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Vương Duy Biên - một tinh thần sáng tạo vì nghệ thuật không ngơi nghỉ

Chủ Nhật, 11:47, 11/10/2026
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VOV.VN - Gần 50 tác phẩm điêu khắc được ông ấp ủ, kiến tạo liên tục trong suốt một thập kỷ (từ năm 2017 đến năm 2026) chính là minh chứng sống động nhất cho một tư duy thẩm mỹ không khoảng cách. Vương Duy Biên đưa người xem đến một không gian nghệ thuật điêu khắc cá nhân rất đời, gần gũi.

Người ta từng biết đến một Vương Duy Biên ở nhiều vai trò: một nghệ sĩ múa rối tài hoa đạt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, một nhà quản lý văn hóa từng giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Và mới đây, tại triển lãm với chủ đề “Chuyện nhỏ, chuyện to” ở Bảo tàng  Mỹ thuật Việt  Nam, công chúng yêu nghệ thuật lại biết tới những tác phẩm điêu khắc của ông.

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Tác phẩm Đường đua, chất liệu đồng.

Qua gần 50 tác phẩm điêu khắc tại triển lãm, sự thống  nhất của nguyên tắc: đồng nhất  về chất liệu  trong điệu  khắc cũng được ông tuân thủ nghiêm ngặt. Xem ra sự sáng  tạo của ông ở điệu  khắc đa dạng, quyết liệt hơn hội hoạ. Từ những  trái bom mìn, tạc đạn đại bác lớn nhỏ, trong cuộc chiến khốc liệt chống Mỹ còn để lại, Vương Duy Biên sắp đặt nên nhóm tượng phô trương sự chết chóc của kẻ mạnh trong quá vãng. Và, kì  lạ thay khi nhà điêu khắc cho đôi chim đậu trên trái  bom lớn nhất, bộ mặt của chiến tranh khủng khiếp giờ đây câm lặng đứng thành khối, khóm tượng đạn bom thành sự sắp đặt có cô đặc ngôn ngữ mang tính điêu khắc, lắng nghe tiếng hót của đôi chim Khát vọng  hoà bình. Thông điệp không còn là của tác giả, nó như âm thanh không lời vang  lên khát vọng của cả dân tộc từng khổ đau.

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Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo

Tượng Bác Hồ đọc báo đã được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua từ lúc ông chưa tốt nghiệp trường mỹ thuật. Tâm sự về nghề, ông viết: “Suốt cả chặng đường làm nghệ thuật của mình, tôi nặng lòng nhất với điêu khắc…”

Vương duy Biên rất thành  công  ở những tượng  lớn. Và, trí lực của bao năm trăn trở suy  ngẫm cho ông  gặt hái  những kết quả đáng kể, như tượng đồng cố Tổng  Bí thư Trường  Chinh cao 7, 2 mét, bàn đế 2, 5 mét, dựng  ngay trên quê hương  sinh ra Tổng Bí thư. Tượng đài Quốc công tiết chế  Hưng Đạo Đại Vương  Trần Quốc Tuấn là một thành  công đáng kể nữa khi biểu đạt khí phách lẫm liệt của một thời đại rực rỡ cả văn lẫn võ. Gần đây nhất Vương  Duy  Biên khổ công suy tư phác thảo bức tượng thiêng liêng dành cho Bác Hồ. Từ câu nói nổi tiếng của Bác “Miền Nam yêu quý luôn ở trong  trái tim tôi” ý tưởng hình thành thổi hồn khí vào khối đồng  khổng  lồ làm nên chân dung vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Tượng  được đặt trên đảo Phú  Quốc,  cao  lồng lộng, nét  mặt  hiền từ, tay đặt lên ngực, phóng  mắt  ra biển bao la.

Vương Duy Biên đã làm trọn suy tư của mình khi ông coi “vật liệu nào cũng được, miễn chuyên chở được cái tình, cái tư duy riêng của tác giả và chạm đến trái tim người xem.” Ông không chỉ coi trọng điều to lớn trong hình thể vật lí của tượng mà còn chủ tâm khai  thác chuyện nhỏ từ đời sống.

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Tác phẩm Mất chìa

Gần 50 bức, triển lãm lần này tạo  ra nhóm các quần thể, từ bốn chân dung đến nhóm các câu chuyện của tượng, sử dụng đa số  vật liệu là đồng, sắt và  một  ít gỗ. Trước hết, sự khai thác đời thường xã hội hôm nay làm chuyện nhỏ, tượng nhỏ rất sinh động. Nó lột tả đúng  trạng  thái  hay bản ngã chính  của  từng loại, dạng nhân vật. Quan sát xã hội để suy  nghĩ sâu sắc, người xem giật  mình  vì  sự tinh  tế nhẹ nhàng  nhưng  hình  như ông muốn trao  cho người  xem những vấn đề nổi cộm của đời sống. Con người từng  trải như  ông, có thể đạt được trạng thái trong tạo hình tượng ở tầm tư duy mà nội  hàm tác phẩm, không chỉ là hình  thức hay  chất  liệu thể hiện, nó có nội dung kín đáo  mang  tính  triết học, luận lí về cuộc sống, hay đúng hơn là các kiểu sống.

Vương Duy Biên đưa cuộc sống đời thường vào tác phẩm, chuyện nhỏ mà tình  không nhỏ, làm ra  sức hút của điêu khắc Vương Duy Biên. Vì thế triển lãm  đã thu hút được công  chúng ở mọi giai tầng xã hội thưởng lãm. Tượng, không chỉ thoả mãn thị giác mà còn để  người ta phải tham gia cùng với tác giả sáng  tạo, suy nghĩ khám phá vẻ đẹp của  hình, khối và chất  liệu  khi qua tay người nghệ sĩ tạo hình. Mọi thành  công  của ông đều bắt  nguồn rất rõ tấm lòng thiện lương, đặc biệt là  lòng  tin ở con người, ở vẻ  đẹp gắn liền với quê hương. Một  vấn đề không  hề nhẹ, được làm bàn đế cho những bức tượng của ông  cất cánh, ấy là tự ông thể hiện qua tượng đài thuộc nghệ thuật  điêu  khắc, mang lại một niềm tin lớn, xác tín vào tương lai của đất  nước.

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Tác phẩm Thằng bé và máy nước

Hơn chục năm say mê gắn bó, có thể nói là đắm đuối với điêu khắc, nghệ sĩ Vương Duy Biên đã gặt hái không nhỏ ở  triển lãm lần này. Đó là bài học kinh nghiệm sâu sắc, một tinh  thần sáng tạo không nghỉ ngơi, không  mệt mỏi trên con đường đi  tìm cái đẹp, biến những điều  bình dị thường trực ở  con người trở nên lung  linh phát sáng.

 

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ
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