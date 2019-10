Gian lận thi ở Sơn La: Cựu cán bộ Công an tỉnh khai gì?

Sáng 16/10, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục ngày làm việc thứ 2, phiên sơ thẩm xét xử vụ gian lận thi tại địa phương.

Đầu giờ sáng, Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Đinh Hải Sơn và tiếp tục xét hỏi với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga.

Toàn cảnh phiên xét xử.

Theo cáo trạng, Đinh Hải Sơn là cán bộ công an tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khu vực chấm thi.



Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Sơn đã làm trái công vụ, nhận thông tin của 2 thí sinh, nhờ Nguyễn Thị Hồng Nga và Lò Văn Huynh nâng điểm. Sơn 2 lần cho phép Nga, Thủy, Sọn, Huynh vào phòng xử lý bài thi trắc nghiệm rút bài thi để sửa nâng điểm vào lúc 20h và 24h ngày 30/6/2018.

Về trường hợp thí sinh N.L.B.N, Đinh Hải Sơn tự nhờ nâng điểm do thí sinh này là em vợ. Thí sinh thứ 2 là L.T.T là do Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, là lãnh đạo của Sơn nhờ nâng điểm.

Khoa nói với Sơn: Sắp tới đi làm thi thì xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ thí sinh L.T.T.

Khi có thông tin của 2 thí sinh, Sơn ghi chi tiết cụ thể vào tờ giấy và chuyển cho Nguyễn Thị Hồng Nga. Sơn khai tại Tòa, quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực chấm thi, trực tiếp tham gia giám sát, bảo vệ công tác chấm môn thi tự luận, bản thân đã không làm hết trách nhiệm.



Tại tòa, Đinh Hải Sơn cơ bản nhất trí với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Một trong 2 trường hợp thí sinh bị cáo nhờ nâng điểm là do lãnh đạo Phòng nhờ, không có lợi ích về vật chất.



Tại phiên tòa hôm nay, Nguyễn Minh Khoa, cán bộ Công an tỉnh Sơn La, là 1 trong 6 người làm chứng bị Tòa ra lệnh dẫn giải vẫn tiếp tục vắng mặt với lý do đưa vợ đi chữa bệnh./.