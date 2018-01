Đi sinh nhật bạn, nam sinh lớp 11 bị đâm chết trong quán karaoke

Sáng 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan tới vụ án mạng khiến một học sinh lớp 11 ở thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh tử vong.

Quán karaoke The King, thị trấn Phú Hòa, Chư Păh - nơi xảy ra vụ án.

Theo đó, bị can Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000) bị khởi tố về hành vi "giết người" và 4 bị can khác gồm Trần Anh Vỹ (SN 2000), Lê Anh Hào (SN 1999), Trần Văn Trung (SN 2000), Nguyễn Đức Bảo (SN 1999), bị khởi tố về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Các bị can cùng trú tại huyện Chư Păh.

Khoảng 21h tối 10/12/2017, em Nguyễn Triều Phú (17 tuổi, học sinh lớp 11A4, trường THPT Ia Ly, huyện Chư Păh) đi dự sinh nhật bạn gái học khối 11, trường THPT Mạc Đĩnh Chi tại quán karaoke The King (thị trấn Phú Hòa, Chư Păh).

Trong lúc hát karaoke, Phú cùng nhóm học sinh của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ và đánh nhau. Phú bị đâm gục ngã. Nhóm học sinh vứt dao bỏ chạy. Ngay sau đó, Phú được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Păh nhưng đã tử vong.

5 đối tượng liên quan tới vụ án đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự để làm rõ vụ án. Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Anh Tuấn là người dùng dao đâm Nguyễn Triều Phú tử vong./.

Nam sinh lớp 11 gọi anh rể đâm bạn cùng trường trọng thương VOV.VN - Mâu thuẫn với bạn, Tú gọi anh rể tới giải quyết hộ, anh rể Tú đã đâm nạn nhân 3 nhát rồi bỏ trốn.