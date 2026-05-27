Vượt Michael Jackson, Drake thành nam nghệ sĩ solo vĩ đại nhất lịch sử Billboard

Điều đáng nói là toàn bộ 42 ca khúc của Drake đều đến từ bộ ba album mới gồm ICEMAN, HABIBTI và MAID OF HONOUR. Cả ba album được phát hành gần như cùng lúc và ngay lập tức tạo nên “cơn địa chấn” trên các nền tảng nhạc số tại Mỹ.

Không chỉ dừng lại ở việc phủ kín bảng xếp hạng, Drake còn sở hữu thêm một bản hit No.1 mới với ca khúc Janice STFU. Việc bài hát "bay" thẳng lên vị trí đầu bảng giúp anh nâng tổng số ca khúc quán quân Billboard HOT 100 trong sự nghiệp lên con số 14, vượt qua huyền thoại Michael Jackson và trở thành nghệ sĩ nam solo sở hữu nhiều bản hit No.1 nhất lịch sử bảng xếp hạng này.

Trong nhiều thập kỷ, Michael Jackson gần như là một biểu tượng “bất khả chiến bại” về thành tích thương mại lẫn sức ảnh hưởng đại chúng. Việc Drake vượt qua Michael Jackson cho thấy cách ngành công nghiệp âm nhạc đã thay đổi mạnh mẽ trong thời đại streaming, nơi sức tiêu thụ kỹ thuật số có thể giúp một nghệ sĩ tạo ra những con số chưa từng có tiền lệ.

Hơn thế, Drake còn lập thêm hàng loạt thành tích đáng kinh ngạc khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử sở hữu hơn 400 ca khúc từng lọt Billboard HOT 100, đồng thời chiếm tới 9/10 vị trí trong top 10 tuần này. Tính đến thời điểm này, Drake đã có 90 bài hát lọt top 10 - một con số gần như không tưởng với bất kỳ nghệ sĩ nào.

Bộ ba album mới cũng giúp Drake tạo nên lịch sử trên Billboard 200 khi đồng thời chiếm luôn ba vị trí dẫn đầu với ICEMAN ở No.1, HABIBTI ở No.2 và MAID OF HONOUR ở No.3. Chưa từng có nghệ sĩ nào trước đây làm được điều tương tự trong suốt lịch sử tồn tại của bảng xếp hạng này.

Đặc biệt, album ICEMAN đạt hơn 463.000 đơn vị album tương đương chỉ trong tuần đầu tiên phát hành và ghi nhận hơn 462 triệu lượt stream theo yêu cầu tại Mỹ, trở thành một trong những màn ra mắt lớn nhất năm 2026. Thành tích này cũng giúp Drake có album quán quân thứ 15 trong sự nghiệp, vượt qua Jay-Z để trở thành nghệ sĩ nam solo sở hữu nhiều album No.1 nhất lịch sử Billboard 200.

Dẫu vậy, thành công khổng lồ này cũng tiếp tục kéo theo nhiều tranh luận. Không ít ý kiến cho rằng thời đại streaming đã khiến các kỷ lục Billboard trở nên “dễ phá” hơn trước, khi nghệ sĩ có thể phát hành hàng chục bài hát cùng lúc để tối ưu lượt stream và độ phủ bảng xếp hạng. Tuy nhiên, cũng khó phủ nhận rằng để tạo ra mức độ tiêu thụ khổng lồ như Drake hiện tại, nghệ sĩ vẫn cần một fandom cực mạnh cùng sức hút đại chúng hiếm có.