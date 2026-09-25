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“Vui hội Trăng rằm” cho con em công nhân lao động thủ đô

Thứ Sáu, 08:46, 25/09/2026
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VOV.VN - Với mong muốn mang lại một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn cho con em công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa tổ chức chuỗi chương trình “Vui hội Trăng rằm” năm 2026.

Vượt gần 20km từ Khu công nghiệp VSIP tỉnh Bắc Ninh sang trường Tiểu học Phúc Lợi (Hà Nội), chị Nguyễn Thùy Lê cùng các con đã kịp hòa mình vào không khí tưng bừng của tiếng trống lân khai hội. Dù đường xa vất vả, nhưng niềm vui và nụ cười rạng rỡ của hai đứa trẻ chính là món quà lớn nhất xua tan mọi mỏi mệt của người mẹ công nhân này.

“Hôm nay lần đầu tiên mình đưa con đi tham gia chương trình trung thu ở phường Phúc Lợi hôm nay rất vui. Mình mong là có nhiều những chương trình vui vẻ như thế này để các con được trải nghiệm, vui ngày hội trăng rằm”, chị Lê chia sẻ.

vui hoi trang ram cho con em cong nhan lao dong thu do hinh anh 1
vui hoi trang ram cho con em cong nhan lao dong thu do hinh anh 2
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt trẻ thơ trong mùa Trung thu 2026.

Trong những ánh mắt mê say và tiếng hét cổ vũ cuồng nhiệt của tụi trẻ, những thanh niên biểu diễn múa lân như Nguyễn Quang Huy, Đoàn nghệ thuật lân sư rồng Vũ Anh Đường cũng quên hết mệt nhọc, chỉ kịp quệt vội giọt mồ hôi để mang đến những tiết mục đặc sắc, anh cho biết: “Thực sự rất vui và cảm xúc rất khó tả. Bọn em rất say mê múa lân. Vì hồi bé thích múa lân nên mới lan tỏa niềm vui đó tới các em nhỏ bây giờ để các em có chung tuổi nhơ như các thế hệ cũ. Qua đây các em sẽ hiểu hơn ý nghĩa ngày Tết Trung thu với chú Cuội chị Hằng”.

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vui hoi trang ram cho con em cong nhan lao dong thu do hinh anh 4
Các em nhỏ hào hứng hòa mình vào không gian Trung thu với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

Niềm vui rạng ngời trên những khuôn mặt trẻ thơ khi được ngắm đèn lồng nhiều kiểu dáng, được thưởng thức chương trình văn nghệ, múa lân - sư - rồng, tham gia rước đèn, phá cỗ, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống. Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều công nhân người lao động thủ đô cũng háo hức bởi sau nhiều ngày tháng vất vả lo toan, họ cũng có khoảng thời gian vui vẻ nhớ về tuổi thơ ngay tại khu công nghiệp nơi mình đang làm việc và cống hiến mỗi ngày.

Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai chương trình “Vui hội Trăng rằm” tại 3 địa điểm trên địa bàn Thành phố gồm Trường Mầm non Kim Chung, xã Thiên Lộc, số 2 phố Hà Cầu - phường Hà Đông và điểm trường Tiểu học Phúc Lợi dành cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

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Không khí rộn ràng tại chương trình “Vui hội Trăng rằm” dành cho con công nhân lao động Thủ đô.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố trao 1.650 suất quà gồm tiền và hiện vật cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí Tài chính Công đoàn và từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng tích cực thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp và những địa bàn tập trung đông lao động. Trong đó, ưu tiên con em của các gia đình có cha mẹ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó kịp thời sẻ chia và tiếp sức cho các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Phạm Thị Bích Ngọc/VOV1
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