Cựu nhà báo Lê Duy Phong hầu tòa, đối diện mức án lên tới 15 năm tù

8h sáng 20/4, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Duy Phong (sinh ngày 22/3/1985), bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái truy tố về “Tội cưỡng đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3, điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị cáo Lê Duy Phong tại toà

Đông đảo người dân và các phóng viên báo chí đã có mặt từ sớm để tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, do phòng xét xử hẹp, nên mỗi cơ quan báo chí chỉ có 1 phóng viên được cấp giấy phép trong khu vực dành riêng cho nhà báo tác nghiệp.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Đỗ Thu Hương, các Hội thẩm Nhân dân là bà Lê Thị Thành và ông Nguyễn Ngọc Hà, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Yên Bái tham gia phiên tòa là các kiểm soát viên Lê Thu Hằng và Hoàng Anh Huấn.Có 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Duy Phong. Người bị hại là ông Vũ Xuân Sáng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái vắng mặt, ông Nguyễn Đức Toàn là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Vũ Xuân Sáng; ngoài ra còn có ông Hoàng Trung Thực, cũng là bị hại.

Theo Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Yên Bái, lợi dụng việc một số báo đăng tin bài gây hoài nghi, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, công việc của một số lãnh đạo tỉnh Yên Bái, vì mục đích vụ lợi, trong các ngày 16/6/2017 và ngày 22/6/2017, tại phòng làm việc của ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, thuộc tổ 23, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và tại Nhà hàng Oanh Hiện thuộc tổ 66, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Lê Duy Phong với danh nghĩa là Trưởng Ban Bạn đọc - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã lợi dụng quyền hạn của nhà báo do pháp luật quy định và dùng lời lẽ uy hiếp về tinh thần để chiếm đoạt của ông Vũ Xuân Sáng 200 triệu đồng và chiếm đoạt của ông Hoàng Trung Thực 50 triệu đồng.

Người dân đứng ngoài hành lang theo dõi phiên toà

Hành vi nêu trên của bị can Lê Duy Phong đã phạm vào “Tội cưỡng đoạt tài sản” tại điểm a khoản 3 điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015, với khung hình phạt lên đến 15 năm tù.

Bị can bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm c và điểm g điểm 1 điều 52 Bộ luật hình sự: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội” và “Phạm tội lần thứ 2 trở lên”.

Còn về tình tiết giảm nhẹ, cáo trạng cho biết, trong giai đoạn truy tố bị can Lê Duy Phong khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Vũ Xuân Sáng và ông Hoàng Trung Thực; bị can đã tác động đến gia đình để thực hiện bồi thường 200 triệu đồng cho ông Sáng. Đây là những tình tiết xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can theo quy định tại điểm 1, điều 51, Bộ luật hình sự.

Dự kiến, phiên toà sẽ diễn ra trong 1 ngày (20/4)./.

