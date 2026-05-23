Về Làng Sen tháng Năm: Những giọt nước mắt xúc động bên mái nhà tranh quê Bác

Thứ Bảy, 06:00, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong những ngày tháng Năm lịch sử, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An, đón hàng trăm đoàn khách mỗi ngày về dâng hương, báo công với Bác. Nhiều đồng bào, học sinh, sinh viên từ khắp mọi miền Tổ quốc không giấu được niềm xúc động, tự hào và lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong những ngày tháng Năm này, mỗi ngày, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An, đón từ 300 đến 400 đoàn khách từ khắp mọi miền Tổ quốc. Con số này có thể tăng gấp đôi vào dịp cuối tuần. Giữa không gian mộc mạc của mái nhà tranh và lối nhỏ Làng Sen, hàng vạn người con đất Việt trở về dâng hương, báo công với Bác trong niềm xúc động nghẹn ngào.

Các em học sinh được giáo dục truyền thống đầy ý nghĩa khi về với Kim Liên

Trong dòng người vô tận ấy, có những hành trình vượt hàng trăm cây số của đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đối với họ, hành trình về quê Bác không chỉ là niềm mong mỏi từ lâu mà còn là chuyến đi đầy ý nghĩa, là hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời. Với ông Đặng Nho Vượng, xã Xuân Hợp, tỉnh Lào Cai, trở về quê Bác là khát vọng, mong mỏi bấy lâu của người dân bản làng vùng cao như ông.

Ông Vượng nói: "Chúng tôi là người dân tộc Dao, được đến thăm quê Bác rất xúc động, tự hào; được đến đây cũng là hạnh phúc nhất cuộc đời của chúng tôi. Ở vùng sâu, vùng xa, chúng tôi xuống đến đây thăm quê hương của Bác Hồ. Chúng tôi vẫn tuyên truyền cho bà con nhân dân và anh chị em trong bản, trong xóm ở trên đấy".

Ông Đặng Nho Vượng, xã Xuân Hợp, tỉnh Lào Cai (ảnh BNA)

Bên cạnh đồng bào vùng cao, tháng Năm này còn chứng kiến những hành trình giáo dục truyền thống đầy ý nghĩa của hàng nghìn học sinh, sinh viên. Giữa không gian mộc mạc của Làng Sen, các bài học về lòng yêu nước, sự vĩ đại trong tư tưởng lẫn nét giản dị trong đời sống thường nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn qua từng hiện vật, từng câu chuyện. Có những bạn trẻ đã không kìm được nước mắt vì xúc động.

Đại diện cho một đoàn phương Nam xa xôi lần đầu đến với mảnh đất Nghệ An, cô Nguyễn Thị Tia, giảng viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ, bày tỏ: "Đối với những người con miền Nam chúng tôi, có một tình cảm rất thiêng liêng với Bác. Chúng tôi đến đây lần đầu tiên và hiện tại cảm xúc của các bạn sinh viên đang rất xúc động, thậm chí trong đoàn cũng có những giọt nước mắt đã rơi. Các bạn vẫn dành một tình yêu rất thiết tha với quê hương, cũng như sự trân trọng đối với người lãnh tụ vĩ đại của đất nước mình".

Các đoàn khách về dâng hoa, báo công với Bác.

Để phục vụ lượng khách đông đảo đổ về trong những ngày tháng Năm lịch sử, đội ngũ cán bộ, thuyết minh viên tại Khu di tích Kim Liên luôn nỗ lực làm việc hết công suất để gìn giữ, bảo tồn các hiện vật và truyền tải câu chuyện về Bác bằng tất cả lòng thành kính.

Dẫu thời gian có trôi qua bao năm tháng, những mái nhà tranh, lối nhỏ quen thuộc nơi đây vẫn vẹn nguyên giá trị, để lại những cảm xúc đặc biệt trong lòng mỗi người khi về thăm quê Bác. Từ những điều bình dị nơi Làng Sen quê Người, những giá trị cao đẹp về nhân cách, đạo đức của Bác tiếp tục được lan tỏa, bồi đắp cho mỗi thế hệ hôm nay và mai sau.

Xúc động câu chuyện phía sau ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

VOV.VN - Những câu chuyện về những ngày cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài dân ca quan họ cuối cùng Bác nghe trước lúc đi xa cùng ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” của nhạc sĩ Trần Hoàn tiếp tục khiến nhiều thế hệ xúc động bởi tình cảm giản dị, sâu nặng của Người dành cho quê hương, đất nước.

Sỹ Đức - Phương Huyền/VOV1
“Sáng mãi tên Người” khắc họa hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

Trang trọng Lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Montreuil - Pháp

Người Việt tại Séc thành kính dâng hoa kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

