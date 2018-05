Tạm giữ 2 đối tượng lột đồ, đánh đập, kéo lê 1 phụ nữ giữa đường

Trước đó, do Phạm Thị Mai (36 tuổi) nghi ngờ chị Bùi Thị Q. (31 tuổi) có quan hệ tình cảm với chồng của mình, nên đã cùng một số người thân trong gia đình tổ chức chặn xe, lột quần áo, đánh đập, chửi bới, cắt tóc, quay video và kéo lê chị Q.

Hình ảnh vụ đánh ghen được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Facebook

Sự việc xảy ra tại đường trục thôn Khôi Vỹ Hạ, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng vào ngày 1/5 vừa qua. Sau đó video nói trên lan truyền trên mạng xã hội Facebook. Chị Q. bị trầy xước, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể, tổn thương tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng, đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập, tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Mai và Đoàn Thị Lương (SN 1980) vì có hành vi đánh, xâm phạm thân thể người khác. Riêng đối với Đoàn Thị Trâm (SN 1992), có hành vi giữ chân, giữ tay, lôi kéo chị Q để người khác đánh, quay video, do đã thành khẩn khai báo và đang nuôi con nhỏ 5 tháng tuổi nên Cơ quan Công an không tạm giữ.

Hiện Công an huyện Tiên Lãng tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò từng đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

