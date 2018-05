Nghi án nữ giám đốc bị bắn tại phòng làm việc ở Bắc Giang

Liên quan đến vụ nổ súng ở địa bàn xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xảy ra sáng 2/5, tối cùng ngày trao đổi về vụ việc, một cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập tài liệu, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Qua điều tra ban đầu xác định, nghi phạm là H. (Phó Giám đốc Công ty TNHH G.L) dùng súng tự chế bắn nữ giám đốc công ty này tên L.A. (giám đốc công ty G.L, ở Bắc Giang) rồi tự sát.

Sự việc khiến nữ giám đốc bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Hà Nội, còn nghi phạm đã tử vong.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.