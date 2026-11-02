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4 dự án tái định cư sau bão Yagi ở Thái Nguyên chậm tiến độ kéo dài

Thứ Hai, 07:11, 02/11/2026
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VOV.VN - Sau bão Yagi năm 2024, Bắc Kạn (cũ) triển khai 4 dự án tái định cư khẩn cấp để di dời dân khỏi vùng sạt lở, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11/2026, chưa dự án nào hoàn thành do vướng vốn và các thủ tục liên quan.

 

Dự án bố trí dân cư tập trung thiên tai cấp bách thôn Bản Khắt có tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng, khởi công tháng 6/2025. Công trình dự kiến bố trí nơi ở cho 23 hộ, trong đó có 16 hộ ở thôn Nà Cà phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở. Dự án do UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trước đây làm chủ đầu tư, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Quảng Bạch tiếp tục thực hiện.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm đó khối lượng thi công mới đạt khoảng 70%. Địa hình phức tạp khiến thiết kế phải điều chỉnh nhiều lần, mặt bằng và thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ. Do không hoàn thành đúng kế hoạch, phần vốn bố trí cho dự án bị thu hồi và đến tháng 8/2026, dự án mới được cấp vốn trở lại.

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Dự án Tái định cư Bản Khắt, xã Quảng Bạch (Thái Nguyên)

Ông Ma Chí Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Bạch, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau khi được bố trí vốn, chủ đầu tư đã huy động máy móc, nhân lực thi công các hạng mục còn lại. Mặt bằng đã được giải phóng; các đơn vị đang làm hệ thống cấp, thoát nước, điện và đường giao thông với mục tiêu hoàn thành trong tháng 12/2026.

“Sau khi được cấp kinh phí, chủ đầu tư đã triển khai các thủ tục và tổ chức thi công. Từ tháng 9 đến nay, tiến độ dự án vẫn được duy trì thường xuyên. Nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, các điều kiện thi công bảo đảm, dự kiến sau ngày 15/11 sẽ hoàn thành và bàn giao đất cho người dân”, ông Ma Chí Hiếu thông tin.

Dự án bố trí dân cư tập trung thiên tai cấp bách thôn Bản Khắt là một trong 4 dự án tái định cư được triển khai tại các xã Quảng Bạch, Nam Cường, Chợ Rã và Ba Bể với tổng vốn khoảng 120 tỷ đồng. Hàng trăm hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cần được bố trí đến nơi an toàn. Tuy nhiên, sau khi các dự án phải dừng từ cuối năm 2025 do nguồn vốn bị thu hồi, nhiều hạng mục mới dừng ở san nền hoặc hoàn thành một phần hạ tầng cơ bản.

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Các đơn vị đưa máy móc thiết bị trở lại thi công sau khi các dự án được cấp vốn bổ sung từ tỉnh Thái Nguyên

Tại xã Ba Bể, dự án Khuổi Luông, thôn Đồn Đèn, có tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng, quy hoạch 2 vị trí tái định cư. Một vị trí chưa thể khởi công do vướng mặt bằng, vị trí còn lại cơ bản hoàn thành san nền. Sau khi được cấp vốn trở lại từ tháng 8/2026, chủ đầu tư điều chỉnh, cắt giảm quy mô vì một vị trí chưa thể triển khai. Đầu tháng 11, đơn vị thi công vẫn chờ hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung để tiếp tục các hạng mục còn lại.

Anh Đinh Duy Hoàng, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Trường Bích, đơn vị thi công dự án, cho biết: “Đến nay, hạng mục san nền đã hoàn thành. Các đơn vị đang triển khai những hạng mục hạ tầng còn lại như mương thoát nước, hệ thống xử lý nước thải và điện. Tuy nhiên, hiện vẫn vướng hồ sơ thiết kế kỹ thuật chưa được cung cấp đầy đủ cho đơn vị thi công nên chưa thể triển khai các bước tiếp theo. Khi có đầy đủ hồ sơ theo đúng thiết kế, đơn vị sẽ tăng cường nhân lực, máy móc, cố gắng để kịp tiến độ công trình”.

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Dự án tái định cư Khuổi Luông, thôn Đồn Đèn, xã Ba Bể phải tạm dừng chờ vốn và chờ điều chỉnh thiết kế của chủ đầu tư

Các địa phương cho biết, tiến độ các dự án bị ảnh hưởng bởi vướng mắc giải phóng mặt bằng, mưa kéo dài, giá vật liệu tăng và việc điều chỉnh thiết kế. Ở một số khu tái định cư, sau khi san nền còn xuất hiện sạt lở, cần bổ sung kinh phí và thời gian xử lý. Dù vốn đã được cấp trở lại từ tháng 8/2026, một số hạng mục vẫn phụ thuộc hồ sơ thiết kế hoặc việc khắc phục sạt lở.

Tại xã Nam Cường, chính quyền đang yêu cầu chủ đầu tư bổ sung phương tiện, máy móc và tranh thủ thời tiết khô ráo đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo ông Trần Đức Trung Thiên, Chủ tịch UBND xã Nam Cường (tỉnh Thái Nguyên) địa phương phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026, sau đó tổ chức cho các hộ thuộc diện tái định cư bốc thăm vị trí đất. 

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Các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hạng mục còn lại của Dự án bố trí dân cư tập trung thiên tai cấp bách các thôn Nà Áng, Nà Pha, Nà Dầu, xã Nam Cường

“Xã đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư bố trí thêm phương tiện, máy móc, tranh thủ thời tiết khô ráo, thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Trên cơ sở nguồn vốn được bố trí hiện nay, xã đã giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tiếp tục triển khai dự án. Đối với vị trí có nguy cơ sạt lở, địa phương đang thực hiện các thủ tục xử lý, khắc phục sạt lở, đồng thời hoàn thiện các hạng mục hạ tầng. Hiện có 17 hộ đăng ký vào khu tái định cư, hiện các hộ vẫn ở nơi ở cũ. Xã phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026, sau đó tổ chức cho các hộ bốc thăm vị trí đất để bố trí đến nơi ở mới”, ông Trần Đức Trung Thiên cho hay.

Đến đầu tháng 11/2026, cả 4 dự án vẫn chưa hoàn thành nên nhiều hộ thuộc diện di dời vẫn còn ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Bởi vậy, chủ đầu tư dự án cần khẩn trương đôn đốc nhà thầu hoàn các hạng mục còn lại để sớm đưa các khu tái định cư vào sử dụng.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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