởi. Đua bơi chính là món ăn tinh thần không thể thiếu, là niềm vui chung của cả vùng đất Lệ Thủy nhân ngày Tết Độc lập. Khi các vận động viên bơi thuyền dưới sông Kiến Giang, khán giả trên bờ náo nhiệt vô cùng, người thì khoát nước, người thì cầm mâm, cầm thau gõ giòn giã để động viên tinh thần các chàng trai bơi đò”.

Nhiều cổ động viên mang mâm ra bến sông gõ liên tục để cổ vũ các đội

Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên dòng Kiến Giang năm nay quy tụ 21 thuyền bơi nam và 8 thuyền đua nữ, đại diện cho ý chí, sức mạnh cùng tinh thần thượng võ của các cộng đồng dân cư ven sông. Đặc biệt, năm nay có sự tham gia tranh tài của thuyền bơi đến từ thôn Văn Xá, xã Trường Phú và thôn Mốc Định, xã Cam Hồng (các địa phương thuộc huyện Lệ Thủy cũ) càng làm phong phú thêm không gian văn hóa, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương chung dòng Kiến Giang.

Các thuyền bơi nam bắt đầu tranh tài

Ông Đào Đức Hương, người con xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị xa quê trở về trong dịp Quốc khánh 2/9 rất bồi hồi và có những cảm xúc thật khó tả, vừa tự hào, vừa háo hức, lại vừa được sống lại những ký ức tuổi thơ: “Mỗi lần trở về quê nhà vào những dịp này, thực sự trong tôi lại dâng lên những cảm xúc rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ chúng tôi được về gặp gỡ gia đình, bạn bè, những người thân yêu, và nhất là được hòa mình vào không khí sôi nổi của lễ hội bơi đua truyền thống trên sông Kiến Giang”.

Người dân lao ra mép sông khoát nước cổ vũ cho các đội đua

Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang không chỉ là một giải thi đấu thể thao đơn thuần, mà từ lâu đã trở thành một nét văn hóa thiêng liêng gắn liền với “Tết Độc lập” của người dân Lệ Thủy.

Đông đảo người dân cổ vũ các đội thuyền đua

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy cho biết, xã Lệ Thủy đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức Lễ hội bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng truyền thống địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân và du khách.

Người dân đứng hai bên bờ sông theo dõi lễ hội bơi đua thuyền truyền thống

“Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang có nguồn gốc từ lâu đời của cư dân sông nước Kiến Giang, với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Từ sau Mùa Thu độc lập năm 1945, lễ hội được tổ chức hằng năm. Đây là dịp để các đò bơi, thuyền đua gặp gỡ tranh tài nhằm kế thừa, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, bản sắc của quê hương”, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy thông tin.